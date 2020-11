Dos detenidos por los atracos en Puerto de la Torre y Parque del Sur

El modus operandi era siempre el mismo. Dos varones, uno de ellos con cierta cojera, irrumpían en los establecimientos con los rostros ocultos bajo los cascos y empuñando armas cortas con las que amenazaban a los trabajadores para obtener el dinero de las cajas registradoras. La Policía Nacional de Málaga atribuye a esta pareja de atracadores tres asaltos cometidos en dos supermercados, uno en Puerto de la Torre y otro en Parque del Sur, y una farmacia del primer distrito. Según fuentes cercanas al caso, los robos fueron cometidos en diciembre del año pasado y uno de los sospechosos fue detenido poco después de los hechos. La dificultad para encontrar al segundo ha impedido dar carpetazo antes a un caso que ha estado bajo secreto de sumario hasta hace unos días. Ambos fueron enviados a prisión por robo con violencia y arma de fuego.

Tras los atracos, el análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad aportaron un detalle que facilitó el trabajo de los investigadores. Uno de los jóvenes presentaba una visible cojera que, sin embargo, no le impedía moverse ágilmente durante los asaltos y huir a la carrera. El detalle no pasó desapercibido para los agentes, que no tardaron en identificarlo como un hombre con una veintena de antecedentes, algunos de ellos por robos con violencia.

En el vídeo al que ha tenido acceso este diario se aprecia a los sospechosos asaltando uno de los supermercados. A la derecha de la imagen, con ropa negra, se sitúa el hombre que presenta una discapacidad en la pierna derecha, ya que arrastra el pie al desplazarse. La policía encontró en su casa la vestimenta que utilizada en los atracos. La segunda detención se produjo seis meses después, el pasado mes de julio. Se trataba de otro viejo conocido de las fuerzas de seguridad, ya que le constan numerosos antecedentes tanto en la demarcación de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.