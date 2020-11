«2021 va a ser el año de la transformación del Puerto»

El Puerto de Málaga intenta recuperar el pulso un año marcado por el Covid-19 y con la vista puesta en un 2021 lleno de proyectos y también de incertidumbres.

Carlos Rubio hace balance de un año 2020 que nunca olvidaremos por la incidencia de la pandemia de coronavirus y que llegó a paralizar prácticamente por completo la actividad del Puerto de Málaga. Atisbando una posible solución a la crisis sanitaria, Rubio ya piensa en el 2021, un año en el que asistiremos a lo que él califica como un año con profundas transformaciones en el recinto portuario malagueño con proyectos tan atractivos como el puerto de megayates o la marina de San Andrés.

Un año marcado por la pandemia. En febrero ya notamos un descenso radical en el flujo de contenedores por el cierre de China, luego vino el confinamiento y el nulo tráfico de viajeros y cruceros. A pesar de esto, no hemos querido dejar de seguir avanzando con los proyectos estratégicos de futuro del puerto. Ha sido un año muy malo, pero la pandemia es una coyuntura y el puerto de Málaga tiene un potencial estructural enorme que debemos seguir explotando.Todavía queda poco más de un mes para acabar el 2020, pero el impacto económico puede rondar los seis millones de euros.Esperemos que el 21 sea el año de la vuelta a la normalidad, pero con un matiz: el tráfico de cruceros tardará en recuperarse varios meses. Va a ser una vuelta a la normalidad progresiva. Creo que en mercancías nos vamos a recuperar bastante rápido; a nivel de cruceros creo que tardaremos por lo menos un par de años en volver a la normalidad.El año que viene vamos a ver cómo se pone en marcha el puerto de megayates, vamos a ver el comienzo de las obras de la Casa de Botes, probablemente también empiecen las obras de una nueva marina en San Andrés, que es un gran proyecto y va a transformar toda aquella zona del puerto, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, etc. Va a ser un año de mucha actividad en el puerto que va a suponer una transformación muy profunda del mismo, que le va a adaptar a las nuevas exigencias de tráfico y de convivencia con la ciudad.Esta es una idea de Puertos del Estado financiada por todos sus miembros que impulsa iniciativas que integren innovación y nuevas tecnologías en el entorno portuario. Está claro que las infraestructuras portuarias tienen que avanzar hacia las nuevas tecnologías, hacia la sostenibilidad, hacia la trazabilidad de operaciones, etc. Es uno de los pasos que se están dando para modernizar los puertos españoles.Yo creo que en Málaga se está creando un ecosistema tecnológico en torno al PTA . Todas las instituciones de Málaga, y por supuesto, el Puerto de Málaga tienen que colaborar en la consolidación de ese polo tecnológico. Perfectamente tendría cabida un centro de innovación dentro del puerto orientado a la nueva economía, y la sostenibilidad.Las líneas maestras pasan por consolidar al Puerto en los aspectos en los que es competitivo. Se plantea la construcción del Muelle 8 con una gran plataforma que consolide el tráfico de graneles que viene creciendo de forma ininterrumpida en Málaga desde hace varios años. Al mismo tiempo, hay que desarrollar el proyecto de integración Puerto-Ciudad con actuaciones como la Marina de San Andrés, el ajardinamiento de la zona de Levante; estamos reduciendo las emisiones de carbono y creando zonas verdes dentro del puerto. Avanzamos en nuestras capacidades productivas y nos integramos cada vez más en la ciudad.No hemos dejado de hablar en ningún momento. Todos prevén una vuelta a la actividad casi normal para el verano de 2021.Es así. Reduciremos las tasas para ser más competitivos pero además también es muy importante la incorporación de nuevas tecnologías y aumentar la sostenibilidad. Las navieras cada vez son más exigentes con el respeto al medioambiente y demandan que los puertos donde atracan tengan esa vocación medioambiental. Seguiremos avanzando en las competencias intermodales, en el uso del ferrocarril, y esto nos va a llevar a incluir en la agenda el soterramiento de este último.Sí. En cuanto al tráfico de mercancías hay que reconocer que tras el verano se ha producido un incremento, recuperando casi las cifras normales; no pasa así con las cifras de pasajeros, que siguen bajo mínimos.Van absolutamente en paralelo y no pueden ir de otro manera. Para lo bueno y para lo malo, puerto y ciudad están íntimamente vinculados. Cualquier desarrollo tiene que ir en paralelo y además de forma coordinada. Málaga está de moda y eso deriva en que el Puerto de Málaga también esté de moda.Excelentes, muy buenas. La verdad es que no puedo calificarlas de otra manera.