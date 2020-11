El PSOE critica que la Junta busca con la mala gestión una privatización en Veiasa

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el parlamentario andaluz Javier Carnero criticaron ayer que la Junta de Andalucía continúa con «la mala gestión» en Veiasa «para justificar una futura privatización» de la misma.

En rueda de prensa, aseguró que exigirán al Gobierno de Andalucía que dialogue con los trabajadores y Veiasa y se alcance un acuerdo para firmar el convenio laboral, actualmente paralizado. Ruiz Espejo pidió también que se mejore el servicio «de forma considerable ampliando la plantilla, aumentando la contratación de personal y eliminando las demoras injustificables para pasar una inspección técnica de vehículos en Andalucía».

«Queremos que Veiasa sea un modelo de negocio orientado a que los ciudadanos no tengan problemas con las ITV, hacemos un llamamiento a PP y Cs para que atienda las peticiones de los trabajadores y trabajadoras», dijo. Así, recordó que los socialistas ya han denunciado «el deterioro del servicio que se estaba dando en estas instalaciones y el grave problema que se generaba a aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen su vehículo como un elemento propio de su actividad, sobre todo en la demora de los plazos para pasar la revisión». «Ya dijimos en su momento que ese deterioro y abandono de los usuarios de este servicio público no se entendía si no era con intenciones privatizadoras por el gobierno de PP y Cs y ahora nos encontramos con un conflicto laboral por la falta de diálogo con los trabajadores y trabajadoras y que ya se haya planteado una huelga a partir del 9 de diciembre», añadió. Por su parte, Javier Carnero aludió a la «gestión nefasta» de Veiasa, «que era un ejemplo de empresa pública de calidad».