El PSOE reprocha a Moreno la falta de soluciones en Abengoa

El PSOE andaluz reprochó ayer sábado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no haya encontrado una respuesta a la crisis de Abengoa en cinco meses, y le exigió que «no se escude ahora en los servicios jurídicos a los que no consulta para sus contrataciones exprés en 24 horas». El portavoz de Economía del grupo parlamentario socialista, Javier Carnero, calificó de «tierra quemada» la política económica e industrial del Gobierno andaluz, que «a medida que avanza la legislatura va horadando más y más nuestra tierra por una incapacidad manifiesta a la hora de gestionar».

La «guinda» de la política industrial de Moreno es «el anuncio de que Abengoa ponga de manera definitiva pies en polvorosa y se marche» por la «inacción, la desgana y la indolencia» del Gobierno andaluz, dijo. Para Carnero, el PP fue «tan desleal y sumamente ruin cuando estaba en la oposición y ahora está atado de pies y manos por sus propias decisiones, ya que demonizaron y judicializaron las ayudas a las empresas».«La gente se preguntará de qué sirve un gobierno autonómico si no puede ayudar a los ciudadanos, a las empresas y los trabajadores de la comunidad», indicó el portavoz parlamentario de Economía.

Moreno «no es que no tenga instrumentos legales, lo que no tienen es voluntad política. ¿O es que lo que es legal en Valencia, en Madrid o en Cataluña no es legal en Andalucía?». Por otra parte, calificó de anuncio «triunfalista e irreal» las declaraciones del presidente de la Junta sobre la evolución de la segunda ola de la pandemia en Andalucía, ya que «1.500 personas han fallecido en la comunidad en el último mes por covid-19, como si se hubieran estrellado siete aviones».