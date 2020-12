Invisalign, la mejor técnica de ortodoncia invisible, en Gross dentistas

Gross Dentistas presenta la ortodoncia invisible Invisalign, una opción más cómoda y estética , para alinear los dientes. La gran diferencia que presenta la ortodoncia invisible Invisalign frente a la tradicional ortodoncia de brackets es que los alineadores de las piezas dentales son extraíbles y prácticamente invisibles . Con Invisalign n o son necesarios el uso de brackets ni alambres, eliminando las posibles molestias que estos puedan ocasionar. Los docto res que trabajan con I nvisalign , en función de su experiencia tienen una categoría. Gross dentistas tiene la máxima c ertificación posible: la Invisalign Diamond . Lo que demuestra que su grado de conocimiento de esta técnica es el más alto.

Esta nueva técnica c onsiste en el uso de unos aparatos removibles , que se elaboran a partir de un modelo virtual de los dientes del paciente tras realizar una planificación virtual del caso (Clinchek) . Estos alineadores permiten tener un nivel muy alto de higiene sin un esfuerzo extra ya que el paciente puede retirarlos para comer y cepillarse los dientes como si no estuviera en tratamiento . Es aconsejable usar los alineadores como mínimo 22 horas al día, es decir, prácticamente siempre, incluso para dormir.

" C on I nvisalign a porta mos la ve n taja de la estética, la comodidad (elimina rozaduras, llagas, etc.) y sobre todo la higiene , que va a ser mucho mejor y más fácil que con los bracquets -comenta Concha Gross , ortodoncista experta en ortodoncia invisible Invisalign y miembro de Gross Dentistas- lo hacemos a través de fundas transpare n tes de quita y pon que el paciente lleva todo el día y solo se quita para comer y lavarse los dientes".

A demás, uno de los aspectos más novedosos de Invisalign según Concha Gross "es que se está empezando a usar mucho en tratamientos con niños a partir de los 6-7 años : l es aporta muchas ventajas a su higiene bucal; los más pequeños se hacen muy responsables del cuidado de la boca y de los aparatos . Invisalign ya e s casi la primera opción de tratamiento para los más pequeños", concluye

Tipos de Invisalign

Hay tres tipos de Invisalign dependiendo de la complejidad de cada caso:

Invisalign I7

S e utilizan en los casos mas sencillos de ortodoncia , para solucionar ligeros movimientos. Los tratamientos suelen dura r entre 2 y 3 meses aproximadamente ya que constará de 7 alineadores . Se puede optar por realizarlos en una sola arcada (superior o inferior) o en ambas.

Invisalign Lite Diseñada para tratamientos intermedios de entre 6 y 8 meses aproximadamente. Se pueden utilizar hasta 14 alineadores , y si al finalizar la fase activa se quiere seguir mejorando el resultado, hay opción de una segunda fase con otros 14 alineadores sin ningún coste adicional . Con esta opción se tratan cierres de espacios, rotaciones, ligeras mordidas abiertas, etc.

Invisalign Comprehensive Incluye a los antiguos tratamientos Invisalign Full y Teen (adolescentes). En ella se incluyen la mayoría de los tratamientos de la ortodoncia que se realizan con Invisalign, ya que serán todos los que requieran más de 14 alineadores (normalmente en tratamientos superiores a 6 meses de duración). Se podrán realizar cambios de maloclusión en los tres planos del espacio, y con cualquier complejidad. Dentro de esta opción, Invisalign da la posibilidad de obtener alineadores durante 5 años. Una garantía por si el tratamiento se alarga más de lo previsto.

Etapas a seguir en el tratamiento

Paso Previo E s el mismo que antes de empezar otro cualquier tratamiento de ortodoncia: es necesario hacer una limpieza bucal y comprobar si hay que realizar algún tratamiento previo de odontología general. Una vez que se ha garantizado la salud bucal del paciente, se puede proceder con el tratamiento .

Primera visita

Tras una exploración se hará un escaner de la boca del paciente ( intraoral iTero ) de la que se obtiene una imagen real del interior de su boca y una simulación de cómo podría evolucionar el tratamiento con la ortodoncia invisible Invisalign. " Con Invislign no espera mos a ver cómo evoluciona n los dientes como hacemos con los brac k ets, aquí nos adelantamos a eso s futuros movimientos de las piezas . Las fundas se hacen de un material plástico ( Smart Track ) que al principio se utilizaba n solo para movimientos muy pequeños. Yo llevo us á ndolo 10 años y estoy segura que el futuro pasa por la ortodoncia invisible ", añade la doctora Gross .

Estudio de ortodoncia Tras la exploración viene el estudio de ortodoncia completo , que consiste en toma de registros fotográficos intra y extraorales, ortopantomografía, telerradiografía y/o Tac dental con el fin de obtener la mayor información posible y con la mayor precisión para un diagnóstico correcto. Es te estudio se completa con el registro de los dientes. E n Gross dentistas evita n tener que tomar los moldes convencionales con cubetas y alginatos, que tan molestos resultaban para los pacientes. Tras analizar todas las pruebas, se recomienda qu é tratamiento de ortodoncia es el más adecuado para el paciente.

Clinchek Si es Invisalign la técnica elegida (cabe la posibilidad que esta técnica no sea la mejor para algunos pacientes), todos los registros previamente tomados, se enviarán virtualmente al centro de trabajo para comenzar con la planificación del tratamiento. Este será personalizado y u na vez realizado el escáner intraoral y la simulación es cuando se puede calcular la duración del tratamiento I nvisalign. Mediante la realización de una planificación virtual con el uso de un software llamado C linchek, el paciente puede ver cómo está su boca en ese momento, cómo se va a ir moviendo durante el tratamiento y cómo va a quedar una vez que se retire la ortodoncia Invisalign.

Colocación de alineadores Una vez que el paciente queda conforme con la planificación del tratamiento es cuando se realizan los moldes. En cada movimiento virtual se confecciona un alineador nuevo , que generará presión en los dientes, desplazándolos hacia la posición que se había diseñado virtualmente. Cada 7 días aproximadamente , el paciente cambiará a un alineador nuevo, notando cierta presión en los dientes durante los primeros minutos, ya que los dientes serán desplaza d os al lugar que hemos previsto virtualmente.

R evisiones L as revisiones en consulta se realizarán cada 6-8 semanas aproximadamente. Estas revisiones se pueden espaciar en el tiempo gracias al uso de D ental-Monitoring por parte del paciente. Un sistema de inteligencia artificial que permite que se pueda monitorizar el caso mediante unas fotografías que tomará el propio paciente en su casa previo al cambio de cada alineador . De esta manera, las revisiones de control se espacian, acudiendo a la consulta solo cuando se compruebe gracias al software de dental-monitoring que es necesario revisión por parte de los profesionales de Gross Dentistas .

