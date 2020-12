AECC Málaga agradece el compromiso demostrado por sus voluntarios a pesar del Covid-19

Málaga, 3 de diciembre de 2020.- Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, que se conmemora el sábado 5 de diciembre, la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga ha editado un spot para reconocer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de los 967 voluntarios que tiene en la provincia y que, a pesar del Covid-19, han seguido aportando y apoyando a la AECC incluso durante el confinamiento. El vídeo ha contado con la financiación del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga y ha sido realizado por Humad (@humad_brands), que es la agencia de branding allinone con sede en Málaga, que ya colaboró con AECC en la campaña de la Nave Espacial Interestelar.



Bajo el eslogan "No hay que hacerlo perfecto para ser ejemplar", la AECC rinde también su particular homenaje a todas las personas que dan lo mejor de sí mismas para ayudar a los demás. En el caso de los voluntarios de AECC, muchos de ellos a pesar de ser también pacientes de cáncer, no han cesado su actividad en estos meses de Covid19 o de confinamiento. Los que no han podido ir a hospitales a prestar apoyo y acompañamiento a los enfermos, han realizado llamadas para que no se sintieran solos. El trabajo de los talleres de manualidades, ha sido realizado desde sus domicilios particulares. El reparto de alimentos se ha hecho en la sede de AECC Málaga o a domicilio, en el caso de Fuengirola-Mijas, y también se ha trasladado y acompañado a muchos pacientes con miedo a ir a un hospital, a sus tratamientos de quimioterapia, radioterapia o a sus revisiones oncológicas.



Francisco Aguilar, presidente provincial de AECC Málaga, ha resaltado la labor impagable que desarrollan los voluntarios y el coraje que vienen demostrando durante la pandemia del Covid-19. "Nuestros voluntarios nos dan una constante lección de entrega y compromiso a pesar de que muchos de ellos son pacientes de cáncer. En estos meses tan duros que estamos viviendo, ellos han seguido en primera línea ayudando a los enfermos y, me atrevería a decir, que salvando vidas de muchos pacientes que tenían miedo de ir a hospitales. Siempre decimos que son nuestro mayor orgullo y el motor que nos mueve porque es totalmente cierto. Este spot es nuestra pequeña muestra de agradecimiento por todo lo que hacen, porque sin ellos, nada sería igual".



Por su parte, Chema Aranda, director creativo-ejecutivo de la agencia Humad, destacó lo siguiente sobre la campaña: "Este concepto pone en valor la encomiable labor de los voluntarios y a la vez resta temor a todos aquellos que alguna vez han pensado en dedicar sus horas a la colaboración. ¿Cómo? No oímos al clásico locutor, ajeno al día a día, lo que escuchamos es una reflexión propia de los voluntarios, de diferentes perfiles y edades, cuyas historias podrían ser las nuestras, provocando una empatía honesta. ¿Actores? No es el caso, lo que vemos son voluntarios reales que los cámaras de Humad han acompañado durante diferentes jornadas para que sea una pieza conceptualmente potente y a la vez singular".



La Asociación Española Contra el Cáncer cuenta con 30.000 voluntarios en toda España y, de ellos, 967 se encuentran en la provincia de Málaga. Los voluntarios de AECC que tienen un contacto más directo con pacientes prestan sus servicios en hospitales, a domicilio o en unidades de cuidados paliativos, en pisos residencia o mediante el acompañamiento telefónico, chat o videoconferencia.



Tipos de voluntariado en AECC Málaga

La sede provincial de AECC Málaga y todas las Juntas Locales que la integran (Marbella, Fuengirola-Mijas, Benalmádena-Torremolinos, Coín, Alhaurín de la Torre, Ronda, Antequera, Villanueva del Trabuco, Álora, Rincón de la Victoria y Nerja) cuentan con voluntarios especializados que son formados según el tipo de voluntariado que quieren desarrollar. Dentro de la Asociación Española Contra el Cáncer de pueden desarrollar dos tipos de voluntariado, de misión o de soporte.



El voluntariado de misión es aquél que mantiene un contacto más directo con el paciente de cáncer y se caracteriza por prestar sus servicios principalmente en Hospitales, domicilios o unidades de cuidados paliativos, residencias o pisos de acogida. Entre sus cometidos están proporcionar acompañamiento a la persona enferma, ya sean adultos o menores, detectar sus necesidades y las de su familia, dar apoyo emocional, ayudar en la realización de gestiones o desarrollar actividades de animación.



Dentro del voluntariado de misión, están aquellas categorías que no se desarrollan necesariamente dentro de los centros sanitarios como pueden ser los voluntarios de prevención, que desarrollan campañas de concienciación sobre el cáncer; voluntariado de talleres lúdicos y de bienestar; los voluntarios del taller Ciencia para Todos, cuya misión principal es concienciar sobre la importancia que tiene la investigación; los voluntarios de traslados, que acompañan a los pacientes al hospital o en sus salidas y, por último, el voluntariado testimonial que, son personas que tras superar un cáncer y recibir una formación adecuada, ofrecen su testimonio a las personas recién diagnosticadas.



El segundo tipo de voluntariado es el de soporte, que se divide en cuatro categorías: administrativo, apoyo en sede, reparto de alimentos y obtención de recursos. Los dos primeros realizan una función de apoyo a los profesionales de AECC ya sea en la recepción de llamadas, apoyo en material de campañas, almacenes o inventario. El voluntario de reparto de alimentos primero los recepciona y luego colabora en la distribución a las familias que los necesitan, en coordinación con la trabajadora social. Y el voluntario de obtención de recursos es el que colabora en la cuestación, en la venta de lotería, en mercadillos, en la organización de eventos o en toda aquella actividad que ayude a obtener recursos para la sostenibilidad económica de AECC.



La Asociación Española Contra el Cáncer precisa nuevos voluntarios que quieran colaborar en el apoyo y cuidado de los pacientes o ayudar en la obtención de recursos. Toda aquella persona que esté interesada en colaborar puede llamar al 900-100 036.