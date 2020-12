El PSOE pide la eliminación de la zona azul en Cruz del Humilladero

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha invitado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "a que salga del despacho y que visite el entorno de calle La Unión", en el distrito de Cruz de Humilladero, "donde residentes y comerciantes le van a decir alto y claro que elimine de manera definitiva la zona azul". El líder socialista ha recriminado al regidor popular que "más que escuchar a los vecinos, se está dedicando a atacarles y a meterles la mano en los bolsillos con la zona azul, tanto en Cruz de Humilladero como en la barriada de Huelin".

Pérez ha recriminado al equipo de gobierno que "con nocturnidad y alevosía han pintado la zona azul en calle Antonio Martelo. Lo han hecho después del toque de queda, de manera ruin, para que los vecinos no pudieran verles y reprenderles por hacer algo que cuenta con la oposición de la amplia mayoría de los vecinos del entorno de calle La Unión, y también de sus comerciantes". Los socialistas siguen defendiendo que no quieren zona azul en los barrios. "Y le pedimos al alcalde que escuche", ha insistido Daniel Pérez, "que venga a los barrios y que escuche a los vecinos y vecinas. Además, que cuando oiga de boca de ellos que no quieren la zona azul, que recapacite y la elimine de una vez por todas".

"Los socialistas siempre vamos a apoyar a los vecinos de nuestros barrios, que se manifiestan en contra de una medida que atenta directamente contra la economía familiar. "Ante la imposición, reivindicación pacífica. Apoyaremos sin dudarlo a los vecinos, ejemplo de civismo, ante lo que se puede considerar un atropello por parte de la maquinaria de la administración local, con una medida recaudatoria que puede mandar al traste la economía de uno de los distritos obreros más humildes de nuestra capital", ha reclamado el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga.

"Desde el grupo municipal socialista siempre vamos a dar nuestro apoyo a los vecinos y de los comerciantes que mayoritariamente han rechazado la implantación de la zona azul, o sistema de alta rotación en estacionamiento, en el entorno de Cruz de Humilladero", más concretamente en calles como Camino de San Rafael, Andarax, Amarguillo, La Unión, Alfambra, Alagán y Antonio Martelo.

Así lo ha manifestado el líder socialista en calle Andarax durante una reunión que ha mantenido con representantes de la asociación vecinal La Cooperación junto al concejal socialista Pablo Orellana. Éste último ha expresado que "justo aquí, donde nos encontramos, Paco de la Torre se comprometió hace un año con los residentes que no iba a aplicar la zona SARE hasta crear una mesa técnica, para evaluar la creación de aparcamientos, que es el auténtico problema del distrito de Cruz de Humilladero". Sin embargo, "ni ha buscado soluciones, ni a creado mesa técnica. Y ya ha dicho que pondrá en marcha la zona azul para el próximo 14 de diciembre. Paco de la Torre tiene que abandonar su afán de recaudación en los barrios obreros, donde no tiene ningún sentido la zona azul. Lo que tiene que hacer es crear aparcamiento, no quitarle dinero a las familias".

A mediados de agosto de 2019, tras días de manifestaciones vecinales en este distrito, el regidor "se comprometió a eliminar el SARE y a crear una mesa técnica para dar solución a la falta de aparcamiento en el barrio". El concejal socialista lamenta que "no ha hecho ni una cosa ni la otra. Activará el pago por estacionamiento al aire libre el próximo 14 de diciembre sin antes escuchar a los vecinos ni crear esa mesa técnica. De la Torre ha vuelto a mentir. La zona azul no es una solución ni para los residentes ni para los comerciantes".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Vecinos La Cooperación, Felipe Casas, ha exclamado que "proponer cualquier medida municipal que suponga un sobrecoste para los vecinos, en este momento de crisis económica que estamos vivienda, es un auténtico despropósito". Caras ha recordado que "esta es la cuarta vez que el alcalde va a intentar obligarnos a aceptar el SARE, y le seguiremos diciendo que no lo queremos, porque no tiene ningún sentido. La zona azul no va a garantizar que los vecinos tengamos aparcamiento y tampoco va a incentivar el comercio, se lo va a terminar de cargar".

Este portavoz vecinal le ha dicho directamente a Francisco de la Torre que "si quiere crear aparcamiento en Calle La Unión y aledaños, lo que tiene que hacer es cambiar el color de las líneas azules por verdes, garantizando de esta forma que los residentes tengamos aparcamiento". Además, el parking de Cruz de Humilladero "está completamente vacío, tiene una ocupación que ronda el 5 por ciento. De ahí que anime al Ejecutivo local que "piense en alguna medida para poner este lugar a disposición de los residentes", ha zanjado Caras.