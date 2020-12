Un spot de la AECC rinde homenaje a los 967 voluntarios malagueños

67 años peleando, apoyando, investigando una enfermedad que rompe vidas, el cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cuenta con 30.000 guerreros que dan lo mejor de sí mismos para ayudar a los demás, 967 son malagueños. El próximo sábado 5 de diciembre es su día, el Día Internacional del Voluntariado, por lo que la sede provincial de la AECC en Málaga ha querido rendir homenaje a estos 'héroes' en 51 segundos. El vídeo ha sido realizado por Humad, agencia de marketing y comunicación digital, y lo ha financiado el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.

"No hay que hacerlo perfecto para ser ejemplar", este es el eslogan del spot con el que AECC reconoce el trabajo y el esfuerzo de los 967 voluntarios que tiene dicha asociación en la provincia de Málaga. "Los voluntarios no han cesado su actividad ni inmersos en una pandemia, se han realizado llamadas a los enfermos para que no se sintieran solos, talleres de manualidades desde casa, reparto de alimentos y traslados y acompañamiento de muchos pacientes que tenían miedo de ir a un hospital", señala AECC en un comunicado.

Francisco Aguilar, presidente provincial de AECC Málaga, ha destacado "la impagable labor y el coraje" que demuestran los voluntarios a pesar del riesgo de infección por Covid-19 resaltando que "estas personas son el motor de la asociación". "Muchos de los que colaboran son pacientes de cáncer y han seguido en primera fila a pesar de todo, salvando las vidas de muchos otros enfermos", ha declarado Aguilar. El presidente de AECC Málaga califica el spot como "una pequeña muestra de agradecimiento al trabajo de los voluntarios porque sin su labor nada sería igual".

Desde la agencia encargada de la producción del vídeo(Humad), el director creativo-ejecutivo Chema Aranda ha destacado: "La campaña pretende poner en valor la encomiable labor de los voluntarios y a la vez resta temor a todos aquellos que alguna vez han pensado en dedicar sus horas a la colaboración". Según Aranda, "el vídeo pretende aportar la reflexión de colaboradores reales de la asociación promoviendo la empatía".

Tipos de voluntariado en Málaga

AECC necesita nuevos voluntarios, en Málaga es posible ejercer hasta doce tipos diferentes de voluntariado, ya sea de misión o de soporte. La asociación se encarga de la formación y se puede colaborar llamando al 900-100-036 o 952-256-195.

"El voluntariado de misión es aquel que mantiene un contacto más directo con el paciente de cáncer y se caracteriza por prestar sus servicios principalmente en hospitales, domicilios,unidades de cuidados paliativos, residencias o pisos de acogida", ha informado la asociación en un comunicado. La AECC alega que "entre sus cometidos se encontraría proporcionar acompañamiento a los enfermos y sus familias, dar apoyo emocional, ayudar en la realización de gestiones o desarrollar actividades de animación".

Dicho tipo de voluntariado no se tiene que desarrollar específicamente en los centros sanitarios puesto que dentro de la categoría de misión se incluyen: "Los voluntarios de prevención, que desarrollan campañas de concienciación sobre el cáncer; el voluntariado de talleres lúdicos y de bienestar; los voluntarios del taller Ciencia para Todos, cuya misión principal es concienciar sobre la importancia que tiene la investigación; los voluntarios de traslados, que acompañan a los pacientes al hospital o en sus salidas y, por último, el voluntariado testimonial que, son personas que tras superar un cáncer y recibir una formación adecuada, ofrecen su testimonio a las personas recién diagnosticadas".

En referencia a los voluntariados de soporte, cabe destacar que están divididos en cuatro categorías: administrativo, apoyo en sede, reparto de alimentos y obtención de recursos. La AECC explica que "los dos primeros realizan una función de apoyo a los profesionales de AECC ya sea en la recepción de llamadas, apoyo en material de campañas, almacenes o inventario". Con respecto al voluntario de reparto de alimentos su cometido radica en recoger los productos y colaborar en la distribución a las familias que los necesitan. Por último, el voluntario de obtención de recursos es el que colabora en toda aquella actividad que ayude a la sostenibilidad económica de AECC.