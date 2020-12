Doscientos policías extra patrullarán el Centro este puente para evitar aglomeraciones

Avelino Barrionuevo, edil de Seguridad del Ayuntamiento, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para presentar el dispositivo de la Policía Local que velará este puente de la Inmaculada, desde la tarde de mañana viernes al martes ocho de diciembre, por que no haya aglomeraciones en las calles del corazón de la ciudad y se respete la distancia de seguridad, así como por que los comercios y restaurantes cierren a las horas convenidas y todo el mundo lleve la mascarilla para reducir los contagios de covid-19. El edil ha comparecido rodeado de su plana mayor, a través de medios telemáticos, desde la Jefatura de la Policía Local. Así, 200 policías locales más patrullarán cada día las calles del Centro Histórico, fundamentalmente Larios y su conexión con otras vías, para evitar que el gentío, por el efecto llamada de las luces o las compras navideñas, se agolpe, generando situaciones de inseguridad.

De lo que se trata, fundamentalmente, según ha explicado el concejal, es de que haya fluidez en la circulación peatonal en todas las vías y no se produzcan concentraciones, algo complicado si se tiene en cuenta que todo el mundo quiere hacerse la típica foto con el móvil con las luces de fondo idílico. De cualquier forma, cada día normal patrullan la calle Larios y su entorno cuatro policías y estos próximos cuatro días habrá cincuenta más en la franja en la que más afluencia hay: de tres de la tarde a medianoche, doscientos en total. Además, habrá cada día más de una decena de voluntarios de Protección Civil, cuyos vehículos tienen desfibriladores, en el casco antiguo, y se extremará la vigilancia a través de las cámaras repartidas por todo el Centro desde el negociado municipal de Emergencias y, si hubiera concentraciones, se avisaría a los agentes para que las disolvieran. Esta y otras medidas se toman tras un análisis del riesgo, dice Barrionuevo, de forma que tanto este fin de semana como el pasado se trabajó con la hipótesis de una afluencia de personas inferior a lo que hubiera sido normal otro año por las limitaciones de movilidad entre municipios, lo que da como resultado que no pueda venir nadie a la capital a hacer sus compras o sus comidas navideñas desde Torremolinos, Alhaurín de la Torre o Rincón de la Victoria. Dice el edil que este puente de la Constitución el dispositivo es similar al del fin de semana pasado. "Lo que queremos es que no haya aglomeraciones y si las hay, la Policía Local las disolverá", ha dicho el concejal, quien ha adelantado que ya trabajan en las medidas a aplicar después del 10 de diciembre, una vez que la Junta cambie o module las restricciones existentes (toque de queda a las diez de la noche, cierre de establecimientos no esenciales a las 18.00 horas, cierre de jugueterías más tarde y de negocios de comida rápida a las 21.30 horas, además de la prohibición de movilidad entre municipios).

Así, los datos de denuncias dan idea de la magnitud del problema: la Policía Local ha denunciado desde el 27 de noviembre pasado, día de encendido de las luces navideñas, hasta ayer, a 465 personas por no llevar o llevar mal puesta la mascarilla, 148 han sido denunciadas por incumplir el toque de queda y 228 sanciones se han puesto por violar la prohibición de discurrir entre municipios sin causa justificada.

Además, el edil ha reconocido que, si se disparan las aglomeraciones en calle Larios o en cualquier otra vía estas se aforarán, es decir, se cerrarán con vallas para impedir nueva entrada de viandantes y, una vez resuelta la aglomeración, todo volverá a la normalidad. "Aforaremos calle Larios si fuera necesario", ha dicho, para apelar a la responsabilidad ciudadana y recordar que hay que extremar la separación interpersonal en centros comerciales, ahora que comienzan las compras navideñas, en los puestos del Paseo del Parque o en la feria de Sabor a Málaga (se han distanciado los puestos para evitar problemas de aforo). Lo normal, ante eventos como Semana Santa o Feria, es que haya cuatro personas por metro cuadrados, umbral mínimo en el que interviene la Policía Local para dispersar. Ahora, ese número debe ser muy inferior para evitar contagios.

Hay otras medidas encima de la mesa, ha explicado Barrionuevo, que podrían aplicarse ya pero que se estudian una vez pase el 10 de diciembre: encender las luces de forma aleatoria, sin comunicar la hora, siempre en un momento distinto, para evitar el efecto mirón; hablar con Comercio y Vía Pública para que traslade si los espectáculos callejeros causan aglomeraciones y vallar el árbol de los deseos de la Plaza de la Constitución, en el interior de cuya copa prácticamente toda Málaga tiene una foto hecha. Asimismo, este puente también regirá la operación Jaula, en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con el fin de evitar la movilidad entre municipios.

Por otro lado, el Área de Seguridad ha distribuido un vídeo elaborado con las tomas de las cámaras de Larios y la Constitución del pasado viernes 27 de noviembre, tarde noche en la que se inauguraron las luces navideñas y, según algunas fotos que corrieron por las redes sociales como la pólvora, hubo una gran afluencia de personas y problemas de aglomeración. Las tomas se cogieron a las cinco y media, seis y nueve minutos, seis y media, siete y media y ocho y media y en ellas, además de una gran presencia policial (algunos efectivos de paisano) puede verse que el discurrir fue fluido y que no hubo aglomeraciones, al menos en las horas seleccionadas, ha defendido el concejal: "La gente circula con normalidad", ha dicho, para destacar luego que algunas de las imágenes tomadas ese día y que han circulado por las redes tal vez no muestren adecuadamente la distribución del gentío que había en la zona el pasado viernes por la tarde. "La perspectiva, quizás, no es la más acertada".

No ha querido Barrionuevo entrar a valorar el tirón de orejas del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, al Ayuntamiento, por las supuestas aglomeraciones del pasado viernes. Sólo ha dicho que la idea es que "tengamos corresponsabilidad todas las administraciones". "Apelamos a los malagueños, que ya fueron muy cumplidores durante el confinamiento, y les pedimos responsabilidad para que no se propaguen los contagios".