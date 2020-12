La Junta avisa de que se prohibirán las actividades navideñas "con mucha gente"

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, avisó de que "no será una Navidad para estar mucha gente junta y esas actividades que han traído mucha gente a esta ciudad y a otras muchas habrá que prohibirlas". "Ya se ha visto, por ejemplo, que se recomiendan cabalgatas estáticas, el marco para las restricciones ya lo ha puesto el Gobierno a nivel nacional", subrayó con un mensaje que llega un par de días después de que la polémica inauguración del alumbrado de calle Larios fuese cuestionada por el consejero de la Presidencia y portavoz andaluz, Elías Bendodo.

No obstante, Navarro apuntó que el Gobierno andaluz "no le quiere aguar las navidades a nadie". "Nos gustaría que las fiestas sirvieran como válvula de oxígeno para aquellos comercios y negocios que se han visto muy afectados por la pandemia", añadió.

Eso sí, la delegada recordó que "hay que seguir cumpliendo de forma escrupulosa todas esas restricciones que vamos a seguir teniendo, como ya se ha visto con el acuerdo del Consejo Interterritorial que establece unas líneas rojas para la celebración de las fiestas navideñas".

Además, Navarro dijo que "aún no es el momento de hablar de una diferencia de medidas en diferentes provincias durante las navidades". "Con la evaluación de cómo está la situación ahora mismo en Andalucía se adoptarán más medidas, con el marco nacional como base aunque cada comunidad autónoma seguirá adoptando otras medidas", agregó.



Evolución positiva

Patricia Navarro explicó que "en Málaga hemos notado a partir de la segunda tanda de restricciones que la tasa ha descendido notablemente". "Se ha bajado de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, con una tasa que es de las más baja de Andalucía e incluso de España", puntualizó.

La delegada matizó que "son datos positivos, pero ni mucho menos hay que bajar la guardia". "Toca felicitar a los ciudadanos y a nuestros profesionales sanitarios, también a los que están en la planificación pues son quienes están detrás de la planificación y crean escenarios a los que podemos ir adelantádonos; el mérito del presidente y del Consejo de Gobierno es por dejarse aconsejar por los epidemiólogos, por esos técnicos que merecen nuestro reconocimiento al igual que esos miembros de las fuerzas de seguridad a los que tanto trabajo le hemos dado estos días", agradeció la delegada.

La delegada también manifestó que "si algo positivo podemos sacar de la pandemia es que la mejora del sistema sanitario se ha adelantado en el tiempo, pues seguimos mejorando nuestras infraestructuras, que están muy deterioradas, y estamos dando pasos decisivos para la construcción de nuevos hospitales".

"El Gobierno andaluz ha invertido 22 millones en los últimos meses en 68 actuaciones llevadas a cabo a lo largo y ancho de esta provincia y que han venido a ampliar las uci, a crear los dobles circuitos Covid o crear zonas de ingresos de críticos y, en definitiva, a darle oxígeno a nuestra infraestructura sanitaria hasta que llegue ese nuevo hospital de Málaga que está por venir y para el que estamos dando pasos importantes", señaló la delegada.

Patricia Navarro destacó que la Junta ha procedido a 4.500 contrataciones de profesionales sanitarios desde el inicio de la pandemia en la provincia "que han agotado las bolsas de trabajo y, por eso, el SAS ha aprobado una oferta de empleo inédita co 4.374 plazas en la región que vienen a suplir la gran carencia del sistema sanitario". "Son un 20% más de plazas que en la oferta de 2019, cuando no se sabía lo que nos venía por delante, y 756 plazas más que en el último ejercicio del Gobierno socialista", contextualizó antes de precisar que "no se pueden dar datos provincializados porque en este tipo de ofertas se sabe la categoría pero no el destino".