Málaga ya tiene 9,85 metros cuadrados de zona verde por habitante, un 54,6% más que en 2010

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado hoy la actualización de la superficie total a mantener y adecentar por las empresas adjudicatarias del contrato del servicio de Parques y Jardines, toda vez que el mismo, dividido en seis lotes según distritos y zonas a conservar, se adjudicó en 2017. Hoy se han naturalizado los crecimientos en este apartado de los ejercicios 2018/2020 y 2019/2020, de forma que estas sociedades han de velar por el buen estado en la ciudad de más de 8,37 millones de metros cuadrados, 2.052.064 metros cuadrados más que en 2017. Esto supone un incremento en la factura anual de 643.396,20 euros (cantidad sin impuestos).

De cualquier forma, según ha explicado en rueda de prensa, ofrecida por medios telemáticos, la edil del área, Gemma del Corral en esa superficie que mantienen las empresas a través del contrato no sólo entran zonas verdes, sino que hay por ejemplo pistas deportivas o parques infantiles. Ni todo lo que mantienen las adjudicatarias de este servicio municipal son zonas verdes ni todas las zonas verdes existentes en la ciudad son mantenidas por el Ayuntamiento. Haciendo esta salvedad, la concejala ha anunciado que próximamente un informe del Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU) va a ratificar un crecimiento importante del indicador de metros cuadrados de zonas verdes por habitante que hay en la capital (sean o no mantenidos por el Consistorio). Así, siempre según Del Corral, Málaga ha alcanzado en 2020 los 9,85 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, frente a los 6,37 de 2010 (el crecimiento es del 54,6% en una década) o los 1,3 de 1995. "No todo lo que mantiene y conserva Parques y Jardines es zona verde", ha dicho Del Corral, quien ha especificado que hay zonas verdes cuya conservación no corresponde al Ayuntamiento. Por ejemplo, ha indicado, Los Montes de Málaga "son una zona verde, pero no cuenta como tal" en los números presentados hoy por el Consistorio. "Supone un salto muy importante en los últimos años, pero insisto: no todo lo que conserva Parques y Jardines computa", dice, en referencia a los más de ocho millones de metros cuadrados del pliego ya actualizado.

Preguntada por la comparación de este dato de casi 10 metros cuadrados de zona verde por habitante en Málaga, del que también se ha felicitado, por cierto, Susana Carillo, portavoz del equipo de gobierno y bajo cuya competencia está el OMAU, ha explicado Del Corral que en el norte del país están mejor debido precisamente a que "el clima acompaña más", y además en la capital de la Costa del Sol ha habido pérdidas significativas como parte de la masa arbórea de la Virreina por incendios. "De cualquier forma, nuestra apuesta es de futuro, hace poco presentamos, por cierto, el plan de reforestación que nos va a permitir tener entre 50.000 y 60.000 árboles más en los próximos tres o cuatro años", lo que, ha dicho, tendrá su reflejo en el número de metros cuadrados por habitante de la ciudad.

El actual pliego de conservación y mantenimiento de Parques y Jardines tiene una duración de cuatro años, se adjudicó en 2017, y podría darse una prórroga de un bienio. En los cinco lotes además de los jardines y las zonas verdes (los parques forestales, por ejemplo), también entran las pistas deportivas (a ello se ha referido Del Corral en su intervención) o los parques infantiles.



Datos técnicos

El mayor incremento se produce en el lote 3 que incluye las zonas verdes de todos los parques forestales periurbanos de la ciudad y donde la actualización supone más de 700.000 metros cuadrados nuevos que serán gestionados por el Ayuntamiento, como las ampliaciones de los parques de Gibralfaro, Virreinas y Monte Victoria. Concretamente, al inicio del contrato la superficie en este lote era de 4.265.636 m2 y pasa ahora a 6.105152,35 m2, lo que supone un importante impulso de los parques forestales de la ciudad en los dos últimos años, indica el Consistorio en nota de prensa.



En el lote 1 que comprende los distritos Centro, Málaga Este, Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz se produce un incremento de 44.399,57 m2 sobre el total de superficie verde recepcionada al inicio de la segunda anualidad (1.155.550,30 m2). Esto hace un total de 1.199.949,49 m2 y supone sobre el presupuesto un coste de 191.138,7 euros/año (sin IVA) en mantenimiento y limpieza, incluido las nuevas jardineras.



Respecto al lote 2, que comprende los distritos de Ciudad Jardín, Bailén Miraflores, Palma Palmilla, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos Universidad se produce un incremento de 64.699,31 m2 sobre el total de superficie verde recepcionada al inicio de la segunda anualidad (1.005.311,48 m2), lo que supone un total de 1.107.010,79 m2 y comporta un coste de 249.092 euros/año (sin IVA) en mantenimiento y limpieza.



El lote 3, que comprende los parques forestales y periurbanos de la ciudad así como un conjunto de parcelas municipales, se produce un incremento de 793.423,35 m2 sobre el total de superficie verde recepcionada al inicio de la segunda anualidad (5.311.729 m2), hace un total de 6.105.152,35 m2 y supone sobre el presupuesto un coste de 87.276,56 euros/año (sin IVA) en mantenimiento y limpieza.



Respecto a los lotes 4 y 5, referidos al mantenimiento de las áreas de juego infantiles y equipamientos biosaludables y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas respectivamente, que comprende la totalidad de los parques infantiles y dichos elementos de toda la ciudad de Málaga, con la segunda y tercera regularización del contrato que hoy ve luz verde se incrementa en 147 nuevos elementos que se incorporan a las diferentes zonas de juego de la ciudad, lo que supone que actualmente se contabilice un total de 3.019 unidades. Respecto al incremento del presupuesto, en el caso de lote 4 supone un total de 79.862 euros/año (sin IVA) en mantenimiento.



Por otro lado, se incorporan en este lote, el número 4, nuevas pistas deportivas no contempladas anteriormente y que suponen un total de 7.194,8 m2 deportivos nuevos con un precio de 1,64 euros (sin IVA) por metro para limpieza. Por último, respecto al lote 5, la actualización de las nuevas infraestructuras que se incorporan se traduce en un incremento en el presupuesto de 36.026,94 euros.



Este contrato se inició el 1 de septiembre de 2017 para un periodo de cuatro años (más 2 de prórroga) finalizando en agosto de 2021 y está distribuido en 5 lotes. Como se refleja en el pliego de prescripciones técnicas, cada anualidad el contratista está obligado a inventariar todas y cada una de las zonas a mantener, así como elementos de parques infantiles y biosaludables e infraestructuras hidráulicas.



Si bien en 2018, finalizada la primera anualidad, se aprobó la actualización del primer inventario, transcurrido el segundo y tercer año se aprueba hoy la segunda modificación de las unidades de cada lote para la actualización del inventario. Las nuevas zonas y elementos que se actualizan se mantendrán hasta la finalización del contrato.