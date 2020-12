Programa de actividades de Navidad en los once distritos de Málaga

Los once distritos de Málaga han diseñado como cada año un completo programa de actividades con motivo de Navidad que, en esta ocasión, priorizarán el formato virtual y mantendrán las actividades presenciales que puedan realizarse en espacios abiertos y con las medidas de control de aforo necesarias para cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en materia de prevención de la propagación de la Covid-19.

Distrito Centro

En el distrito Centro la mayoría de las actividades serán virtuales a través de la página web www.navidadendistrito1.com que entrará próximamente en funcionamiento y está creada especialmente para la ocasión, aunque habrá actividades presenciales. En este entorno digital es donde se desarrollarán gran parte de las acciones previstas, en su mayoría concursos con temática navideña que buscan la implicación y participación de los vecinos y vecinas del distrito.

Igualmente habrá concursos como el de recetas navideñas a través de Facebook, que premiará la mejor receta navideña a partir del video con la elaboración de la misma, y galardonará con un lote didáctico de libros y juegos de mesa para disfrutar en familia al que reciba más likes. También se va a celebrar un concurso de villancicos en el que los participantes tendrán que presentar un villancico y subirlo a Facebook y Tik Tok, para que los usuarios puedan valorarlos y se premiará el video con más likes.

Por otra parte, habrá un concurso on line de belenes, ´Visitamos tu Belén´ para que todos los vecinos del centro puedan participar a través de dispositivos móviles y cualquier dispositivo digital.

Además, no faltará el árbol de los deseos, que este año será de virtual: se creará un árbol de navidad animado en el que se podrá participar enviando un mensaje por mail.

Para los niños y niñas se ha organizado una entrega de cartas y mensajes tanto a Papá Noel como a los Reyes Magos a través de la página web que, además, contactarán con los niños del distrito, también a través de la página web, para charlar con ellos y escuchar sus peticiones de regalo. Por otro lado, entre el 1 y el 5 de enero se emitirá en horario de tarde un video de cabalgata para disfrutarla desde casa.

La campaña de Navidad incluye acciones de fomento al comercio del dstrito. Bajo el título "Comprando en tu barrio Sales Ganando" se quiere dar apoyo a los comercios de proximidad. Se realizarán sorteos en los que se participa simplemente enviando por email los tickets de compra y así se podrá optar a vales de compra en los comercios adheridos a la Asociación de Comerciantes.

En este sentido, en el Soho, con la colaboración del Área de Cultura, la Asociación de Empresarios del Soho y Cervezas Victoria, se ha puesto en marcha una iniciativa de intervención artística en escaparates, "Con sumo arte", con el objetivo de aumentar el flujo de visitantes al barrio y potenciar la creación cultural abierta y participativa de los jóvenes artistas malagueños. Y también en este barrio, y por tercer año consecutivo, está previsto la celebración del Mercadillo Navideño Solidario Soho, a beneficio de Hogar Abierto el próximo sábado día 19 de diciembre, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Por su parte, la Asociación Comerciantes del Perchel (ASEMCO) promueve la Campaña Navidad 2020 con un sorteo entre los consumidores de los comercios asociados. Por cada compra, se entregará una papeleta cuyas últimas 4 cifras deberán coincidir con el sorteo de lotería del Niño, el ganador recibirá un cheque por importe de 600 euros para compras en los comercios asociados. La campaña estará activa hasta el 5 de enero



Málaga Este

La Junta Municipal de Distrito Málaga Este ha organizado para estas fechas una serie de actividades respetando en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero sin olvidar que "Son tiempos para generar ilusión", como reza el lema de la campaña de Navidad.

Esta programación novedosa y variada está dirigida a todas las familias. Así, en el apartado de concursos navideños se van a realizar cuatro: XXIII Certamen de Christmas (en dos modalidades, alumnos de centros escolares y mayores de 18 años); XXIX Certamen de Belenes (tres modalidades, alumnos, entidades y particulares); XVIII Certamen de Decoración Navideña de Escaparates; y el Certamen de Decoración Navideña de Balcones y Exteriores, novedad este año. El objetivo es fomentar la participación de los vecinos y vecinas de la zona en la realización de actividades culturales de gran tradición, que sirvan al mismo tiempo para revitalizar y ambientar las barriadas y los comercios.

También se desarrolla la iniciativa, 'Haz barrio, vamos de compras'. A través de la cual se van a reforzar las zonas con entornos más comerciales del distrito. Y en distintas calles se realizarán diversas actividades con el objetivo principal de dinamizar las compras y dar ambiente navideño. Concretamente las acciones serán: 'El MusiCar Navideño' (Papa noeles con carro musical, elfo y mascota OLAF, pasearán por las calles del distrito con música navideña) en las fechas 23, 24, 26, 28, 29, 30 de diciembre y 2 de enero, con horario de 11:30 a 13:30 horas. Asimismo, 'Feliz NaviBand', una furgo-escenario irá circulando a lo largo y ancho de todo el distrito Este, incidiendo sobre todo por los entornos comerciales, con música en directo, en los siguientes días 11, 12, 18, 19, 26 de diciembre y 2 de enero, con horario viernes de 18:30 a 20:00 horas y sábados de 12:00 a 13:30 horas y de 18:30 a 20:00 horas. Y la acción 'Hello! Navidad' para que los niños puedan fotografiarse con su personaje favorito a la par que animar las calles comerciales con música navideña, los días 12, 13, 19, 20, 21, 22, 27 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero en horario: de 11:30 a 13:30 horas.

Otra de las actividades será 'Disfruta peques', un programa dedicado a los niñas y niñas que comprende: 'La Carpa de los Deseos', donde podrán echar sus cartas en el buzón real que se ubicará en distintos puntos del distrito, en horario de 11:00 a 14:30 horas los siguientes días 23 de diciembre (El Limonar, c/ Sierra de Grazalema), 24 de diciembre (El Cerrado de Calderón, C/ Unidad), 26 de diciembre (C/ Practicante Pedro Román), 28 de diciembre El Mayorazgo, Avd. de las Caballerizas), 29 de diciembre: Plaza Demófilo Peláez (plaza 4 esquinas), 30 de diciembre (Plaza Virgen Milagrosa con Calle Quitapenas nº 8) y 2 de enero (Avda. Pío Baroja, 21); y el festival Navideño 'Diverland', las mañanas de los domingos 13, 27 de diciembre y 3 de enero, en de 12:00 a 13:30 horas se realizarán en el Auditorio Curro Román del Parque de Playa Virginia espectáculos para toda la familia y en especial para los más pequeños con cantajuegos y teatros.

La iniciativa 'El Este suena a Navidad' se desarrollará el domingo 20 de diciembre de 12:00 a 14:00 horas en el Auditorio Curro Román del Parque de Playa Virginia, con artistas que amenizarán la mañana con villancicos y canciones populares en sus diferentes estilos: rociero, flamenco, copla, etc. Actuarán Aurora Guirado; Amara Tempa; Álvaro Alcaidhe; Leonor Coral; José Ortiz y Macarena Albarracín.

En el apartado deportivo, paralelamente a las ligas de fútbol de los colegios del distrito, se realizará un torneo en las vacaciones de Navidad cuya entrega de trofeos se realizará por parte de la Junta Municipal. Consistirá en un triangular entre las tres sedes federadas de fútbol en el Distrito Este: Club Deportivo El Palo, Unión Deportiva La Mosca y el Colegio San Estanislao. Se realizará un calendario de partidos en horario de mañana en periodo vacacional escolar y la entrada será gratuita, si bien se recogerá un juguete en solidaridad con los niños más necesitados en estas fechas.

Además de las luces y decoraciones navideñas, este año como novedad se han colocado grandes abetos en diferentes zonas, para que todos los vecinos y vecinas y visitantes puedan escribir sus deseos y colgarlos de sus ramas.

Y el día 4 de enero los Reyes Magos de Oriente, de 16:00 a 21:00 horas, irán circulando en tres coches descapotables por los rincones del distrito, con la compañía de un espectáculo de luces y sonidos.



Ciudad Jardín

El distrito de Ciudad Jardín celebra de la Navidad con un amplio programa de actividades para sus vecinos y vecinas atendiendo al actual escenario motivado por la COVID-19, por lo que todas y cada una de las actividades aplican el protocolo y recomendaciones sanitarias.

En esa línea cobran protagonismo los espacios abiertos al aire libre: los parques de la Alegría y San Telmo son los escenarios elegidos para la celebración de varias actividades de forma simultánea. El día 22 de diciembre se celebrará un circuito de talleres, un espectáculo de magia y habrá una visita de Papá Noel, a la que seguirá la de los Reyes Magos el 4 de enero. Ambos días el horario será de 17.00 a 21.00 horas.

Además, durante las fechas navideñas un tren con personajes y animación de música navideña recorrerá todas las barriadas del distrito para acercar el ambiente navideño a los vecinos y vecinas haciéndolos participar de la Navidad del distrito.



Bailén-Miraflores

El Distrito de Bailén-Miraflores amenizará sus calles y fomentará las compras en los comercios de sus barrios con una comparsa que recorrerá los distintos barrios los días 5, 12 y 19 de diciembre de 10:30 a 13.30h. Un grupo de 10 músicos con instrumentos de viento y cuerda, subidos en un microbús, interpretarán canciones navideñas.

El recorrido será el siguiente: Ntra. Sra. de los Clarines, Arroyo de Los Ángeles, Blas de Lezo, Camino Suárez, calle Albacete, bulevar José Iturbi, calle Sondalezas, carril de Gamarra, calle Magistrado Salvador Barberá, calle Albacete, calle Martínez de la Rosa, calle Calzada de la Trinidad, calle Pelayo, calle Martínez Maldonado, calle General Blake, plaza Basconia, avenida San Sebastián, calle Eugenio Gross, calle Martínez Maldonado, calle Doctor Escassi, calle Morales Villarrubia, calle Martínez de la Rosa, Calzada de la Trinidad, Avenida Barcelona, Calle Velarde, calle Eugenio Gross, calle Martínez Maldonado, avenida Carlos Haya, calle Ciprés, calle Padre Martín, calle Galeno, avenida Valle Inclán, calle Martínez de la Rosa, calle Albacete y calle Sondalezas.

También para impulsar el comercio local se organizan el Concurso de Escaparates y el Shopper Days. Los escaparates deberán estar instalados el día 14 de diciembre. El jurado valorará su originalidad, montaje, complejidad y creatividad y se entregarán premios por importe de 250, 150 y 100 euros. Por su parte, el Shopper Days invita todos los comercios del distrito a su participación. La ciudadanía podrá optar a este premio por realizar compras con un valor igual o superior a 10 euros, que irán acumulando en una tarjeta que será sellada en cada establecimiento. La persona ganadora recibirá un cheque con un valor de 500 euros que podrá ser utilizado en los comercios adheridos entre los días 15 y 31 de enero.

Para los más pequeños se instalarán buzones reales en los que podrán depositar sus cartas a los Reyes Magos. También se ha organizado un concurso de postales navideñas dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y que se realiza en colaboración con los colegios del distrito. El ganador recibirá como premio una tablet.

Se puede obtener más información sobre las actividades navideñas en la web http://www.malaga.eu/la-ciudad/juntas-municipales-de-distrito/junta-de-distrito-4-bailen-miraflores/



Palma-Palmilla

El Distrito de Palma-Palmilla ofrece un completo programa de actividades navideñas para los vecinos y vecinas de esta zona de la zona de ciudad.

El Centro Ciudadano Valle Inclán se convertirá los días 4 y 5 de enero en el Pasaje Navideño "Buscando a la estrella" para los más pequeños, dirigido a grupos cerrados por invitación que estarán integrados por un máximo 10 personas. Al entrar, los visitantes deberán limpiarse las manos con gel hidroalcohólico y se les regalará una mascarilla navideña. La bienvenida será en el salón de actos, donde podrán contemplar el belén allí instalado y donde se les introducirá a la visita guiada a través del cuento "Buscando una estrella". La primera estrella se sitúa en la ludoteca, donde participarán en un taller de manualidades. La segunda estrella estará en la sala de talleres y allí cocinarán galletas navideñas. En el salón azul se ubica la tercera estrella, con motivo de la cual asistirán a un cantajuego. La última estrella la encontrarán en el patio, con la despedida de los pajes Reales.

Palma-Palmilla invitará un año más a toda la ciudad al Cuenta Cuentos que se celebra en el Teatro cervantes y que ya alcanza su XX edición. Será el 20 de diciembre a las 11:00h. bajo el título "Miles de días... sembrando color y recogiendo ilusiones".

Entre los días 19 y 23 de diciembre se celebrará "Navidad en comunidad". Las diferentes comunidades del barrio podrán participar en talleres de mantoncillos, coronas de adviento, bolas navideñas, estrellas con perchas y adornos reciclados. Todas las obras resultantes de estos talleres servirán para decorar los portales y balcones de las comunidades participantes.

"La Ruta de los Belenes" será del 14 de diciembre al 5 de enero. Podrán participar en ella todos los menores que lo deseen, que deberán recoger en el Centro Ciudadano Valle Inclán su pasaporte. Quienes acrediten que han visitado un mínimo de 5 belenes recibirán un pequeño regalo.

El distrito organiza dos certámenes navideños: el XXVI Concurso de Tarjeras Navideñas contará con una exposición de los trabajos en el Centro Comercial Rosaleda desde el 14 de diciembre y el 17 del mismo mes se entregarán los premios a los ganadores; por su parte, el XXV Certamen de Belenes podrá visitarse del 14 de diciembre al 5 de enero en el edificio de la Junta Municipal de Distrito.

Además, un grupo de animación navideña callejera recorrerá el distrito; se podrá participar en la campaña de recogida de dulces navideños "Dulce Navidad" en los comercios para entregar a entidades de reparto; y, finalmente, el "El Saco de la Ilusión", en el que los compradores en empresas del distrito optan a conseguir un regalo sorpresa.



Cruz del Humilladero

El distrito de Cruz del Humilladero cuenta ya con una ambientación musical navideña en el centro comercial abierto que permanecerá hasta el 5 de enero. Además ha preparado una amplia programación en la que primarán las medidas de seguridad y distancia social que marcan las autoridades sanitarias ante la pandemia. Se desarrollará en diferentes espacios al aire libre del distrito. Es un programa dirigido a todas las edades con cuentacuentos, música y espectáculos infantiles. El acceso a estas actividades será con invitaciones que deberán solicitarse en la sede de la Junta de Distrito. Los asistentes podrán aportar voluntariamente un kilo de alimentos.

El 18 de diciembre, se celebrará a partir de las 17.00 horas la actividad "Bailajuegos de Navidad" en la calle Betsaida, un espectáculo navideño en escenario con medidas de distancia y aforo.

El 18 de diciembre y el 21 de diciembre, habrá zambomba flamenca: el día 18, en la Iglesia de la Asunción y el 21, en la Iglesia Sta. Mª Goretti. El horario está pendiente de confirmación, pendiente de las restricciones que pueda haber en ese momento.

El 20 de diciembre en la plazuela Nuestra Señora de los Dolores y Esperanza, habrá un concierto de la Banda de Música "Cruz del Humilladero" a las 12.30 horas.

El 21 de diciembre las actividades navideñas llegarán a la barriada de Intelhorce, donde a las 17.00 horas comenzará el espectáculo infantil titulado "La Navidad de Ana, Elsa y Olaf".

Los días 22 y 28 de diciembre habrá un Cuentacuentos de Navidad en el CEIP Hans Christian Andersen, a las 12.00 del mediodía.

El 22 de diciembre llegará hasta la barriada El Duende el espectáculo 'Especial princesas y súper héroes en Navidad'. Será en un escenario con medidas de aforo y distancia. Comenzará las 17.00 horas.

El 23 de diciembre, el espectáculo navideño llega a la calle Enrique Herrera Moll. Se titula 'Marionetas de navidad' e igualmente será en un escenario con medidas de aforo y distancia. Comenzará las 17.00 horas.

El 29 de diciembre, podrá disfrutarse 'Los Duendes de Navidad', un espectáculo que se desarrollar en la plaza Isidoro Gallego. Igualmente, será un escenario con medidas de distancia y aforo. Comenzará a las 17.00 horas.

.

Por último, los días 3 y 4 de enero, y ya que este año no podrá haber cabalgata, se ha organizado un espectáculo de reyes Magos en el CEIP Hans Christian Andersen. Habrá 3 pases diarios: 17.00, 18.00 y 19.00 horas. Se trata de un espectáculo con visualización de video personalizado que contempla la visita de Sus Majestades de Oriente.



Carretera de Cádiz

La Navidad en Carretera de Cádiz va a conjugar acciones virtuales con presenciales, siempre adecuadas a los protocolos por la crisis sanitaria. Así, se va celebrar la Navidad de una forma diferente adaptándose a la nueva situación, para lo que se han organizado una serie de serie de iniciativas a través de internet.

Concretamente, se ha creado una página web, www.navidadendistrito7.com, donde las familias puedan disfrutar de un conjunto de actividades online: la web contiene un árbol virtual de los deseos (se ha creado un árbol de navidad animado en el que se colgarán los deseos que lleguen por email) e incluye la actividad 'Visitamos tu belén', que será un concurso de belenes online en el que los vecinos y colegios del Distrito 7 podrán formar parte.

Se ha organizado el reparto de cartas de los Reyes Magos con un detalle en los colegios del distrito. Y los niños y niñas podrán enviar directamente sus cartas a los Reyes o Papá Noel de forma virtual. Además, esta página también albergará el mensaje de Papa Noel felicitando la Navidad.

Habrá también llamadas de los Reyes Magos. Se podrá solicitar por correo electrónico y los Reyes llamarán en directo a los niños y niñas. Y se realizará una Cabalgata virtual: se emitirá un video donde los Reyes Magos llegarán a la Junta de Distrito.

Además, está prevista la representación de un 'Cuento de Navidad diferente', actividad que en ediciones anteriores se ha realizado de forma presencial con diferentes colectivos y que, en esta ocasión, se va a llevar a cabo de forma novedosa. Así, esta representación se va a interpretar sin público y con las medidas establecidas para ser grabada y difundida a través de la web. Es un cuento navideño teatralizado con guion original de Rocío Alba, que está contado y cantado de manera emotiva.

Por otro lado, la programación en las barriadas del distrito contempla música ambiente de Navidad. Concretamente, se va a amenizar con música ambiente navideña en los cuatro grandes parques del distrito: Parque de Mª. Luisa; Parque de Huelin; Parque del Oeste; y Parque "25 de noviembre" (Parque Litoral).

Enmarcadas en las iniciativas de apoyo y promoción del comercio tradicional, el Distrito también va a desarrollar una campaña navideña de difusión del Mercado de Huelin, con acciones en redes sociales, información a los comercios, carteles y adornos en los mismos, participación en las actividades virtuales, concurso para dinamización del consumo y los vecinos se hagan fotos haciendo la compra en el mercado, etc.

Cabe recordar que el distrito, dentro de las acciones para apoyar al pequeño comercio de Carretera de Cádiz, ha puesto en marcha una iniciativa de dinamización musical que, de la mano de la Charanga 'Sí o Ké', que va a ir recorriendo las barriadas en un autobús descapotable. Esta agrupación musical se desplaza en dicho vehículo interpretando distintas piezas musicales y se baja en sitios concretos para dinamizar el comercio en el distrito; todo ello, de acuerdo a las medidas y protocolos establecidos por las autoridades competentes ante la pandemia. El horario de dicha actividad, que comenzó el 28 de noviembre, es de 11:00 a 14:00 horas en las siguientes fechas: días 5, 7, 12 y 19 de diciembre.

Asimismo, se ha iniciado un programa de paseos que ofrece un recorrido histórico teatralizado por el Distrito 7 – Carretera de Cádiz que pone su acento en su pasado industrial. Durante la ruta, un guía histórico desarrolla un discurso sobre la evolución de esta zona de Málaga, su relación con varios tipos de fábricas (fundición, tabaco, salazón, etc.) y la repercusión social para la ciudadanía de estos enclaves urbanos. A lo largo del recorrido, 5 actores encarnan a personajes históricos o anónimos vinculados con la temática de la ruta: Enrique Huelin (industrial y creador del primer barrio obrero de España); María, la hija del "Tralla" (marenga/salazonera de pescado); Manuel Agustín Heredia (senador, industrial y comerciante del siglo XIX); Sor Teresa Prat (directora de la antigua Casa de la Misericordia que acogía a los hijos de los trabajadores); La Paula (cigarrera de la antigua fábrica de Tabaco).

Los enclaves incluidos en esta ruta son: Faro de Huelin; Playa de San Andrés; Chimenea Pacífico; Plaza Antonio Garrido Moraga; y Plaza de Tabacalera (zona museos). Ha comenzado a finales de noviembre y las siguientes fechas son: 5 (12.00 horas), 6 (12.00 horas), 11 (16.30 horas), 12 (12.00 horas), 18 (16.30 horas) y 19 de diciembre (a las 12.00 horas). La inscripción es gratuita y se realiza remitiendo un correo a distrito7@malaga.eu, máximo reserva de 4 plazas por inscripción, por orden de inscripción. El aforo está reducido a 15 participantes por ruta. Esta actividad está organizada por el Distrito de Carretera de Cádiz y producida por la entidad Eventos con Historia.



Churriana

Esta Navidad el distrito de Churriana ha organizado un conjunto de actividades dirigidas a los niños y niñas en las que se alternarán contenidos virtuales y presenciales; estas últimas respetando las debidas medidas de seguridad sanitarias.

Por una parte, los niños y niñas del distrito entre los 2 y los 10 años podrán acceder con ayuda de sus progenitores a una página web creada con temática navideña donde se incluirá una gran variedad de actividades de entretenimiento relacionadas con esta época del año. Esta web, www.navidadendistrito8.com también incluye un formulario online a través del cual los más pequeños pueden contactar con los Reyes Magos.

Asimismo, los niños y niñas también podrán entregar virtualmente su carta y realizar una videollamada concertada con los Reyes Magos el día y a la hora reservados.

Además, el día 5 se podrá seguir la emisión de una cabalgata virtual en la que los Reyes Magos llegarán al distrito y dedicarán un discurso a todos los niños y niñas de Churriana.

Por su parte, el próximo viernes 18 de diciembre de 17.30 a 19.00 horas se celebrará el concierto "Por la vida" homenaje de los vecinos de Churriana al personal esencial que ha trabajado duramente durante la pandemia; 7 cantantes y músicos versionarán en directo las canciones que marcaron el periodo del confinamiento. Habrá una pantalla de gran dimensión para evitar aglomeraciones, se vallará perimetralmente el espacio y se colocaran sillas respetando las distancias de seguridad y aforos autorizados.

Igualmente, el día 19 de diciembre un autobús descapotable y con decoración y actuaciones navideñas recorrerá las calles de los barrios del distrito durante dos horas.

Por otra parte, los días 21, 22 y 23 de diciembre en horario de tarde y cumpliendo con las medidas sanitarias de higiene y de distancia de seguridad el Cartero Real recibirá a los más pequeños en los Jardines Gerald Brenan.

Antes de las vacaciones de Navidad, se repartirá también caramelos a alumnos y alumnas de educación infantil y primaria en colaboración con los colegios del distrito.

Por último, la junta de distrito y el área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial la V edición del concurso de escaparates navideños. Los comercios del distrito decorarán sus escaparates y los vecinos y vecinas votarán a los mejores. Habrá tres establecimientos ganadores que recibirán un premio dotado económicamente con 450 euros en el caso del primer premio, 350 euros en el del segundo y 200 euros en el del tercero.

El ganador será elegido entre todos los vecinos y vecinas que tendrán que valorar creación artística, la originalidad y la creatividad de las decoraciones votando mediante papeletas que facilitarán los establecimientos y comercios participantes y depositándolas en las urnas localizadas en la Junta de Distrito y en la Casa de la Cultura Gerald Brenan.

Así mismo, de entre toda la ciudadanía que participe en la votación, se elegirá, mediante sorteo, a un ganador. Esta persona resultará premiada con la compra de productos de su total elección, hasta un valor máximo de 1.000 euros, en uno o más establecimientos de los participantes en el concurso de escaparates.



Campanillas

"Navidad en Campanillas" es el nombre del programa que este distrito municipal ha diseñado para el periodo festivo que se desarrollará los meses de diciembre y enero.

Entre el 22 de diciembre y el 5 de enero habrá música navideña en las calles José Calderón y Jacob, en El Brillante y en los distintos barrios de esta zona de la ciudad. También los parques se inundarán de espíritu navideño con actividades de animación infantil que tendrán lugar los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre y el 4 y 5 de enero.

La página web www.navidadendistrito9.com, disponible en próximas fechas, ofrece "Conecta con los Reyes Magos", una actividad dirigida a la infancia del distrito. Los menores podrán contactar en directo los Magos de Oriente de manera individualiza. Además, podrán participar en concursos de belenes y de recetas navideñas. Será entre el 22 de diciembre y el 5 de enero.

Por último, para dinamizar las compras de proximidad, se convoca el Concurso de Escaparates en el que podrán participar todos los comerciantes de Campanillas.



Puerto de la Torre

En el Distrito Puerto de la Torre la programación navideña se ha adaptado a las medidas y protocolos por la pandemia y se llevará a cabo bajo el lema 'Este año los Reyes Magos te visitan a ti'.

Debido a la situación actual provocada por la Covid-19, los pajes de los Reyes Magos van a realizar visitas a partir del día 10 de diciembre hasta el 4 de enero. Recorrerán por las tardes cada uno de los barrios del distrito, repartiendo caramelos, regalos y lanzando confeti; y el 5 de enero serán los propios Reyes Magos. Al hacerlo de forma escalonada y por zonas, los vecinos podrán salir a saludarlos, y se evitará que se produzcan aglomeraciones.

Además, los niños y niñas de Puerto de la Torre podrán entregar la carta con todos sus deseos navideños en los buzones que se ubicarán en los diferentes barrios (Soliva, Hacienda Cabello, Lope de Rueda y Junta de los Caminos), y el paje real estará encantado de ayudarlos. Para evitar concentraciones, estos buzones navideños estarán disponibles desde el día 21 de diciembre hasta el 5 de enero de 16.00 a 20.00 horas.

Otra de las acciones navideñas en Puerto de la Torre será la animación musical: las calles del distrito estarán amenizadas por una Charanga Navideña los días 23 y 30 de diciembre.



Teatinos-Universidad

El Distrito número 11, Teatinos-Universidad, ha coordinado una completa agenda de actividades para Navidad, adaptadas al desarrollo de la pandemia con la idea de que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de un ocio seguro. La oferta contará tanto con contenidos virtuales como presenciales en diferentes puntos, como el Parque de la Laguna de la Barrera, la Junta de Distrito, el parque Héroes del Combate de Teatinos, el Parque del Cine, Cortijo Alto, El Romeral, la Colonia de Santa Inés y El Cónsul. La programación incluye eventos para todos los públicos, con actividades puramente navideñas y otras otras culturales o deportivas como una carrera de orientación y también Chi Kung el 20 de diciembre en el Parque de la Laguna de la Barrera-María Eugenia Candau.

Se creará una página web navideña propia que estará operativa hasta el 8 de enero. Esta plataforma concentrará diferentes iniciativas, como un árbol virtual animado de los deseos remitidos por los ciudadanos a través de un correo electrónico que se indicará. La plataforma también activará 'Visitamos tu Belén', un concurso online en el que la ciudadanía podrá enviar fotos y vídeos de su Belén y será ganador el que reciba más apoyos en redes sociales. El premio será una tablet de última generación. Todos los participantes tendrán diploma virtual.

Se implantará también un sistema de cartas online a Papá Noel y los Reyes Magos y habrá un mensaje de Papa Noél desde el 22 de diciembre en el que se dirigirá a los más pequeños para felicitarles la Navidad.

Por otra parte, desde el 29 de diciembre hasta el día 4 de enero se habilitará un servicio de citas online para que el Rey Mago que cada niño decida pueda realizar una videollamada el día y la hora reservados. Estas comunicaciones prestarán un servicio de intérprete de lenguaje de signos en el caso de ser solicitado; también la web emitirá una Cabalgata virtual.

Habrá seis carpas hinchables de Papa Noél y Reyes Magos, con todas las condiciones de seguridad. Tres de ellas serán para Papa Noél en tres días de diciembre por determinar en horario 17.30 a 20.30 horas (sujetos a modificaciones en virtud de las restricciones sanitarias). Las carpas contarán con trono y buzón de fibra de vidrio para cartas a Papá Noel, que estará acompañado por renos, duendes y otros personajes. Habrá personal de control y seguridad, decoración navideña con luces led, altavoces, árbol decorativo de 5 metros de altura.

Las instalaciones estarán perimetradas y las carpas se instalarán en la barriada Cortijo Alto (en las pistas deportivas de la calle Max Estrella situadas junto al parque infantil); en la Barriada Ciudad de la Justicia (en las inmediaciones de la zona infantil situada en la calle Gregorio Prieto y Franz Kafka); en la Barriada El Romeral (en solar de calle Carmen Laforet con calle Eolo). Por su parte, las tres carpas de los Reyes Magos se instalarán durante dos días de diciembre y uno de en enero, aún por determinar, y en el mismo horario y condicionantes que en el caso anterior. Será en la Barriada de la Colonia de Santa Inés (en la Plazuela de Fuensanta, en calle Manuel Ribadeneyra), en la Barriada de Teatinos (en el interior del Parque del Cine) y en la Barriada de El Cónsul (en el Parque situado entre las calles Eolo y Sófocles).

Se desarrollarán siete espectáculos de teatro infantil, en el Parque del Combate de los Héroes de Teatinos. Por otra parte, se va a instalar un parque de atracciones navideñas en la calle Carmen Laforet, que ha sido solicitado por la Asociación de Feriantes y que contará con la colaboración del Distrito aportando todas las medidas de seguridad pertinentes.

Por último, el día 5 de enero se hará un reparto de caramelos por parte de SS.MM. Reyes Magos a domicilio, bajo previa demanda, en colaboración con asociaciones de vecinos y peñas del Distrito.