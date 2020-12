El PSOE no se cree el vídeo municipal que niega las aglomeraciones de Larios

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, no se cree el vídeo editado por el Consistorio, en concreto por el Área de Seguridad, que ha sido distribuido a los medios para demostrar que la inauguración de las luces navideñas del pasado viernes 27 de noviembre no generó concentraciones ni aglomeraciones en la calle Larios, como han denunciado muchos malagueños en las redes sociales. En las imágenes, que contienen tomas diversas de Larios y la Constitución, se ve mucha gente pasean por ambas vías, pero hay fluidez y una gran presencia policial. No en vano, el edil de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el propio alcalde, Francisco de la Torre, han puesto en duda la perspectiva de las fotos sacadas ese día, que dan una falsa sensación de gentío desbordado. Pérez, de cualquier forma, no se cree las imágenes y ha recordado que el vídeo está editado, por lo que ha pedido la totalidad de la grabación.

Pérez ha vuelto a exigir hoy, en rueda de prensa junto a sus ediles a las puertas de calle Larios, la elaboración "urgente de un plan de emergencia y de control de aforos en calle Larios mientras dure el alumbrado navideño". De esta forma, el líder socialista ha instado al área de Seguridad, "en coordinación con otras áreas y estamentos", a marcar "medidas contundentes para controlar el aforo en el entorno de la Calle Larios durante la Navidad, porque hasta ahora lo único que vemos es improvisación por parte del equipo de gobierno".

El socialista ha recordado a Francisco de la Torre, "que la opinión pública ha sido tajante sobre las aglomeraciones en el centro histórico durante el pasado viernes, 27 de noviembre, tachando de irresponsable la actitud del alcalde de la ciudad." Incluso la Junta de Andalucía, a través del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, "pidió al ayuntamiento mesura y control en este entorno. El presidente del PP en Málaga le tiró de las orejas al alcalde de esta ciudad". De hecho, nuestra ciudad ha ocupado la portada de medios nacionales e internacionales para visualizar Málaga como ejemplo de lo que no se debe hacer, ha agregado el líder municipal socialista.

Por eso, Pérez ha llamado a la responsabilidad a los concejales del equipo de gobierno, que mantienen la versión de que ese viernes, día del encendido de luces, en calle Larios no había aglomeraciones, aportando un vídeo de las cámaras de seguridad y publicado en una red social de la Policía Local. "Esas imágenes no son secuenciales, en tres minutos de vídeo editado se muestran planos cuidadosamente seleccionados y desde puntos de vista que no muestra la totalidad de la calle". Ante esto, el edil socialista quiere desmentir al concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y a la concejala Teresa Porras. "Lo vamos a hacer pidiendo al Ayuntamiento las imágenes de todas las cámaras de seguridad, porque un vídeo de pocos minutos, con imágenes seleccionadas al antojo del equipo de gobierno, no puede jamás contar lo que ocurrió el viernes pasado".

Daniel Pérez ha alentado al equipo de gobierno "a tomar el control de esta situación, ante la previsión de gran afluencia de personas en el centro histórico, atraídas por la iluminación decorativa, y que hagan caso, que pongan en marcha un plan de emergencias que ya le pedimos desde el mes de agosto de este año". Tras presentar varios escritos y mantener encuentros con Policía Local y Bomberos, "hemos podido certificar que no existe plan de emergencia ni de control de aforos planificado por el área de seguridad del equipo de gobierno, y eso es lamentable para una ciudad como Málaga".