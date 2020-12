Diana Navarro: «En mi vida he tenido la suerte de no tener que someterme nunca»

La cantante malagueña se suma al programa de eWoman y aportará su testimonio en primera persona de sus experiencias, de las que confiesa «ha aprendido mucho».

He elegido la figura de Isabel Oyarzábal, una intelectual malagueña nacida en 1878 que fue periodista, editora, traductora, sufragista y embajadora del Gobierno de la República en Suecia y Finlandia durante la guerra civil, además de fundar, 'La Dama y La Vida Ilustrada', la que es considerada la primera revista feminista de España. Me parece un personaje fundamental en el crecimiento de la mujer en el siglo XX.Simplemente hablaré desde el poso que me han dejado mis vivencias y mis experiencias, donde he aprendido mucho más de mis errores que de mis aciertos y si eso sirve a alguna de las personas que me escuchen me daré por satisfecha.Creo que nunca he sentido la desigualdad. A lo mejor está todo tan normalizado que inconscientemente lo he dado por bueno. Yo me considero una persona humanista y no me gusta competir contra otros, compito conmigo misma. Con los demás comparto, no compito.Sinceramente creo que no. Tendría que hacer un balance más exhaustivo porque siempre he intentado ser fiel a mí misma, en mi vida he tenido la suerte de no tener que someterme. Siempre intento quedarme con lo positivo, con lo que me hace crecer, que con lo que me ha hecho daño, que no lo olvido nunca tampoco, porque de eso se aprende y mucho.Como persona nunca permití que nadie no me tratase de igual a igual.Es complicado. Hay muchos hombres, y también algunas mujeres, que todavía no están preparados para admitir esto. Todos los seres humanos tenemos que llevar a la práctica eso que se llama respeto. El respeto hay que tenerlo grabado a fuego y sangre. En materia de igualdad todavía quedan muchas cosas por hacer pero si hubiera más respeto habríamos avanzado más en esta cuestión.Si esa cuota responde a criterios objetivos, me parece bien. De lo que se trata es de hacer las cosas lo mejor que se pueda en esos ámbitos, en esos organismos, independientemente de quién forme los órganos directivos.Me vuelve a la cabeza la palabra respeto. Con más respeto se conseguirían más cosas. Creo que van de la mano.En los países donde las costumbres sociales y la religión las someten. Allí las mujeres viven una durísima realidad: su propia desigualdad como seres humanos. Nosotros hemos vivido y hemos crecido, afortunadamente, en un entorno completamente diferente.Creo que todavía nos queda mucho por bregar y luchar y trabajar. Afortunadamente, las nuevas generaciones tienen interiorizado mucho mejor que nosotros el concepto de igualdad y eso es para sentirse satisfecho. Hay que trabajarlo y madurarlo pero ya es un avance.Con respeto, mucha información y haciéndoles partícipes de lo trascendente de la situación, hacer mucho trabajo de campo con ellos para que adquieran perspectiva. Hay que hacerlos pensar e inculcarles el pensamiento crítico.Son eventos necesarios. También es una manera muy buena de aprender de las personas que trabajan día a día por la igualdad. Estoy muy feliz por participar.La cantante malagueña se suma al programa dede sus experiencias, de las que confiesa «ha aprendido mucho». Puedes seguir su ponencia en directo, el día jueves 10 de diciembre, a las 10.30 horas inscribiéndose en el siguiente enlace: https://www.ewoman.es/malaga/inscripcion-gratuita/