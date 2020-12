La zona azul llegará a Cruz de Humilladero el 11 de enero

El concejal de Movilidad, José del Río, explicó ayer a este periódico que la zona azul se retomará en la zona de Cruz de Humilladero el 11 de enero, después de haberlo intentado en septiembre de 2019. La fecha para Huelin, en el entorno de Tomás de Echeverría, se mantiene en el 14 de diciembre, el próximo lunes.

El edil afirma que en ninguno de los dos barrios se va a empezar exigiendo un exhaustivo cumplimiento de las obligaciones inherentes a la implantación de la zona azul, sino que el personal comenzará informando, al menos durante dos semanas, a vecinos y comerciales. Asimismo, señala el edil que se trata de una prueba de seis meses en ambos casos y, si no se nota mejoría en la rotación, en los parámetros económicos de hosteleros y comerciantes o no se generan más plazas de aparcamientos, no se mantendrá la zona azul en ninguna de las calles elegidas. No en vano, Del Río afirma que se va a hacer un estudio para determinar si se cumplen esas características: si hay más o menos problemas para aparcar, las plazas con rotación si crece la actividad económica e invitó a los vecinos y comerciantes a que participen en el seguimiento de los resultados de ese análisis, sobre el que se basará la decisión de mantener o no el SARE en Huelin y Cruz de Humilladero.