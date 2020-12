El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha vuelto a exigir al alcalde, Francisco de la Torre, "que salga del despacho y que tome el pulso a los barrios, que hable con los vecinos, en vez de implantar medidas sangrantes para las familias como la zona azul sin consensuarlo con residentes y comerciantes"; al tiempo que ha advertido de que "la lucha por la zona azul va a continuar hasta que De la Torre dé marcha atrás".

Así lo ha manifestado el socialista durante la séptima protesta organizada por la Plataforma vecinal Huelin contra el SARE, compuesta por más de 1.000 socios, empresarios del entorno de la calle Tomás Echeverría y con el apoyo de las dos principales asociaciones de vecinos, Torrijos y Parque del Mar.

"Hoy acompañamos a los vecinos en sus justas reivindicaciones y exigimos a De la Torre que inicie desde el Ayuntamiento una consulta ciudadana", ha insistido, añadiendo que "el alcalde ha traicionado a los vecinos y les obligará a partir de mañana a pasar por caja".

Además, Pérez ha advertido de que "o da marcha atrás o creará un problema de convivencia en la barriada de Huelin y de calle La Unión, en Cruz de Humilladero. Los vecinos no van a parar de protestar, se lo aseguro", ha agregado.

"Hoy estamos en la calle, con los vecinos de Huelin. Mañana llevaremos sus voces al pleno de la ciudad", ha expresado Daniel Pérez, explicando que el grupo municipal socialista presentará otra moción durante la comisión de Urbanismo en defensa de los intereses de los vecinos, "para frenar la implantación de la zona azul".

De igual modo, ha dicho no comprender cómo el alcalde "no quiere escuchar a los vecinos. Hoy son más de 300 los concentrados en plaza de la Solidaridad los que les piden que les escuche, que no quieren la zona azul, que el SARE tiene un afán recaudatorio en los barrios. Y por eso lo rechazan".

Pérez ha recriminado además al regidor que "no ha habido consenso ni con comerciantes ni con hosteleros y que al final los grandes perjudicados son los vecinos que viven en las calles colindantes en las que se implantará el SARE, que aparcan allí desde hace años, pero que no se verán beneficiados por las tarjetas de residentes". Según cálculos estimados por los socialistas, una familia de Huelin deberá pagar en torno a 1.200 euros al año para dejar su coche en la calle.

"Lo que tiene que hacer es escuchar, porque un alcalde que no escucha a sus vecinos no es un buen alcalde. Por tanto, nosotros vamos a seguir apoyando las reivindicaciones. Mañana, durante la comisión de Urbanismo se va a debatir una moción que hemos presentado del Grupo Socialista para seguir incidiendo en que no se ponga la zona azul en las barriadas de Málaga", ha insistido Pérez.

Por último, ha recordado que "han recogido 1.856 firmas que ya están en el Registro del Ayuntamiento, han colgado pancartas de sus balcones, en sus coches, se han manifestado siete veces con la de hoy. De la Torre tiene sordera, esto no lo vamos a permitir", ha concluido.