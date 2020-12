La Navidad da un respiro al aeropuerto de Málaga, que retomará importantes rutas

Se acercan las fiestas, y en otras circunstancias, estas fechas supondría un trajín de personas en los aeropuertos, terminales abarrotadas de familias y amigos que esperan nerviosos a que se produzcan los esperados reencuentros con sus seres queridos. Pero en este año tan particular, la estampa de los abrazos y los besos de la abuela no se verán, si no todo lo contrario. A pesar de todo, la Navidad dará un pequeño respiro para el aeropuerto de Málaga, ya que retomará un número considerable de rutas, perdidas por las restricciones de movilidad adoptadas para frenar los contagios de la pandemia.

Tras la fatídica temporada de verano y la quiebra de alguna que otra aerolínea, la temporada de invierno se mantendrá con una programación mínima. Las aerolíneas conservan un pequeño refuerzo para continuar con las conexiones regulares hacia capitales nacionales como Madrid y Barcelona, con las Baleares y Canarias, y algunas capitales europeas como París, Bruselas o Londres.

Han sido muchas las dudas sobre los planes de Navidad, que varíarán dependiendo de cada comunidad autónoma. Por ahora, la mayoría de los pasajeros que aterrizan o despegan lo hacen por motivos de estudio, laborales o de fuerza mayor, tal y como establecen las restricciones. El resto de la oferta varía casi a diario, con cambios en las frecuencias y en las propias rutas.

Tras el anuncio del plan navideño, anunciado el pasado jueves por el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el cual la Junta ha establecido unas medidas especiales para el periodo que va desde el 23 de diciembre al 6 de enero. Así, se podrá salir y entrar de Andalucía con el objetivo de reagrupamiento familiar. Mientras que los desplazamientos a otras comunidades autónomas se permitirán si el territorio de destino es el lugar de residencia habitual de familiares

Por ello, las compañías facilitarán la movilidad durante las próximas fiestas con un incremento considerable de destinos, con respecto a los que ya operan siempre. Las aerolíneas esperan que la demanda aumente en estas dos semanas, y para ello algunas han rescatado a parte del personal de los ERTE, y poder así atender la operativa navideña.

Todo esto dependerá siempre y cuando se mantenga el compromiso del gobierno de flexibilizar las condiciones, y mientras la evolución de la pandemia sea positiva, y no obligue a las autoridades a adoptar medidas más duras. Bajo estas premisas, se prevé que aterricen en Málaga, en los próximas días aviones procedentes de Jerez, Mallorca, Barcelona, Gran Canaria, Ibiza, Tenerife, Lanzarote, Valencia, Alicante, Vitoria, Roma, Bruselas, Ámsterdam, Belfast, Bristol, Basilea, París, Glasgow, Ginebra, Londres, con conexión a Gatwick, Southend, Luton y Stansted, también a Liverpool, Mánchester, Milán, Newcastle, Berlín y la ciudad francesa de Toulouse y Marsella.

Entre las compañías que han reforzado sus servicios está Vueling, que a partir del próximo 17 de diciembre, aumenta el número de destinos desde Málaga con cinco rutas adicionales en Navidad.

Hasta el 10 de enero, la aerolínea española ampliará la oferta de rutas nacionales e internacionales desde Andalucía para la temporada de Navidad. Por ello, la compañía restablecerá 5 rutas en el aeropuerto de Málaga, con un total de 10 destinos directos desde Málaga. A partir de esta fecha, Vueling recupera las conexiones con Ibiza y Roma, además de Ámsterdam, Bruselas, y Marsella y mantendrá durante el periodo navideño las rutas que ya viene operando a destinos como Barcelona, Gran Canaria y París.

Easyjet, es la tercera aerolínea con mayor volumen de pasajeros en el aeropuerto de Málaga, y a pesar de que reduce su oferta de vuelos, la aerolínea ofrecerá a los consumidores elegir entre vuelos a capitales europeas como París, Milán, Berlín, Roma, Toulouse, Oporto, Manchester, entre otros.

Para afrontar la temporada navideña, Ryanair, la compañía irlandesa low cost, anunció ofertas en sus vuelos con descuentos del 20% en todos los trayectos a partir del 1 de diciembre con el objetivo de que sus clientes vuelvan a casa con sus familiares, amigos y seres queridos.

Este descuento, con foco en las festividades navideñas, se produce después de que la compañía anunciara la semana pasada que se han añadido 21 vuelos adicionales desde el varios países europeos, entre ellos España. Por ello oferta vuelos a Marruecos, Italia o dentro del territorio nacional. Valencia, Santiago o Vitoria.

Por su parte, Iberia confía en el efecto de la Navidad y en la reactivación de los viajes de negocios para reforzar su oferta de cara a diciembre, pese al desplome del tráfico de pasajeros de octubre, que cayó en un 82%. La compañía aérea ha detectado un pico de demanda entre los expatriados y migrantes que planean pasar las Fiestas en sus países de origen por lo que ha decidido recuperar el 70% de su destinos e impulsar su operativa con más vuelos semanales.

Si ya la temporada de verano fue catastrófica, la de invierno no prevé ser mejor. Este 2020 está siendo nefasto para el tráfico aéreo y por ende para la actividad turística.

El aeropuerto de Málaga, en septiembre registró un 81,9% menos de viajeros con un total de 366.312. En cuanto a las operaciones, la caída fue del 55,6%, con 6.232.

Es la misma línea que siguen el resto de aeródromos de la red de Aena, que cerraron el mes de septiembre con 5.457.083 pasajeros, un 79,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, registrando 109.076 movimientos de aeronaves, un 50,9% menos, y 71.369 toneladas de mercancías, un 23,1% menos.

Y sin turistas, los hoteles logran sobrevivir a duras penas. Ya en verano los hoteles de la Costa del Sol habían perdido a la mitad de sus clientes, registrando un 54% menos que el año pasado, entre julio y agosto, mientras que las pernoctaciones se han desplomado un 65%.

Teniendo en cuenta que la provincia solo depende del turismo extranjero, los hoteleros viven su peor pesadilla, una triste realidad que no parece mejorar en Navidad.

«Por ahora no hay nada de reservas para Navidad, vivimos el día a día», afirma con resignación Manuel Camacho, director general de Soho Hoteles en Málaga.

Debido a las restricciones los hoteles malagueños «aún no han notado más demanda» y esperan que esto cambie una vez abierta la movilidad: «Por ahora el estímulo no ha funcionado aún, pero esperamos que suba», asegura.