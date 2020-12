"Ahora trabajaremos con más claridad en Adelante, ha desaparecido el ruido"

Ahumada insiste en que IU y Podemos han hecho «todo lo posible» para que no se llegase a la situación actual del grupo parlamentario.

El malagueño Guzmán Ahumada se ha convertido en el nuevo portavoz adjunto de Adelante en el Parlamento de Andalucía, tras la expulsión de este grupo del núcleo mayoritario que representaban Teresa Rodríguez y sus partidarios. Ahora, con la resaca de varios meses de enfrentamiento fratricida aún latente, el político casareño añadirá esta nueva tarea como 'número 2' en la coalición parlamentaria con Podemos a su condición de coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga.

¿Con qué sensaciones se vive en lo que ha quedado de la confluencia Adelante Andalucía esta segunda parte de la legislatura en la que usted asume los galones de portavoz adjunto?

La afrontamos con la misma fuerza que cuando la arrancamos: sabiendo que Andalucía no puede permitirse volver a lo que significaron los 35 años de gobiernos del PSOE y que este cambio ha sido un fraude para los andaluces y las andaluzas. El tiempo nos está dando la razón sobre el programa político alternativo que pusimos encima de la mesa en las pasadas elecciones. Ahora más que nunca está vigente. Tenemos que luchar en todos los ámbitos. Y ahora, que ha desaparecido el ruido en el grupo parlamentario, lo haremos con una mayor claridad en el Parlamento.

¿Le hubiera gustado que este 'ascenso' hubiese llegado en otras circunstancias internas?

Siempre hemos manifestado que la situación en la que se encontraba el grupo no era la deseable. Ha quedado más que demostrado que desde IU y Podemos se ha hecho todo lo posible para que esta situación no se produjese. Siempre hemos puesto encima de la mesa la viabilidad del espacio político. Por supuesto que me hubiera gustado que hubiese sido en otras circunstancias, pero son las circunstancias a las que nos hemos visto abocados y que debemos superar con mayor dedicación y trabajo aún si cabe.

¿Qué efectos colaterales puede tener, desde ahora, la ruptura en la izquierda andaluza?

Yo no creo que se haya producido una ruptura. Sí es verdad que el espacio político ha salido dañado. Estaba dañado. Pero ese espacio político a la izquierda del PSOE esta más consolidado. El espacio que representa Unidas Podemos era impensable hace diez años. Y de estas adversidades sale más reforzado. La unidad que impulsaron IU y Podemos sigue vigente y consolidándose.

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, aseguró que la expulsión de Teresa Rodríguez «obedece a una estrategia urdida por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para borrarla del mapa» ¿Qué le parece?

Bendodo debe centrarse en las cuestiones internas de su propio partido. Gracias a que él y muchos otros se encontraron con una presidencia de la Junta de Andalucía gracias -valga la redundancia- a Vox, se taparon muchas cuestiones que ocurren y seguirán ocurriendo dentro del PP. Como vicepresidente 'de facto' que es de la Junta, Bendodo no debe entrometerse en las cuestiones de otros grupos parlamentarios. Debería ocuparse de aquello a lo que no le dedica tiempo. Debería pensar en cómo salvar a nuestra tierra de la crisis en la que estamos, no solo por la pandemia sino por no querer afrontar los cambios que necesita Andalucía. Hay que dedicarle tiempo a ello más allá del autobombo, la autocomplacencia y la política de escaparate a las que acostumbra el señor Bendodo.

El PP también valora el movimiento en Adelante como una trampa para que IU y Podemos se conviertan en una corriente del PSOE, ¿existe ese peligro?

No ha existido nunca. Ese mantra siempre nos ronda en IU. Y los hechos demuestran todo lo contrario. Yo sigo estando en el Partido Comunista e IU a pesar de que el PP siempre diga que nuestra estrategia es ser continuistas del PSOE. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí está claro es que ahora hay una composición de las distintas cámaras en dos bloques. Uno progresista y otro reaccionario, ni siquiera conservador. Y hoy por hoy existen alianzas puntuales basadas en los programas y avaladas por las bases que son las que dan lugar a posibles entendimientos entre dos fuerzas políticas que han demostrado ser diferentes. No solo ahora. A lo largo de la historia.

Una vez que ya no están los 'teresistas', ¿se abre la puerta para reeditar en Andalucía la coalición progresista del Gobierno de España?

No es el momento de abordar ese debate. No tenemos unas elecciones a la vista. No debemos ver las alianzas con tanta previsión. Anticiparnos a ese debate es hacerse trampas al solitario. Esa cuestión no está en la agenda. Las prioridades ahora son las propuestas que ayuden a solucionar los problemas de los andaluces.

¿Es partidario de que se trabaje para evitar la posibilidad de que Anticapitalistas o Más País le resten representación al bloque de izquierda en los comicios andaluces?

Mirar hacia los lados nos impide llevar a cabo una estrategia propia para conseguir los objetivos que uno tiene. El objetivo máximo será conseguir un resultado que haga que las derechas no sumen y podamos desalojar pronto al Gobierno actual de la Junta de Andalucía, que está significando un fraude para esta tierra.

¿Qué echa en falta en las medidas de la Junta para afrontar la pandemia esta Navidad?

Echamos en falta valentía en todos los sentidos. Que las medidas sean tomadas con el objetivo máximo de contener la pandemia. No se pueden cometer los errores del verano y se deben poner recursos suficientes para una detección precoz. Faltan rastreadores y atención primaria para afrontar esta época en las que se relajan las medidas sobre movilidad y la apertura de comercios. Y también faltan ayudas reales para rescatar a los sectores que se ven afectados por estas medidas.

Se ha mostrado crítico con la gestión de la Delegación de Salud en Cuevas del Becerro, ¿podría haberse evitado que el municipio llegase ya al primer cribado con la mayor tasa de coronavirus de la región?

Se ha actuado muy tarde. Los datos abocaban a un cribado. No era un capricho que lo solicitara nuestra compañera Ana García. El cribado ha dado lugar a una cifra insostenible. Y, además, ahora nos encontramos con que la única anticipación del Gobierno andaluz es la de anunciar los datos en la prensa y sin una interlocución directa con el Ayuntamiento. Este y otros ayuntamientos han sido abandonados a su suerte. El próximo miércoles le preguntaremos al consejero de Salud en el Parlamento por la situación de Cuevas del Becerro.