Comerciantes, hosteleros y vecinos, en contra de la zona azul en Echeverría de Huelin

La zona azul en Echeverría de Huelin ha comenzado en la mañana de este lunes con mucha polémica. Unas 150 personas se manifestaron este domingo en contra de la implantación del SARE, que regula 472 plazas de aparcamiento. A pesar de haberse instaurado como un periodo de prueba de seis meses y los residentes no tengan que pagar, hay cierto malestar en las calles.

Un vecino de la zona que lleva más de 40 años viviendo allí, declara que no se van a conseguir nada con las protestas y que "deberían dejar la zona como estaba y si se pueden hacer más aparcamientos, mejor", a lo que explica que "esto que han hecho aquí lo hemos pagado nosotros y ahora nos van a cobrar por aparcar el coche ahí". Por su parte, su mujer expresa que, al comenzar las obras, pensaba que harían más aparcamientos para que los residentes y trabajadores pudieran aparcar mejor, ya que el lugar "estaba saturado de coches". A este matrimonio no le afecta directamente la zona azul, porque tienen dónde aparcar, "pero viene una familia, vienen mis hijos y aquí no hay dónde aparcar", a lo que agrega que "esto es un barrio humilde, un barrio de trabajadores, no es para estar pagando por aparcar, no es de lujo".

Además, una trabajadora de la zona explica que "la gente que viene a trabajar, necesita ganar dinero, entonces si tienes que pagar por aparcar también, yo creo que es un robo".

En cuanto a los establecimientos de la calle Tomás Echeverría, tampoco se encuentran a favor de la zona azul. La dueña de Modas Susana Cabello manifiesta que al comercio no le va a venir mejor, porque "al que le interese venir, viene, tenga aparcamiento o no". Por otro lado, subraya que "estaban diciendo que muchos comerciantes queríamos que pusieran la zona azul, pero eso es mentira, aquí nadie ha venido a preguntar". En la Freiduría Nevado, un trabajador declara que están "en contra completamente". "Ahora el cliente que venga a tomarse un cafelillo, tiene que pagar el café y la zona azul, entonces no vamos a hacer clientes. Además, si tenemos que quitar también del sueldo la zona azul... el que tenga el turno partido tiene que pagar cuatro veces, mientras que vas y vienes", expone el camarero.