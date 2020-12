El PSOE asegura que el alcalde "se ha quedado solo" en la implantación de la zona azul

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha recriminado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "que meta la mano en el bolsillo de los vecinos de Huelin con la implantación de la zona azul para financiar a la empresa Smassa", gestora de los aparcamientos de pago de la ciudad, "porque tiene problemas económicos". Además, la socialista ha advertido de "el alcalde se ha quedado sólo en su cruzada de imponer la zona azul" tanto en el barrio de Huelin, en el distrito de Carretera de Cádiz, como en el entorno de la calle La Unión, en el distrito de Cruz de Humilladero. "Porque los pocos dueños de restaurantes que en un principio se manifestaron a favor del SARE, ahora han entrado en razón y dan su apoyo a las asociaciones de vecinos Parque del Mar y Torrijos, que están en contra de la medida".

Lo ha manifestado después de que tomaran la palabra durante la comisión de Movilidad y Ordenación del Territorio de este lunes dos representantes vecinales, Ignacio Romera como portavoz de la Plataforma Huelin no al SARE, y Felipe Caras, portavoz de la Asociación de Vecinos La Cooperación de Cruz de Humilladero. La moción socialista en defensa de los intereses de los vecinos de Huelin, que pide dar marcha atrás a la implantación del SARE en sus calles, no ha salido adelante por los votos en contra de PP, Ciudadanos y del concejal no adscrito.

Medina ha recriminado a la bancada popular que "han impuesto el pago del aparcamiento en barriadas de familias trabajadoras y que los motivos que ustedes argumentan para su implantación, la rotación de aparcamiento, no se justifica como beneficio para ellos, porque falta aparcamiento y esta medida no los crea". La responsable socialista ha exclamado que "las voces contra el SARE no son una minoría como ustedes defienden, sino una representación mayoritaria del barrio, que ha entregado casi 2.000 firmas en el Registro del Ayuntamiento y que se ha manifestado ya en siete ocasiones, desde que ustedes pintaron de azul sus calles".

"Lamentablemente, hoy ya ha empezado a actuar el parquímetro de Huelin y el próximo 11 de enero lo hará en el entorno de calle La Unión. Sin consulta, sin diálogo y sin consenso. Pero sí con el rechazo que saben que tienen por parte de los vecinos, vecinas y comerciantes. Y lo más llamativo de todo es que hay alternativas para estas dos barriadas de encontrar aparcamiento sin tener que aplicar el SARE en sus calles", ha agregado la edil del PSOE. "Pero no las exploran porque no les viene bien. Aplican la zona azul porque necesitan financiación para SMASSA porque tiene problemas económicos. Pero para sufragarlos, les meten la mano en los bolsillos a los malagueños", ha vuelto a incidir.

Además, "además de saltarse a la torera la opinión de los vecinos de Huelin, han traicionado a los de Cruz de Humilladero, que tras manifestarse de manera potente y conseguir que Paco de la Torre diera marcha atrás por cuarta vez en septiembre de 2019, consiguieron del alcalde un compromiso que el PP acaba de incumplir: crear una mesa de trabajo para analizar las necesidades del barrio, entre las cuales se encuentra la falta de aparcamiento. Iban a hacer una remodelación de tráfico para conseguir más plazas y así evitar la doble fila. Pero no sólo no han hecho eso, sino que a partir del 11 de enero los vecinos del entorno de La Unión tendrán que pagar por aparcar".

Durante la comisión han tomado la palabra el portavoz de la Plataforma Vecinal Huelin No al SARE, Ignacio Romera, que ha dejado sobre la mesa "las monedas con las que el Ayuntamiento quiere comprar a los vecinos de Huelin", en referencia a las acuñadas por la Administración local que regala a los comerciantes para eximir a sus clientes del pago del SARE mientras consumen en sus locales. "El PP quiere beneficiar con estas monedas a los comercios, pero de manera temporal, mientras roba a las familias que llevan toda la vida aparcando en Huelin y que viven en calles colindantes, luego tendrán que pagar", ha denunciado este vecino.

Romera ha expresado que habla "en nombre de los 1.200 integrantes de la Plataforma Huelin contra el SARE, que hemos presentado más de 1.800 firmas en el Ayuntamiento en contra de la zona azul y que hemos salido a la calle en siete ocasiones. Además, hablo en nombre de las asociaciones de vecinos mayoritarias, que son Parque del Mar y Torrijos. No somos 20 personas como ha dicho varias el concejal de Movilidad, Pepe del Río". Quieren que no se les insulte. "El equipo de gobierno ha hecho algo tan bochornoso como repartir tarjetas de residentes a comercios mucho más alejados de la zona azul, mientras que a los vecinos de calles colindantes se les desvalija. Esto es un insulto. El señor De la Torre verá si quiere pasar a la historia como el alcalde que privatizó las calles de Málaga".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Vecinos La Cooperación de Cruz de Humilladero, Felipe Caras, ha recordado a los concejales de los grupos municipales que "los vecinos consiguieron que se abortara en cuatro ocasiones la implantación de la zona azul en nuestras calles. El alcalde, después de varias reuniones, se comprometió a eliminar el SARE y ni siquiera en modo de prueba, y que de ninguna manera se haría sin el consenso de los vecinos. Nos ha mentido porque se va a implantar a partir del 11 de enero", ha denunciado Caras.

Este líder vecinal ha recordado que el regidor se comprometió a crear una mesa de trabajo para analizar la falta de aparcamiento en el entorno de calle La Unión, que no se ha llevado a cabo. "En calle Antonio Martelo hay 270 familias para apenas 70 aparcamientos. Lo único que se garantiza a los residentes con su implantación es seguir jugando al juego de la silla, pero pagando la solución de pago para facilitar el estacionamiento". Caras ha propuesto "darle una nueva vida al aparcamiento de SMASSA en Cruz de Humilladero, que está siempre prácticamente vacío".