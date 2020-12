Una carnicería malagueña ofrece un descuento para personas en ERTE

Han sido muchas las consecuencias nefastas que ha traído consigo esta pandemia, pero el virus también nos trae cosas positivas, entre ellas iniciativas solidarias como la de Francisco. Como otros muchos barrios obreros, el humilde barrio de Nueva Málaga se vio azotada por la crisis económica que ha supuesto la Covid, que dejó a sus vecinos al borde del abismo.

Por ello, Francisco Javier García Campos, encargado de la carnicería Rosillo, decidió hacer algo para ayudar a sus vecinos. "Yo lo perdí todo en la pandemia, y por ello decidí hacer algo porque sabía que había clientes que lo estaban pasando muy mal", asegura García.

Por ello ha decidido hacer un descuento del 10% en su compra a todas las personas en ERTE, jubilados y desempleados, en definitiva a las personas "más vulnerables de esta pandemia".

"Llevamos un mes con la iniciativa, y hemos visto muchas caras nuevas. No es mucho pero al menos intentamos ayudar en algo, es una oferta que, para cada compra de 10 euros, te supone ahorrarse un euro", dice Francisco Javier García.

La iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los vecinos, mientras que en la carnicería Rosillo confían en la buena fe de los clientes: "Me fio de todos, no necesito que me enseñen ningún justificante. Esto lo hacemos de corazón, por eso solo pido que no nos mientan", asegura García.