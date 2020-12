El equipo de gobierno niega que se haya externalizado el servicio de autobús en Puerto de la Torre

El Comité de Empresa de la EMT afirma que se ha contratado a una empresa privada para cubrir el servicio en Arroyo España o El Chaparral, pero el edil del distrito recuerda que lo que se ha hecho es poner un microbús de 22 plazas al servicio de los vecinos que antes era usado para hacer excursiones y recuerda que la empresa ya ha informado de que en esas carreteras no puede ir un autobús normal

El Presidente del comité de empresa de la EMT, Francisco Villodres, ha mostrado hoy su total disconformidad con la decisión, según asegura, de "contratación de una empresa privada para el transporte urbano en la ciudad, tomada de manera unilateral por el Ayuntamiento de Málaga". "De manera oficiosa el concejal responsable del distrito Puerto de la Torre, Jacobo Florido Gómez, se comprometía a través de las redes sociales con los vecinos de las barriadas de Arroyo España o El Chaparral entre otras, en establecer un servicio de transporte urbano que atienda las necesidades de movilidad de los vecinos de estas barriadas hacia el núcleo urbano del Puerto de la Torre". Sin embargo, Florido ha explicado a este periódico que lo que se ha hecho es usar un contrato con una empresa de autobuses que ya existía, cuyos vehículos se usaban para organizar excursiones con los vecinos de esos núcleos, algo inviable para este año debido al covid-19, para recogerlos del 17 de diciembre al 5 de enero, de diez de la mañana a tres de la tarde, y que puedan hacer sus compras en las calles principales del distrito. "Vamos allí donde no llega la EMT, es un fondo de apoyo a la economía local, se lleva a las personas de los núcleos al distrito para que puedan hacer compras allí".

Florido ha indicado además que la EMT no llega a esas zonas, porque los autobuses normales no caben en esas carreteras, "yo lo que llevo allí es un microbús de 22 plazas, ojalá me dijera la EMT que puede ir allí, ya lo ha dicho, es inviable. Ojalá pudieran y me li dijeran. Ahí debe ir un microbús y es un contrato con autobuses para llevar de excursión a las personas mayores, pero por la pandemia se ha derivado la partida para este microbús que uida a las personas que tienen problemas de movilidad".

"No podemos estar más de acuerdo en que es una necesidad reivindicada por los vecinos y que debe ser atendida, pero nuestro asombro es mayúsculo cuando corroboramos que este servicio se va a prestar por una empresa que no es la EMT, y creemos que es inadmisible que una empresa privada venga a prestar un servicio que puede desempeñar la empresa malagueña de transportes, quitando además puestos de trabajo a la misma EMT", destaca Villodres, sin embargo.

Por ello, "desde el comité de empresa de la EMT queremos denunciar públicamente este hecho y mostrar nuestra absoluta disconformidad con esta medida, y por la falta de rigor por parte del responsable del área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río Escobar, en cuanto a la prestación de servicios de transporte urbano", manifiesta Villodres.

Además, el presidente de la Agrupación Sindical del Transporte Urbano de Andalucía (ASTUA), Antonio Florido, ha declarado que "la EMT es la empresa pública que tiene las competencias de transporte urbano rodado en toda la capital y que con motivo de la pandemia tiene cortado los contratos de más de 50 trabajadores que están esperando a ser contratados nuevamente con la ampliación de líneas, así como la recuperación del número de servicios eliminados por motivo del Covid-19".

Desde el sindicato ASTUA, "lamentamos profundamente la forma de proceder del Ayuntamiento de Málaga y le exigimos que estando absolutamente de acuerdo con la creación de un servicio nuevo, éste sea prestado y ejecutado por la Empresa Malagueña de Transportes S.A.M, ya que con esta medida se crean ciudadanos de primera y de segunda categoría", señala Florido.

Por todo ello, "los trabajadores de la EMT reivindicamos y lucharemos porque todo aquel servicio de transporte urbano de autobús de nuestra capital sea prestado por la E.M.T.S.A.M. y vamos a defender los intereses de todos los vecinos de Málaga y aquellos compañeros y compañeras que pertenecen a la bolsa de trabajo y están esperando que se les contrate lo antes posible", declara Florido.