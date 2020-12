La ONCE logra recaudar 111.111 kilos de alimentos en tres semanas, cifras prevista para tres meses

Imagen de los directivos del Grupo Social la ONCE y de Bancosol en el acto de entrega de alimentos de la fundación.

Situación. El Grupo Social la ONCE, los afiliados y los trabajadores de Ilunion se han unido al Banco de Alimentos de Málaga (BANCOSOL) para iniciar una campaña de recogida de alimentos entre diciembre y febrero. No obstante, la fundación ha superado el reto de los 111.111 kilos en tres semanas. El director de la ONCE en Málaga, Jose Luis Luque indica:«Estas toneladas de compromiso serán entregadas a los bancos de alimentos que lo distribuirán por todo el territorio». Y aclara que se podrá seguir donando alimentos hasta febrero de 2021.

Durante tres semanas basadas en la solidaridad y el compromiso social de los españoles, los trabajadores de Grupo Social la ONCE y de Ilunion se han unido al Banco de Alimentos para paliar los efectos de la pandemia sobre muchas familias que se encuentran en situación de dificultad. El presidente de la fundación, Miguel Carballera, lanzó el reto de conseguir 111.111 kilos de alimentos en tres meses, objetivo conseguido en apenas tres semanas. A la pregunta de por qué el número once, el director del Grupo Social responde que les mueve mucho esa cifra: "Era un reto y lo hemos conseguido", dice de forma alegre.

De los 111.111 kilos de alimentos no perecederos recaudados por la fundación ONCE, 2.852 kilos se repartirán a las distintas localidades de la provincia malagueña a través del Banco de Alimentos de Málaga (Bancosol). Rafael Salcedo, presidente de este Banco de Alimentos, indica que estan muy agradecidos con la labor de la fundación y de los trabajadores de logística del grupo Ilunion: "Queremos agradecer que estas entidades se hayan acordado de Bancosol, es muy importante para nosotros que quieran ser nuestros compañeros de viaje para intentar mitigar los efectos de la pandemia en las personas en situación de vulnerabilidad".

Los alimentos donados son sobre todo de productos de primera necesidad no perecederos que se han recogido en todos los centros de trabajo del Grupo Social ONCE: "Hay un poco de todo pero principalmente alimentos básicos, tales como leche, legumbres, pastas, galletas...", indica Luque. Asimismo, explica que sobre todo hay alimentos destinados al público infantil, productos muy demandados por las familias.

El presidente del Banco de Alimentos en Málaga explica el modo de organización desde que entran los alimentos en la planta de Bancosol hasta que llegan a las manos de los necesitados: "Lo primero es hacer una clasificación de los productos donados (por fecha de consumo, preferente y de caducidad), y después comenzamos a distribuirlos a través de los canales establecidos por las entidades colaboradoras". El presidente afirma que en total se repartirán 5.000 raciones de comida para las personas necesitadas.

Jose Miguel Luque, el director de la ONCE en Málaga, lamenta que son momentos "muy difíciles los que se están viviendo". Y asegura que la campaña nace del apoyo recibido por los malagueños en agradecimiento a la labor que el Grupo Social ONCE hace: "Es el momento de devolver a la sociedad parte del compromiso que nos ofrecen día a día". Asimismo, Luque explica que estan agradecidos de la gran acogida que ha conseguido la primera entrega de alimentos. "Lo previsto era obtener 111.111 kilos de alimentos en dos entregas entre diciembre y febrero. No obstante, los hemos podido lograr en una sola", declara.

Tras conseguir el reto en una entrega y en tan solo unas semanas, el objetivo de la fundación ONCE es lograr el mismo objetivo en la segunda fase que finalizará el 11 de febrero de 2021. Según un comunicado, se puede seguir aportando en los centros y en una cuenta corriente (Banco Santander ES70 0049 1892 62 2313304241), donde las donaciones se convertirán en comida.

Salcedo culmina su intervención en rueda de prensa agradeciendo la solidaridad de los ciudadanos malagueños, en especial, a las personas mayores: "Damos las gracias a la sociedad malagueña pero sobre todo a los abuelos, la ONG que consideramos más importante", afirma. El presidente de Bancosol incluye que escuchar el mensaje de las personas mayores es clave para que "hacer actividades de este tipo que nos unan y podamos sacar lo mejor de cada uno".

El acto finaliza con la unión de todos los presentes de la rueda de prensa, tanto periodistas como trabajadores de la fundación y de Ilunion, mediante una cadena humana para llevar los alimentos desde la sala donde estaban ubicados hasta el camión, donde serán distribuidos a los malagueños que están atravesando una situación de dificultad "como gesto simbólico y de representación a todas las personas que le hubiese gustado estar presentes", según Luque.