'El Pulga' se queda sin calle porque tiene un parque

"Los concejales naranjas y populares vuelven a traicionar la voluntad popular, que pide el reconocimiento para este magnífico genio de la cultura de la ciudad". Así de contundente ha sido la concejala socialista Lorena Doña en la comisión de Cultura celebrada esta mañana en el Ayuntamiento. El PSOE había presentado una moción cuyo único punto era aprobar que el Consistorio instase a la Comisión de Calles para que Juan Rosa Mateo, miembro del Dúo Sacapuntas junto a Manolo Sarriá tristemente fallecido en 2002, tuviera una vía con su nombre en la capital. Pero el PP y Cs han rechazado esta iniciativa, aunque hay matices en el no del equipo de gobierno, porque el artista ya tiene un parque. Esa explicación dan para no ponerle el nombre a una calle.

La concejal de Cultura y portavoz de Cs, Noelia Losada, ha explicado que hubo una sesión de la Comisión de Calles valorando poner el nombre de Juan Rosa Mateo a una vía de la ciudad, "pero determinaron que ya se le había concedido otro espacio en la ciudad, un parque, y ese parque consta en el expediente por el que se le dio que estuvo consensuado con la familia y con los peticionarios actuales". La edil ha dicho que 'El Pulga' se merece un reconocimiento, "pero ya está en forma de parte y ha estado consensuado con la familia. Si los técnicos han decidido que es un reconocimiento suficiente porque la calle que se ofertaba en aquel momento por lo visto estaba más alejada, y la familia optó por el parque. Como ustedes saben, también las calles que podemos ofertar ahora mismo para reconocimientos públicos son las de nueva creación, nuevos barrios que se vayan haciendo, por lo tanto siempre es del gusto de los solicitantes, cuando están pensando en una calle céntrica y cuando se les ofrece, muchas veces, una calle que es la que existe en ese momento de nueva creación muy probablemente pensaron que era más bonito un parque".

Dice Losada que ha hablado con la edil de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, porque Manolo Sarriá decía que no le gusta el estado en el que se encuentra el parque. La idea es que se desplacen los técnicos y valoren si "el parque está en buen estado o hay que mejorarlo, si hay que mejorarlo lo mejoramos, si el busto no es del gusto lo mejoramos, si la placa no es la que quieren los peticionarios, lo mejoramos". "Hay que hacer un reconocimiento a esta figura, pero si una comisión técnica de calles ha determinado que ya existe un reconocimiento, no creo que nosotros que somos políticos tengamos que entrar a valorar si es correcto o no es correcto".

Doña, por su parte, ha defendido que "46.000 personas han visto claro que El Pulga, fallecido en 2002, se merece una calle en la ciudad que le vio nacer. Los socialistas en ningún momento hemos querido politizar este tema y por eso intentamos hace unos días que se aprobara como una medida institucional, sin revelar que venía de nuestra mano. Pero el rechazo del alcalde y Ciudadanos nos obligó a presentarla en esta comisión para sacarla adelante. Nuestra sorpresa es que tanto PP como Ciudadanos han votado en contra por segunda vez".

'El Pulga' nació el 3 de febrero de 1951. Trabajó en un taller de pintura de coches hasta que en 1979 se unió a Manuel Sarriá para formar el conjunto humorístico 'Dúo Sacapuntas'. Eran clásicos en salas de fiesta y locales de ocio de la Costa del Sol, hasta que en 1987 les llegó la fama cuando Chicho Ibáñez Serrador los seleccionó para su concurso. Juan, dice el PSOE en su moción, daba vida a un torero frustrado apodado 'El Pulga'. Las coletillas empleadas en sus espectáculos saltaron al vocabulario popular. Llegaron a ganar ambos artistas un TP de Oro al Personaje más popular. Tienen un disco de oro por sus chistes, y en 1988 su actuación fue la más contratada del panorama nacional, batiendo un récord con 217 galas. Participaron en películas y programas, hasta que Juan Rosa murió de un infarto el 12 de diciembre de 2002. Desde entonces, un movimiento ciudadano, liderado por Sarriá, pide una calle para 'El Pulga', habiendo recogido ya 46.000 firmas.