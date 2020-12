IU y Podemos presentan enmiendas a las cuentas andaluzas

La confluencia de Podemos Izquierda Unida presentó ayer una batería de enmiendas para que «se incluyan en los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año (PJA 2021) los proyectos estratégicos para la ciudad de Málaga que el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla (PP), ha dejado fuera y el alcalde, Francisco de la Torre, no reclama ni defiende».

El portavoz adjunto de la confluencia de IU y Podemos en el Parlamento de Andalucía, Guzmán Ahumada, detecta dos grandes contradicciones de los presupuestos de la Junta de Andalucía respecto a la ciudad de Málaga: «que el Gobierno andaluz del PP y Cs no hayan incluido la financiación necesaria para los grandes proyectos estratégicos de su competencia que Málaga lleva años esperando y que el alcalde guarde silencio y se convierta en cómplice de su compañero de partido, en lugar de defender el interés general de los malagueños y malagueñas». Para Guzmán es «incomprensible el silencio del alcalde ante unos presupuestos en los que no se incluye la financiación para ningún plan de empleo, no se consignan las sumas necesarias para impulsar la diversificación productiva, ya que no se contemplan las inversiones necesarias para el Puerto, el Parque Tecnológico o la Universidad, ni se presupuestan las cantidades que permitan el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales».

La portavoz adjunta de Podemos e IU en el Ayuntamiento, Paqui Macías, hizo hincapié en el déficit en materia sanitaria de los presupuestos, «con pandemia o sin pandemia, el PP deja morir la sanidad pública».