«Puede ser mucho más económica una alimentación saludable que ultraprocesada»

Roberto Vidal, más conocido en las redes como El Coach Nutricional y con más de 266.000 seguidores en Instagram, 'lo está petando' por su forma dinámica y divertida de proporcionar a la gente el «superpoder» de tomar decisiones saludables.

El nutricionista Roberto Vidal quiere aportar su granito de arena informando sobre nutrición en sus redes sociales con un estilo propio. Con sus clásicos paseos por el supermercado y su selección de productos que 'tinteresan' busca ayudar a la gente a solucionar los problemas derivados de una mala alimentación, como el sobrepeso y la obesidad, los cuales padeció él mismo durante su niñez y adolescencia.

¿Qué es para usted comer saludable?

Comer saludable es sinónimo de disfrutar. Hay que tener una alimentación que cubra las necesidades nutricionales de una persona sin generar dificultades.



Menciona constantemente en sus vídeos el 'azucaca', las harinas y los aceites refinados ¿Qué pasa con estos productos?

Existe una necesidad de sensibilizar y educar a la población para que sea consciente de que si abusa de estos ingredientes están perjudicando su salud, favoreciendo la obesidad. Son productos que presentan una clara carencia nutricional que no resultan interesantes desde el punto de vista nutricional.



Entre tanto azúcar, ¿estamos perdiendo el sabor real de los alimentos?

Todos aquellos alimentos que estén muy potenciados, tanto de dulce como de salado, provocan una alteración en las percepción de los sabores. Es probable que si nos acostumbramos a los productos hiperpalatables, con sabores muy potentes, cuando busquemos una alimentación menos procesada echaremos en falta el placer que pueden generar los productos ultraprocesados. Depende mucho de la calidad del alimento y de los propios gustos.



¿Es más caro comer sano?

Todo depende de cómo gestionamos la compra. Desde una estrategia económica y ahorrativa, recomiendo planificar el menú semanal y saber qué es lo que realmente se necesita, la clave está en la premeditación. Una apuesta segura son los productos de temporada, los cuales se pueden obtener más baratos. Comprar en formato familiar suele ser más económico y se pueden aprovechar las ofertas en productos concretos.



Muchos se excusan en el tiempo para abusar de los ultraprocesados, ¿es compatible la comida rápida con una alimentación saludable?

Sí, los supermercados hoy día ofrecen opciones saludables y rápidas. Por poner algunos ejemplos, se ofrece pollo cocinado, bolsas de verduras para calentar en un minuto, se puede coger un bote de atún y mezclarlo con legumbres cocidas... La industria ha avanzado bastante a favor de los alimentos saludables y rápidos en su preparación para que sean accesibles para todos.



¿Qué opina de los suplementos alimenticios para los deportistas?

Hay muchos tipos de suplementos y depende un poco de cuál se escoja y de las necesidades de cada uno. Si estamos hablando de las proteínas, pueden ser de interés si la persona tiene una alta demanda y la alimentación no la cumple, en este caso estaría justificada. Si por el contrario tiene un mal hábito alimentario y busca compensar esto con los suplementos, no es la conducta correcta.



¿Se fomenta una alimentación no saludable?

Falta una correcta educación nutricional, la cual se debería fomentar desde los centros educativos. Los docentes que tienen iniciativas con respecto a este tema lo hacen por cuenta propia, no existen pautas consensuadas desde las instituciones públicas.



¿Qué reclamos engañan al consumidor y les hacen pensar que están comprando un producto interesante cuando en realidad es justo lo contrario?

Va un poco por modas, ahora se lleva el 'sin azúcar', hace poco era el '0% grasa'. Las marcas aprovechan el reclamo 'sin azúcares' obviando que a menudo sus productos contienen edulcorantes que generan malestar estomacal o aceites y harinas refinadas induciendo al consumo de productos poco nutritivos.



¿Se debe controlar el etiquetado de los alimentos?

Cuanto más preciso y transparente sea el etiquetado con la composición de los productos mucho mejor. El problema radica en que se requieren unos conocimientos básicos para interpretarlo de los que carece la mayoría de la población.



A la hora de hacer la compra para esta Navidad atípica, ¿por qué productos apuesta que sean nutricionalmente interesantes?

Yo soy partidario de no obsesionarse con las navidades, días puntuales no perjudican a una persona que tiene una alimentación saludable. Es más importante que la gente adquiera una educación nutricional donde haya una buena relación con la comida. La oferta en los menús de las casas debe ser la que más guste, que lo disfruten y luego retomen sus hábitos.



¿Qué quiere transmitirle a sus seguidores?

El «superpoder» de mejorar sus hábitos, busco influir positivamente y educar. Mi secreto es la forma de transmitir el mensaje dándole un enfoque diferente con un toque de humor.