El 43831, que deja 60.000 euros en La Unión, fue vendido en verano

La Administración de Loterías La Milagrosa, ubicada en el barrio Cruz de Humilladero, ha repartido un quinto premio, con el 43831 de la Lotería de Navidad. Esos diez decimos, agraciados con 6.000€, han llevado un poco alegría a la calle La Unión.

Todavía no se ha acercado ningún premiado a la administración, tan sólo ha llamado una mujer preguntando por el décimo. Marco Torrubia, propietario de la administración, estima que el número fue vendido en verano, al ser de los primeros que sacaron y sin ser un décimo fijo. "No me lo esperaba, porque es un número raro y solo ha sido un billete", declara el propietario.

"De primeras no me he enterado ni yo, lo he hecho cuando me han llamado de los medios", afirma Marco Torrubia. Esta administración no es la primera vez que da un premio de Navidad: "Hace unos años dimos un primero".

"En cuanto salió, la administración se lleno para ver y preguntar por el décimo. La alegría provocó una aglomeración en la puerta tanto es así que tuve que pedir a la gente que se pusieran bien las mascarillas", afirma el propietario.

Aurora, una trabajadora de una perfumería de la Calle La Unión, no ha sido afortunada, a pesar de que siempre compra en este punto de venta. "Qué coraje, hija", se lamenta esta vecina del barrio que por la crisis sanitaria ha comprado este año menos números que el anterior.

Otro vecino del barrio, Paco, tampoco ha tenido suerte: tenía otro décimo de esta administración. Sólo compra loterías en estas fechas y es el mismo número todos los años.