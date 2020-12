Cassá: "El PSOE va a por mí y actúa por venganza"

El diputado provincial no adscrito, Juan Cassá, ha tomado este martes la palabra en el pleno ordinario de la Diputación de Málaga para acusar al PSOE de "venganza" porque no apoyar la presentación de una moción de censura contra el PP en el Ayuntamiento de la capital y en la Diputación.

"¿Hasta cuándo van a seguir atacándome por no haber hecho una moción de censura que querían llevar a cabo? ¿Hasta cuándo van a seguir vengándose? Esto es una venganza por mi negativa a esa moción de censura, sigan con la misma canción, sigan con el mismo castigo", ha sostenido Cassá.

Así se ha pronunciado después de que el pleno provincial haya aprobado, con el voto a favor del propio Cassá, del PP, de Ciudadanos y la abstención de PSOE y Adelante Málaga, la reorganización de las comisiones informativas para incluir al diputado no adscrito.

Cassá ha tomado la palabra para criticar a los socialistas por preocuparse "por mí en vez de por los malagueños que le pagan el sueldo". "Es por venganza, va usted a lo fácil porque no tienen argumentos. Ustedes han estado muchos años gobernando y esta casa era un desastre y ahora hay un gobierno que desde hace unos años hace un buen trabajo", ha manifestado.

El ex de Ciudadanos ha pedido al PSOE que "deje de mentir" sobre sus atribuciones y retribuciones en la Diputación: "Yo ya era portavoz del gobierno con Ciudadanos y sigo siendo portavoz. No gano más dinero y por más que diga mil veces una mentira no se convierte en verdad".

En este punto, ha pedido al portavoz del PSOE, José Bernal, que deje de compararle con Nicolás de Miguel, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Torremolinos, quien según los socialistas ha salido del equipo de gobierno tras la sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que aquellos que pasan al grupo no adscrito por razón de un supuesto transfuguismo no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían.

"De Miguel no se fue porque Ortiz --alcalde de Torremolinos-- se lo pidiera porque no tenía intención de hacerlo. Ha estado dos años sin decir ni mu, igual que ustedes en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación hasta que me puse a gobernar con el equipo de gobierno", ha sostenido.

El también portavoz del equipo de gobierno de PP y Cs y diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación ha lamentado que se le llame "tránsfuga" por una moción aprobada en el Ayuntamiento de Málaga "que por cierto aquí en la Diputación, donde ustedes atacan constantemente, no ha salido adelante".

"Este tema sinceramente es una cantinela de la que no voy a volver a hablar, están haciendo un teatrillo, están yendo a por mí, me están castigando por no apoyar una moción de censura en la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga", ha finalizado Cassá, quien ha criticado el "ultimátum" del PSOE de acudir a los tribunales.

El portavoz del PSOE ha señalado que no están acostumbrados a los ultimátums sino a pedir "el cumplimiento de la legalidad". En este sentido, ha recordado que el pasado 1 de diciembre presentó un escrito en la Diputación para que Juan Cassá dejase sus responsabilidades de gobierno en la institución provincial "al igual que ha hecho el concejal no adscrito, Nicolás de Miguel, en el Ayuntamiento de Torremolinos", quien dimitió del equipo de gobierno del PSOE una vez conocida la sentencia del TS.

Bernal ha repetido este martes que si no se cumple la legalidad irán a los tribunales aunque se ha alegrado de que Cassá "reaccione, aunque sea tarde". "Asuma cuál es su situación después de que abandonara Ciudadanos y de que Ciudadanos pidiera que abandonara el gobierno de la Diputación. Usted gobierna con gente que no quiere estar con usted", ha apostillado, añadiendo que sus peticiones son "legítimas".

En los mismos términos, la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha aludido al "caos organizativo" en la Diputación y al "despropósito" que supone, a su juicio, "tener en el equipo de gobierno a un tránsfuga que sostiene al equipo de gobierno no sólo en la Diputación sino en el Ayuntamiento de Málaga".

"Ha habido cinco cambios --organizativos-- en este mandato, en año y medio, lo que pone de manifiesto ese barco a la deriva que es esta Diputación", ha añadido Sánchez, quien ha criticado que PP y Ciudadanos en Madrid "promuevan el pacto antitransfuguismo y en Málaga lo incumplan". Además, les ha acusado de "utilizar la Diputación para sostener el gobierno del Ayuntamiento de Málaga".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha tomado la palabra en la sesión plenaria para decir al PSOE respecto al escrito presentado que ha dicho ya "por activa y por pasiva" que la situación de Cassá "no se adapta a la sentencia porque hace referencia a personas que al pasar a ser no adscritos mejoran las condiciones que tenían anteriores a esa situación".

"Cassá ha abandonado Ciudadanos pero sigue teniendo el mismo posicionamiento que estando con Ciudadanos, la misma retribución, las mismas competencias y no se ha movido. Esa sentencia no es aplicable y vamos a seguir gobernar con normalidad", ha finalizado Salado.