Cassá tararea su cantinela más tempranera

El reloj acariciaba las nueve menos cuarto de la mañana cuando el polémico diputado provincial no adscrito Juan Cassá tarareó su cantinela más tempranera: "Lo del PSOE es por venganza, me atacan porque no apoyé una moción de censura en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación". A esa hora tan tempranera, Cassá intervenía en el pleno de diciembre de la institución provincial de forma telemática y "por alusiones". Unos instantes antes, en los primeros compases de una sesión programada a las ocho y media, tanto la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, como el portavoz del PSOE, José Bernal, habían atribuido al "caos" provocado por el no adscrito y a otro gesto "para beneficiarlo" el cambio de estructura aprobado por el Gobierno provincial de PP y Ciudadanos.

Las acusaciones de la oposición fueron replicadas por el propio Cassá, quien en los meses anteriores siempre había declinado la posibilidad de entrar al trapo de las críticas de los grupos de PSOE y Adelante en la Diputación: "Yo ya era portavoz de este gobierno con Ciudadanos y sigo siendo portavoz; no gano más dinero y por más que se diga mil veces una mentira no se convierte en verdad".

Cassá le exigió al portavoz del PSOE que no lo comparare con Nicolás de Miguel, el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Torremolinos que también abandonó Ciudadanos y recientemente dejó el Gobierno municipal tras una sentencia del Tribunal Supremo que impide a los representantes no adscritos asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían."De Miguel no se fue porque el alcalde de Torremolinos se lo pidiera, Ortiz no tenía intención de hacerlo y ha estado dos años sin decir ni mu, igual que ustedes en el Ayuntamiento de Málaga y en la Diputación hasta que me puse a gobernar con el equipo de gobierno", agregó Cassá.

El portavoz del equipo de gobierno y diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación censuró que a él se le llame tránsfuga "por una moción aprobada en el Ayuntamiento de Málaga que aquí en la Diputación, donde ustedes atacan constantemente, no ha salido adelante". "Este tema sinceramente es una cantinela de la que no voy a volver a hablar, están haciendo un teatrillo, están yendo a por mí, me están castigando por no apoyar una moción de censura en la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga", enfatizó el diputado no adscrito.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, también tomó la palabra para defender la situación de Cassá "porque no se adapta a la sentencia que hace referencia a personas que al pasar a ser no adscritos mejoran las condiciones que tenían anteriores a esa situación". "Cassá ha abandonado Ciudadanos pero sigue teniendo el mismo posicionamiento que estando con Ciudadanos, la misma retribución, las mismas competencias y no se ha movido para apoyar ninguna moción de censura; esa sentencia no es aplicable y vamos a seguir gobernando con normalidad", expuso Salado.



"Iremos a los tribunales"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, insistió en su amenaza y dijo que los socialistas acudirán a los tribunales si el presidente provincial, Francisco Salado, "no resuelve la situación irregular en la que se encuentra el diputado no adscrito, Juan Cassá". "Salado ni siquiera ha respondido al escrito remitido por el PSOE, en el que se solicitaba que Cassá dejara sus responsabilidades de gobierno en la Diputación en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que aquellos que pasan al grupo no adscrito por razón de un supuesto transfuguismo no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían", reiteró el dirigente socialista.

Bernal recordó "lo ocurrido en el Ayuntamiento de Torremolinos con una cuestión similar" y recalcó que "por decreto del presidente de la Diputación debería haberse eliminado las delegaciones de gobierno que tiene Cassá en este momento ex profeso para él y haberle rebajado el sueldo que recibe, puesto que el sueldo que percibe es superior al que tenía anteriormente y está ostentando un cargo que no tenía".

"Si el Gobierno de la Diputación sigue sin responder, tomaremos los trámites oportunos en la vía judicial para que el señor Cassá vuelva al sitio que le corresponde, según marca la última sentencia en el Tribunal Supremo", enfatizó Bernal con la esperanza de que "el señor Salado cumpla con la legalidad vigente y se preocupe menos del señor Cassá y de sus cuitas internas en el PP y más de los malagueños y malagueñas que están pasando por uno de los peores momentos de los últimos tiempos".

Asimismo, el portavoz del PSOE denunció "una nueva reorganización de la propia institución y de sus órganos para intentar encajar en la medida de lo posible al diputado tránsfuga Juan Cassá". "Vamos a cumplir dentro de poco dos años enfangados en el encaje de los diferentes órganos de la Diputación por el interés partidista del PP, no sé cuántas veces hemos tenido que modificar los diferentes órganos de la Diputación porque el PP va buscando encaje a su supervivencia política; nos vemos muchos plenos después debatiendo cómo vamos a componer la Diputación de Málaga para solucionar los problemas de Cassá y del PP", sentenció Bernal.