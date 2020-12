Los fisioterapeutas denuncian que el SAS les abandona

Medio centenar de fisioterapeutas han salido a las calles para denunciar la falta de suficientes profesionales de Fisioterapia en la Sanidad Pública andaluza,que permita atender la demanda de los pacientes crónicos y temporales, lo que está provocando una situación dramática para miles de enfermos.

La concentración que ha tenido lugar junto al monumento a los sanitarios situado en la plaza de la Solidaridad de Málaga. Junto a miembros de la Junta Directiva de Colfisio, se han sumado a esta denuncia los reclamo profesionales de la fisioterapia, estudiantes y profesores de Fisioterapia, sindicatos y representantes de asociaciones de pacientes.

En su demanda, El Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) califica la situación de "abandono" de los enfermos crónicos como "tragedia humana, y quieren alertar del "enorme riesgo" que para la sociedad supone que en toda Andalucía haya sólo 800 fisioterapeutas en la sanidad pública.

Bajo los lemas "Por una Sanidad Pública digna, por los pacientes€ #MásFisiosYa" y "Más fisioterapeutas para una Sanidad Pública digna", el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, Juan Manuel Nieblas, ha leído un manifiesto en el que ha denunciado que sólo el 0,5 % de las 4.374 plazas convocadas por el Servicio Andaluz de Salud para 2021 son de fisioterapeutas, con un total de 22.

"No es justo para los miles y miles de pacientes que atendemos todos los días, que necesitan fisioterapia y sufren, y mucho, por no poder acceder a la misma", ha lamentado Nieblas quien ha subrayado que los fisioterapeutas "estamos observando como se están agravando las secuelas de los pacientes crónicos por falta de atención", al tiempo que ha pedido al gobierno de la Junta de Andalucía que "no sea cómplices de esta barbarie que se está convirtiendo en una tragedia humana" por la falta de profesionales.

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía se pide al gobierno autonómico la puesta en marcha de un plan de choque inmediato que permita contratar 800 profesionales de la fisioterapia en 2021, y cerrar un calendario para poder contar con otros 2.400 a medio plazo con el objetivo de llegar a los 4.000 recomendados.

Juan Manuel Nieblas ha explicado además que, con estas cifras, "los ciudadanos tienen que acudir a la sanidad privada para poder tratar determinadas dolencias, circunstancia que está excluyendo a una importante parte de la población de la posibilidad de recuperarse o poder compatibilizar su vida con una enfermedad crónica", ha explicado.

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía advierten además que las movilizaciones continuarán en caso de que desde ejecutivo regional no atienda a unas reivindicaciones que, insisten, "van sobre todo a favor de los pacientes ya que el sistema actual está fabricando discapacitados".