Un pleno sin espíritu navideño

El Pleno ordinario del mes de diciembre se ha celebrado este miércoles y, aunque mañana es Nochebuena, el espíritu navideño ha brillado por su ausencia, sobre todo en el debate de algunas de las mociones urgentes, algunas de ellas, como siempre, tenían poco que ver con la ciudad, aunque la que ha encendido los ánimos es una propuesta del PSOE para que el Ayuntamiento instase al equipo de gobierno a abrir, de inmediato, "una mesa de diálogo" para consensuar entre todos los grupos las cuentas municipales de 2021 y cuantos expedientes de modificación de créditos sucedan, el año que viene y en 2022, siempre que sirvan a la recuperación social y económica de la capital, sumida en una profunda crisis por el covid-19. Esta iniciativa se ha rechazado tras empatar PP, Cs y Juan Cassá, que sumaban 15 votos, con los 15 de la oposición. Lo que ha sorprendido es que el edil de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha usado el debate para exigir a la oposición que le pida perdón, dado que según entiende este concejal la culpa de su imputación fue del líder socialista, Daniel Pérez, quien le ha recordado que quien le investigó fueron la Fiscalía y la Guardia Civil, además de recordarle que también Juan Cassá, hoy casi el edil número 15 del PP aunque pertenece al grupo de no adscritos, fue al ministerio público cuando dirigía el grupo municipal de Cs.

Pomares ha dicho que la Navidad "es un tiempo de alegría, de dar, de darse, de compartir, de ponerse en paz con uno mismo y con los de más". Y le ha dicho a Pérez que está a tiempo de ponerse en paz con él y con la señora Porras (Teresa Porras, edil de Servicios Operativos) y "pedir disculpas". Luego, ha calificado su discurso de "hiriente y desgradable" en el sentido de que "nada se hace bien", para desgranar el trabajo de reforzar comedores escolares y sociales, el refuerzo de los economatos, las 678 familias que tienen una casa alquilada gracias al IMV, los 55 millones de euros que se van a invertir en un nuevo barrio de VPO o los cinco centros de acogida y el crecimiento en 32 personas en los Servicios Sociales.

Daniel Pérez ha recordado lo siguiente: "Quien le imputó cuatro delitos fueron la Guardia Civil, la Fiscalía y los juzgados, no Daniel Pérez. La Fiscalía dijo que había podido cometer hasta cuatro delitos". De todos esos ilícitos fue exonerado Pomares, que sigue pidiendo unas disculpas pese a su discutida gestión al frente de Urbanismo con comisión de investigación incluida por el escándalo de los expedientes urbanísticos sancionadores. No en vano, el líder de la oposición le ha recordado que las propias entidades de reparto de comida o sus propios compañeros en el equipo de gobierno querían su dimisión.

Lo cierto es que el líder socialista ha tratado de buscar el debate con el alcalde, Francisco de la Torre, y ha criticado que Málaga no tenga presupuestos, ni los vaya a tener hasta mayo, según sus cálculos, cuando son "palanca de recuperación". "Por el interés general de la ciudad, hemos de buscar el consenso", ha dicho, mientras que el alcalde, al que acusó de no "escuchar ni ceder" a las reivindicaciones de los vecinos", le contestó que estaba falseando la realidad.

Carlos Conde, edil de Economía y Hacienda, por su parte, ha recordado que el Gobierno central ayer en el Senado rechazó todas las enmiendas a los presupuestos y no ha tenido en cuenta el déficit del transporte público, que van a tener que poner los consistorios. Hubo cruces de acusaciones entre bancadas y mucha tensión.

También se ha debatido sobre el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), de forma que el Pleno ha rechazado investigar las supuestas irregularidades denunciadas por el edil de IU y Podemos Nicolás Sguiglia, quien ha destacado "posibles incumplimientos en el pliego de condiciones" y ha llegado a asegurar que Fernando Francés, que posee un 5% de la actual adjudicataria, tiene un cuadro de la colección permanente en su casa de Sevilla.

Noelia Losada, edil de Cultura, por su parte, le ha instado a que, si eso es así, presente una denuncia por apropiación indebida, y ha destacado que la empresa ha presentado un ERTE y que Cultura "sí descontó de las certificaciones una serie de cantidades", además de recordar que se trata de un contrato de servicios, desgranando "el desglose de lo restado". "Se han desglosado gastos de personal", ha dicho Losada, quien ha criticado que se pretenda impulsar un debate sobre la naturaleza pública del CAC, cuando apenas lleva año y medio el contrato de adjudicación actual en vigor. IU y Podemos han denunciado la existencia de una propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo, que no funcionan las alarmas y el tema del ERTE. Losada ha insistido: "Servicio que no se presta no se cobra".

Otra de las mociones urgentes ha versado sobre sobre la inmigración, de forma que todos los grupos han instado al Ayuntamiento a pedir al Gobierno central que informe a los consistorios de la llegada de inmigrantes a sus respectivos territorios. En Málaga son 175 los llegados de Canarias, que han sido atendidos, entre otras, por Cruz Roja o Málaga acoge. Nicolás Sguiglia, por cierto, ha atacado a Vox por propagar bulos y 'fake news', y se han incorporado dos puntos a la moción: instar al Consistorio a condenar todo tipo de manifestaciones xenófobas" y pedir a todas las administraciones a no recortar partidas de cooperación internacional. Le han recordado a Sguiglia que Vox no está en el Ayuntamiento.

Cs ha presentado una moción sobre la vacunación frente al Covid, y el Consistorio, a propuesta del PSOE, estudiará regular las viviendas turísticas en base a una sentencia del Supremo sobre las normas del Ayuntamiento de Bilbao en este sentido.