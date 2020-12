La demanda de comedores sociales se dispara en Navidad

En estas fechas tan señaladas muchas personas no pudieron reunirse debido a las restricciones sanitarias, y en otras muchas faltaban seres queridos que la pandemia se ha llevado. Las normas han obligado a que muchas familias pasen la Nochebuena separados o reunidos alrededor de una videollamada. Pero esta crisis sanitaria no solo se ha llevado vidas, si no también ha mermado la economía de millones de familias, que esta Navidad no podrán tener un plato de comida caliente.

Durante la pandemia, los comedores sociales han sido un salvavidas para muchas familias y por ello en estas navidades tan atípicas, más que nunca seguirán ayudando y jugando un papel fundamental para las personas que más lo necesitan.

El comedor Santo Domingo es un clásico en la labor social de la provincia. Desde su sede al lado del de la Cofradía de Mena da de comer desde hace más de 30 años a más de 2.000 personas sin recursos. Pero este año la pandemia le ha obligado a reinventarse. Este año siguieron con su anual reparto para la comida y cena de Nochebuena. Pero, como es lógico, el formato cambió debido a las restricciones sanitarias y por ello se sustituyeron las comidas y cenas en las mesas por un «gran kit de comida»,que los usuarios recogieron para poder llevarlo a sus hogares y poder cenar con sus seres queridos.

«Debido a la pandemia el número de personas que acuden a estos comedores ha aumentado. Se intenta que tengan una cena lo más digna posible, que se traslade esa ilusión. Son 200 personas las que vienen a por estas ayudas», dicen desde el comedor. Pero la labor de esta organización no se detiene ahí, ya que desde Santo Domingo «analizan la situación de los usuarios junto con los trabajadores sociales y se trabaja con ellos para salir de esta situación lo más antes posible».

En las colas se encuentran padres, personas en ERTE, pensionistas o personas sin hogar, todos con una situación complicada pero cuyo objetivo es que sus hijos y familias no sientan carencias en estos días tan señalados.

«Damos por hecho que solo vienen personas sin trabajo, pero hay una realidad de la que no se habla, y es de la pobreza que sufren las personas que aún trabajando no tienen recursos», señalan.

En concreto, la organización cubre las necesidades del desayuno, almuerzo y cena, y así lo hará en los tres días más emblemáticos: Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Los repartos se harán por la mañana y a mediodía con el fin de dar «la mayor normalidad posible a la situación y que se procure que los padres aparezcan con su cena y alimentos antes de la cena», reiteran.

Los que tampoco faltaron a su cita solidaria, en el corazón del Perchel norte, fueron los Ángeles Malagueños de la Noche, que junto unos 30 voluntarios, repartieron a cientos de familias alimentos para celebrar la Nochebuena.

Otra entidad, que ayuda a los más necesitados en estas fechas, es Cáritas Diocesana. Aunque no realiza repartos de alimentos, en sus centros como Hogar Pozos Dulces, entre otros, se llevaron a cabo cenas para sus 35 residentes.

En estas fechas, la organización sigue con su labor solidaria desde sus 154 Cáritas parroquiales: «Nosotros atendemos como todos los demás días, ayudando de manera monetaria para comprar alimentos, pagos de recibos etc», afirman desde la entidad. Donde sí han repartido alimentos ha sido en el Banco de Alimentos de Ciudad Jardín. Para estas fechas han reforzado la cesta de Navidad,donde aparte de los alimentos necesarios incluye un surtido de mantecados y chocolate.

Todas estas acciones están enmarcadas dentro del Plan Servicio de Ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Mas Cerca. Un servicio que hará llegar en estas fechas más de 2.300 menús a 1.308 personas en situación de vulnerabilidad.