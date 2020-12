"Si en Andalucía vive el 20% de los españoles, aquí tendremos que tener el 20% de las vacunas"

Patricia Navarro mira al horizonte que deparará la segunda parte de la legislatura para el Gobierno del cambio. El objetivo más inmediato lo sitúa en la campaña de la vacunación y en el cumplimiento de las normas necesarias para evitar una nueva ola del virus. Además, espera que 2021 sea un año en el que se vean avances en el metro malagueño y en el proyecto del macrohospital.

¿Hasta qué punto le han cambiado la vida a los malagueños estos dos primeros años en los que el PP y Cs han estado al frente de la Junta de Andalucía?

Estos años de legislatura han supuesto el inicio de un proceso que ya estábamos buscando y deseando muchos andaluces. Muchos queríamos que en Andalucía sucediera esto y se diera una alternancia política centrada, sobre todo, en que dejáramos de ser el vagón de cola como en tantos años de gobiernos socialistas y cogiéramos el tren del progreso. Empezamos con muy buen pie, liderando un montón de parámetros que nunca había liderado Andalucía. Parámetros en creación de empleo y de empresas, número de autónomos, captación de inversiones nacionales y extranjeras o exportaciones. Incluso ahora, con la que está cayendo, seguimos teniendo unos datos buenísimos de exportaciones. Todo ha sido fruto del mensaje de credibilidad que, desde el minuto uno, ha dado el Gobierno con Juanma Moreno al frente. Ha sido muy importante que, como todo el mundo ya sabía, este Gobierno bajara los impuestos y tratara de poner fin al infierno fiscal que ha sido Andalucía durante tantas décadas de gobiernos socialistas. Pero todo esto, evidentemente, se vio truncado el 14 de marzo del año pasado con la pandemia. Y se ha visto ralentizado todo ese tren de prosperidad y de progreso. No podemos decir que haya perdido totalmente esa senda. Se están haciendo esfuerzos muy importantes por parte del Gobierno para, sin dejar de atender lo urgente y sin dejar de gestionar esta crisis sanitaria, seguir preparándonos para el futuro. Y seguir construyendo esa Andalucía de progreso y bienestar que Juanma Moreno y todo el Gobierno tenían presente en su programa y en cada una de las decisiones que ha ido tomando en materia económica y de empleo a lo largo de estos dos años.

¿Cómo será en esta provincia la campaña de vacunación contra el coronavirus?

La campaña está prevista prácticamente igual para toda Andalucía. Vamos a comenzar por los tramos de población de mayor riesgo. Que, además, están muy concentrados. Los tenemos fundamentalmente en nuestras residencias de mayores. Empezaremos por estas residencias vacunando a los residentes y a los profesionales sanitarios que trabajan en ellas. Los profesionales sanitarios que no están en las residencias también son una prioridad. El siguiente escalón en este proceso de vacunación serán ellos. Y, a partir de ahí, seguiremos vacunando a mayores que no estén en residencias y a otras personas con factores de riesgo que se ven muy limitados en su día a día. Así iremos avanzando progresivamente. En estos primeros meses, se le tiene que dar prioridad a las personas con las que más se puede cebar el virus. Al preservar a esta parte de la población, estaremos todos algo más relajados.

¿Es leal la Junta de Andalucía si, antes de que llegara la vacuna, sus responsables ya dicen que no se fían de que el Gobierno central vaya a enviarle las dosis que le corresponden o hay razones para la desconfianza?

Tenemos ahora mismo unos precedentes que nos hacen desconfiar absolutamente del Gobierno de España. Ya hemos visto cómo se ha ido haciendo el reparto de los fondos Covid. Estamos viendo esa estrategia del Gobierno de España para sacar adelante los presupuestos. Está dispuesto a tragar todo lo que haga falta con los nacionalistas y los grupos minoritarios, como ha sucedido con el tema de la armonización fiscal. Todo eso nos hace desconfiar. El de las vacunas es un temas que es de cajón. Necesitaremos tantas vacunas como habitantes hay en Andalucía. Por proporción, ahora en esta primera parte del proceso de vacunación nosotros tendremos también más población de riesgo. Si en Andalucía vive el 20% de los españoles, aquí tendremos que tener el 20% de las vacunas. No tenemos todavía nada claro. Como siempre, lo que tenemos por parte del Gobierno es la indefinición, la ambigüedad, la desinformación y la opacidad. No se ha explicado cuántas vacunas hay, cuántas llegan, en qué momento... Nada. Todo eso nos hace desconfiar. Tenemos que tener claro ese criterio de reparto y esperemos que sea lo más justo posible.

Los datos de la pandemia han mejorado notablemente ¿Aún así está trabajando el Gobierno andaluz sobre la posibilidad de que la flexibilización navideña traiga pan para hoy y hambre, en forma de una nueva ola del virus, para mañana?

Este Gobierno ha trabajado desde el minuto uno para evitar el colapso de nuestro Servicio Andaluz de Salud. El colapso de nuestros hospitales y de nuestra Atención Primaria. Hemos tenido algunos picos -lo tenemos que reconocer- con cierta tensión hospitalaria y cierta tensión en la Atención Primaria pero no se ha llegado a una situación de colapso. Y esto no ha sido por casualidad. Esto ha sido fruto de trabajar con mucha anticipación y muchos planes de contingencia. Los profesionales sanitarios y los epidemiólogos han estado planificando diferentes escenarios. También los peores. Y claro que sí, este Gobierno trabaja en varios escenarios que se pueden dar después de las navidades. Pero era necesario relajar mínimamente las medidas, al menos hasta dónde hemos podido, para compensar económicamente el impacto tan enorme que han tenido las restricciones en muchos sectores. Fundamentalmente, en el gran sector que mueve nuestra economía: el sector servicios. Posiblemente, haya un nuevo pico de contagios y de ingresos después de las navidades. Y, por eso, no paramos de insistirle a los ciudadanos, a los andaluces y a los malagueños, para que sean muy estrictos en el cumplimiento de las medidas que se han puesto encima de la mesa.

¿Qué evolución se aprecia en el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía?

Prácticamente, ya no hay gente que vaya sin mascarilla por la calle. El uso de las mascarillas se ha generalizado. También es verdad que se ha puesto como obligatorio y existe un régimen sancionador. Aún así, creo que la gente lo ha interiorizado y lo tiene claro. Hemos asumido otros hábitos de higiene, como el gel hidroalcohólico y el lavado de manos, que antes no eran tan comunes. Y eso se ve. Las distancias sociales, en cambio, todavía nos cuestan un poquito. Somos una cultura muy sociable y de mucho apego. Eso se nota a la hora de relacionarnos. Además, en estas fechas hay algo muy intrínseco a esta cultura. Por eso hemos querido poner el acento en esos encuentros numerosos con familiares o amigos. Insistimos permanentemente en que se cumplan los aforos dentro de las casas. Sé que es muy difícil. No puede haber un policía ni un guardia civil en cada domicilio andaluz. No puedo haberlo ni se pretende. No se pretende actuar de manera coercitiva con los ciudadanos. Se trata de que pongamos en práctica la mayor de las responsabilidades. No por nosotros, sino por esas personas que tenemos alrededor y son más vulnerables desde el punto de vista de la salud y podemos hacerles una faena en estas fiestas.

¿Qué ocurrirá en este próximo año que ya se acerca en relación a un proyecto como el de la llegada del Metro de Málaga al centro de la ciudad?

Esperamos que nada de lo que ha pasado pueda truncar ese deseo que tenemos todos los malagueños de que el metro llegue hasta el centro. Y, por supuesto, el deseo también lo tienen este Gobierno andaluz y en primera persona Juanma Moreno, su presidente, como malagueño además y vecino del centro. Igualmente, comenzaremos a proyectar la nueva línea hacia el Hospital Civil. Eso va en paralelo a la necesidad de levantar el tercer hospital. Seguimos al mismo ritmo con las obras del metro. Surgieron aquellos restos arqueológicos delante de El Corte Inglés y alguna cosilla más que mantuvo parado el sector de la construcción dos semana. Pero después estuvo a pleno rendimiento como desde que llegamos al Gobierno y pusimos en marcha las nuevas jornadas laborales de las empresas concesionarias para que todo fuera al ritmo más optimo para que podamos llegar al final del año que viene con el metro en el centro. No podemos olvidar que en este año 2020, que tan negativo ha sido para muchas cosas, ya hemos conseguido algo que a los malagueños les parecía imposible. Y es liberar la Avenida Andalucía de las tediosas obras del metro, cerrar esa herida, ponerla en servicio y poder disfrutar de esta avenida tan maravillosa que tiene esta ciudad en superficie y poder hacer uso de ella.

El Ejecutivo andaluz está también trabajando para que las obras del macrohospital empiecen a ser una realidad al final de esta legislatura ¿Será posible o puede frenarlo el recurso del Colegio de Arquitectos?

En principio, tal y como está el recurso no debe suponer ningún freno. Tan solo lo supondría si se estimaran las medidas cautelares que, al parecer, también se han pedido. En cualquier caso, creo que este no era el proyecto ni el momento para hacer eso. Yo entiendo que los intereses de un colectivo como los arquitectos deben defenderse. Es legítimo que lo haga su propio colegio profesional. Pero, desde luego, han elegido para hacerlo un proyecto que es vital para Málaga y para los malagueños. Vital para podernos equiparar en número de camas hospitalarias al resto de Andalucía y al resto de España. Y es necesario en un momento como este, de pandemia, en el que si algo se está demostrando es que estamos faltos de camas. Si llegamos a tener el nuevo hospital, el hospital auxiliar de Carranque no se tendría que haber montado. O esas urgencias que se han tenido que montar en la cafetería del Clínico también es un ejemplo. No hubiera sido necesario usar esa cafetería para poner camas si hubiéramos tenido ese gran hospital. Yo entiendo que se estén haciendo valer unos intereses muy legítimos por parte de ese colegio profesional pero creo que los malagueños no lo entienden. Cualquier traba que se ponga a un proyecto tan vital no va a ser entendida por los malagueños. Ahora que hay voluntad y dinero para poder hacer ese hospital, cualquiera que se ponga en mitad del camino para ralentizar este proyecto tendrá que contar con la incomprensión por parte de toda la ciudadanía malagueña. Estoy convencida.

Para terminar, ¿qué le pediría, a grandes rasgos, a la vida nueva que traerá el inminente año 2021?

Le pido salud ¿Qué le voy a pedir? Si el día 22 de diciembre -que es el día de la lotería- normalmente es el día de la salud, este año lo ha sido más todavía. El deseo que todos tenemos para 2021 es la salud. Porque teniendo salud puede haber trabajo, puede mejorarse la economía y podemos seguir con los proyectos que están pendientes y son muchos.