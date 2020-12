Vecinos y oposición se concentran para pedir que no haya SARE en Huelin

Nueva concentración de vecinos de Huelin y Cruz de Humilladero, así como residentes en otros barrios, y de políticos de la oposición municipal, entre ellos el portavoz municipal del PSOE, para exigir que no se lleve a cabo la implantación de la zona azul en los aledaños de Tomás de Echeverría, en Huelin, que ya se desarrolla en forma de prueba, y en Cruz de Humilladero está previsto impulsar a partir del 11 de enero.

El líder del PSOE en el Consistorio, Daniel Pérez, ha indicado que los vecinos han hecho hoy un simulacro de consulta popular porque su idea es recoger firmas para exigir que esta se lleve a cabo lo antes posible. "Han constituido la simulación de la consulta ciudadana para exigir al alcalde, Francisco de la Torre, que escuche a los vecinos, que quieren decidir y tener la oportunidad de votar qué quieren que se haga en sus barrios, no quieren la zona azul en Huelin ni en Cruz de Humilladero, mientras el alcalde no escuche habrá concentraciones. Paco de la Torre debe salir del despacho y escuchar a los barrios, un alcalde que no escucha a sus vecinos no es un buen alcalde".

Paco Moya, presidente de la Asociación de Vecinos Torrijos, de Huelin, asegura que han acudido a la concentración en torno a cien vecinos, tal vez más, explica, además de ediles de la oposición, tanto del PSOE como de Adelante Málaga, y que se encuentran muy satisfechos con la respuesta ciudadana a sus reivindicaciones. "Y no solo hay vecinos de Huelin y Cruz de Humilladero, sino de otros barrios", ha explicado. La concentración de hoy ha sido en la plaza de la Solidaridad a las 12.00 horas.

Así, ha insistido en la necesidad de hacer ya una consulta popular, de forma que la recogida de firmas que desarrollan en estas manifestaciones, y que también impulsan en sus sedes los días hábiles, buscan forzar un referéndum ciudadano.

Moya destaca que hay muchos comerciantes que se han sumado a sus reivindicaciones y que los aparcamientos de la zona azul de Huelin están vacíos, porque la gente se va a sitios como teatinos o Parque Litoral para evitar pagar por estacionar. "Esto no va a acabar aquí, sino que vamos a seguir recogiendo firmas y las llevaremos a la próxima reunión con los concejales José del Río y Luis Verde".

El equipo de gobierno ha explicado en diversas ocasiones que la zona azul es gratuita para los residentes, al menos durante los seis meses de prueba y que es precisamente esta experiencia piloto la mejor forma de consulta ciudadana, además de asegurar que se acabará con la doble fila y que se multiplican por cuatro o cinco las plazas existentes, además de impulsar la llegada de clientes al comercio y la hostelería, pero la oposición y vecinos de las zonas en las que se quiere implantar el SARE se oponen a ello y han organizado ya diversas manifestaciones para hacérselo saber a la sociedad civil malagueña. La oposición, por su parte, afirma que este es un intento recaudatorio para paliar las pérdidas de Smassa, la sociedad de aparcamientos, además de criticar que se haga, sobre todo, en barrios obreros.