Denuncian errores de transcripción en el poema de Aleixandre 'Ciudad del Paraíso'

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre ha asegurado en un correo remitido a esta redacción que acaban de comprobar «por una fotografía» que les ha remitido un poeta malagueño que el poema 'Ciudad del Paraíso' del artista nacido en Sevilla pero criado en Málaga, y que luce ya en la Travesía Pintor Nogales, a la espalda del Palacio de la Aduana, tiene algunos errores de transcripción.

«Acabamos de comprobar, por una fotografía que nos ha enviado un poeta, que el poema de Vicente Aleixandre 'Ciudad del Paraíso', de la Travesía del Pintor Nogales se ha inscrito sin ningún rigor y con lamentables errores». «Sobran -continúa la asociación-, en este caso, las comillas del título. 'A mi ciudad de Málaga' no es el primer verso, sino la dedicatoria que hace el poeta, y debe alinearse a la derecha, en cursiva. El verso 'antes de hundirte para siempre en las olas amantes' forma parte del anterior, no es independiente. Tampoco es 'suspendida del tiempo', sino 'suspendida en el tiempo'. No es 'bajo la lucha eterna', sino 'bajo la luna eterna'... ¡Penoso que después de tanta espera este extraordinario poema de nuestro Nobel quede tan mal grabado! ¿Quién es el responsable?», dice Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos Vicente Aleixandre y editor de las de la Poesía Completa del artista publicadas por Lumen.

Aleixandre, cabe recordar, fue Premio Nobel de Literatura y vivió con su familia en el número 6 de la calle Córdoba.

Este explica que sólo han analizado, por una foto, la primera parte del poema, por lo que advierte de que puede haber más fallos. La colocación del poema en la pared de esa céntrica travesía quedó completada el pasado 23 de diciembre, aunque siguen las obras.

El edil de Ordenación del Territorio, Raúl López, por su parte, explicó a este periódico que todavía están en ejecución las obras, por lo que la Gerencia mandará a los técnicos municipales a comprobar in situ esos posibles errores y, una vez constatados, «si hay que revisar algo así se hará». Recuerda Urbanismo que fue un proyecto aprobado hace años en Pleno y que el equipo de gobierno ha recuperado e impulsado, agradece que se llame la atención ahora sobre los errores, porque es durante la fase de obras cuando se pueden arreglar o subsanar estos y dice que habrá que ver qué mandó la Concejalía de Cultura, qué dijo en su día la Consejería de Cultura de la Junta y, «si hay algo que corregir, se corregirá. Agradezco que, en tiempo y forma, nos ayuden a subsanar esos errores». La mejora de esta travesía comenzó en septiembre y tiene un coste de 60.486 euros. Sobre el lado derecho del alzado del muro se instaló el poema, una serigrafía hecha mediante perforado.