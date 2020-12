"Podemos decir que el alcalde de Málaga está 'on fire', mejor que nunca"

Elisa Pérez de Siles estrenó el mandato como portavoz del PP, un cargo que muchas veces la obliga a practicar la política del palo y la zanahoria. En esta entrevista, analiza la salud del pacto de gobierno con Cs y defiende la gestión hecha frente a la crisis sanitaria.

Elisa Pérez de Siles, portavoz municipal del PP, analiza en esta entrevista los principales temas de actualidad municipal y hace balance del año y medio de mandato transcurrido.

Como equipo de gobierno, nuestra valoración es buena, pero entendemos que no sólo debemos hacerla nosotros, sino que debe medirse en términos de estabilidad, tanto de la institución como de la ciudad. Una estabilidad que se refleja en la respuesta que este Ayuntamiento está ofreciendo a los malagueños ante la pandemia, así como en el impulso de ayudas para los sectores más afectados y, por supuesto, en la aprobación de proyectos clave para que Málaga siga avanzando y creando oportunidades.Como usted bien dice, la oposición está politizando un asunto con la única intención de sacar algún tipo de beneficio electoral, aunque ello suponga enfrentar a los vecinos. Desde el Ayuntamiento hemos atendido una demanda que proviene tanto de comerciantes y hosteleros de la zona, como de residentes que sufren la doble fila y los problemas de aparcamiento. Insisto, la iniciativa surge a petición de los comerciantes, si bien, ante la falta de consenso, se ha estipulado un periodo de prueba de seis meses en el que será gratuito para los residentes, una fórmula que servirá para comprobar la efectividad de este sistema. Debemos recordar el éxito en zonas como El Palo, La Malagueta y La Trinidad, al que esperamos que se pueda sumar también Echeverría de Huelin.Este Ayuntamiento se ha dejado la piel para ofrecer lo mejor de sí mismo y, como bien dice el alcalde, pocas ciudades han estado a la altura de Málaga. Aquí hemos destinado más de 14 millones de euros para atender la demanda social y económica de los malagueños, con ayudas directas y también con exenciones y rebajas fiscales. Hemos atendido a más de 23.000 familias vulnerables, hemos repartido lotes de comida, tarjetas monedero para comprar alimentos, ayudas urgentes de hasta 500 euros; también hemos reforzado la alimentación infantil, el servicio de ayuda a domicilio y las plazas para personas sin hogar. Sin olvidarnos de nuestras pymes y autónomos, aprobando ayudas directas por valor de 5 millones de euros para el pequeño comercio y la hostelería. Todo ello sin el apoyo del Gobierno central, del que tan sólo hemos recibido 1,9 millones y que hasta octubre ni siquiera valoró la posibilidad de que los ayuntamientos podamos utilizar los ahorros municipales; eso sí, después de intentar apropiarse de ellos sin éxito, lo que le llevó a protagonizar un fracaso histórico en el Congreso.No sólo eso, sino que el gasto se ha incrementado en más de 20 millones de euros para hacer frente a la pandemia. Esa es la razón por la que desde marzo llevamos pidiendo al Gobierno que nos permitiera usar los ahorros municipales y que flexibilizara la Ley General Tributaria para mantener rebajas fiscales, por ejemplo, en las tasas de ocupación. En cualquier caso, la voluntad del equipo de gobierno es no bajar la inversión en 2021, para lo que se están cuadrando las cuentas sin incluir los fondos europeos que podrían llegar el próximo año. Al contrario que el Gobierno, no contamos con ese dinero que, cuando llegue, nos permitirá licitar con cargo a esos fondos Covid.Si me permite la expresión, podemos decir que el alcalde se encuentra on fire, esto es, mejor que nunca, con la misma vitalidad y agilidad mental de siempre. También mantiene intactas las dotes humanas que bien le han valido el cariño de todos los malagueños, independientemente de si le votan o no. Precisamente un buen ejemplo de ello fueron las incontables muestras de cariño que recibió entonces, lo que contrasta con la cuestionable estrategia del PSOE, que le instó a participar en las comisiones del Covid aun estando de baja.Lo primero que me gustaría recordar es que el proyecto salió adelante en el pleno de 2018 con un amplio respaldo: los 20 votos a favor de PP, Cs y PSOE, dejando en clara minoría a Málaga para la Gente y al entonces concejal no adscrito, Juan José Espinosa, que sumaban seis votos en contra. También cabe destacar que este proyecto está contemplado en nuestro programa electoral, que fue refrendado por los malagueños con su voto mayoritario. En cualquier caso, será el Gobierno quien tendrá la última palabra tras recibir el visto bueno municipal definitivo, si bien desde el equipo de gobierno mantenemos la apuesta por un enclave que ayudará a potenciar el turismo.