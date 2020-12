McArthurGlen trae a Málaga rebajas de hasta un 70% en las mejores firmas

McArthurGlen Designer Outlet Málaga se encuentra a 15 minutos del centro de la capital malagueña (C/Alfonso Ponce de León, 6, junto a Plaza Mayor) y a tan solo 35 minutos de Marbella. Además, están abiertos todos los domingos de Navidad hasta el 3 de enero, inclusive, para disfrutar de más tiempo para las compras. El horario en los días de Nochebuena y Nochevieja es de 10 de la mañana a seis de la tarde y el resto de días de 10 de la mañana a 10 de la noche (en Navidad y Año Nuevo permanecerá cerrado).



Todas las medidas de seguridad e higiene

Pasa un día de compras maravilloso en un entorno al aire libre y en la que la decoración navideña (cascanueces, guirnaldas y un árbol de 12 metros) hará las delicias de grandes y pequeños y además con todas las medidas de seguridad e higiene para disfrutar de tus compras con total tranquilidad. Estas medidas pasan por la obligatoriedad del uso de mascarilla en todos los espacios del Centro; el respeto de las normas de distanciamiento social de 1,5 metros, dentro y fuera de las boutiques; la distribución de gel hidroalcohólico en varios puntos del Centro; el aforo limitado en todos los espacios de acuerdo con lo estipulado por las autoridades sanitarias; o el refuerzo de más turnos de limpieza en todas las zonas comunes. Además, McArthurGlen Designer Outlet Málaga dispone de aparcamiento gratuito, restaurantes con terraza, cajero automático y un equipo de Atención al Cliente siempre a disposición de todos los visitantes para que su día sea perfecto.

Si todavía no se tiene claro qué regalar, existe la posibilidad de adquirir una tarjeta regalo para que nuestros seres queridos puedan elegir entre las más de 100 firmas de McArthurGlen Designer Outlet Málaga. Es válida en todas las boutiques y se puedes adquirir en la oficina de Atención al cliente.

Rebajas hasta el 25 de febrero

Hasta el próximo 25 de febrero los visitantes podrán disfrutar de las rebajas más exclusivas en la mejor selección de firmas para ella, para él, para el hogar o para los más pequeños de la casa: Armani, Under Armour, Maje, New Balance, Bimba y Lola, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Lacoste, Kids Around, Le Creuset son solo algunas de las prestigiosas firmas de moda que se encuentran en McArthurGlen Designer Outlet Málaga.



Descuentos de hasta el 70%

Con los productos y los accesorios de nuestras firmas de moda favoritos ahora con descuentos hasta un -70%, podrás encontrar, por ejemplo, lujosos básicos que completen el armario de invierno, así como artículos que te permitirán ir a la moda sin esfuerzo. También podremos abastecernos en McArthurGlen Designer Outlet Málaga de ropa activa de fin de semana para esos largos paseos por el parque o añadir unas cuantas camisas que marquen estilo durante tus videollamadas desde casa. Además, el centro dispone de una cuidada selección de restauración para poder disfrutar de un descanso mientras compras: Starbucks, Café y Tapas, MásQMenos y La Boutique completan la oferta del centro.

Además los clientes también tienen la posibilidad de hacerse socios del Privilege Club, un club que permite disfrutar aún más de sus firmas predilectas con promociones exclusivas, incluyendo nuevas aperturas e invitaciones personales para eventos especiales, como días de compra con promociones exclusivas para miembros, personalizaciones y mucho más.



Mapa

Para más información:

Oficina: 951564222

Mail: info.malaga@mcarthurglen.com

RRSS: Facebook, Instagram