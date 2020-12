La vacunación contra la Covid se retoma en Málaga tras los problemas de suministro

La vacunación contra el coronavirus se ha retomado este miércoles en la provincia de Málaga con la vacunación a profesionales sanitarios y usuarios de residencias después de que comenzara este pasado domingo y se viese interrumpido el lunes al no recibir el siguiente envío de vacunas de Pfizer "por problemas de logística ajenos" a la comunidad autónoma y, por tanto, se reprogramara el siguiente turno.

En concreto, este miércoles se están realizando vacunaciones en gran parte de la provincia. Así, en el distrito sanitario La Vega ya ha comenzado el proceso de vacunación en residencias y en el Hospital de Antequera a personal sanitario de Atención Primaria y del propio centro hospitalario.

La primera profesional del Área Sanitaria La Vega en vacunarse ha sido Trinidad Peñuela, médico familia del centro de salud de Antequera. También ha recibido la primera dosis Juana, de 90 años y de la residencia Virgen del Rosario del municipio malagueño de Villanueva del Rosario.

Otra de las profesionales vacunada ha sido Sara Martínez, médico de familia del centro de salud de Antequera, quien ha valorado que "por fin llega la vacuna; es la salvación de todo", aconsejando vacunarse: "Ni duele la vacuna, ni me va a sentar mal, hay que hacerlo por todos".

De igual modo, del Hospital de Antequera también ha sido vacunado Luis Gabriel, auxiliar de medicina interna del citado centro hospitalario.

El delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, ha supervisado los puntos de vacunación de la provincia. Así, sobre las 09.30 horas han llegado las vacunas al distrito Sanitario Costa del Sol; al igual que lo han hecho durante esta jornada al Hospital de Ronda.

Jorge Castillo, enfermero de la UCI del Hospital Costa del Sol, ha sido el primer vacunado en este centro hospitalario: "Venía muy tranquilo y sigo tranquilo, porque confío en la vacuna y recomiendo que todo el mundo se la ponga".

"Ante este tipo de enfermedades víricas, la solución es la vacuna, por muchas medidas, si no nos vacunamos no se va solucionar. En particular, he estado tranquilo; sin embargo, he visto mucha gente alrededor de mí emocionada y lo entiendo perfectamente porque se han pasado ratos malos y los que nos quedan por pasar hasta que esto se solucione", ha subrayado este profesional.

También han llegado las vacunas hasta el Hospital Regional de Málaga. Salvador Oña Compán, de 64 años y jefe de servicio de Medicina Preventiva, ha sido de los primeros vacunados, en concreto por Juan Vázquez Fernández, de 49 años, supervisor de medicina preventiva.



Ronda, Axarquía y Estepona

Por otro lado, en la localidad malagueña de Ronda, Dolores, de 99 años y de la Residencia Hermanitas de Los Pobres ha sido vacunada; al igual que Pepa, de 84 años.

En esta localidad, Maite, coordinadora de cuidados de Ronda Sur, ha dicho estar "muy contenta" de haber empezado con la vacunación y "ofrecérsela a los residentes que tan mal lo han pasado durante todo este tiempo".

Asimismo, Isabel, enfermera de Atención Primaria y primera vacunada en el distrito sanitario Serranía-Ronda, en centro de salud, ha dicho que "por fin llegó el día. Estamos muy contentos, lo hemos pasado muy mal y le vemos un poco el principio al fin". También ha animado a ponerse la vacuna.

Por su parte, en el distrito Axarquía, Rudolf, de 93 años, ha sido vacunado en la Residencia Caleta del Sol, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, al igual que Brígida, de 91 años, que ha dicho estar "estupenda" y ha incidido en que "es necesaria" la vacuna. También en este distrito sanitario han sido vacunados personal sanitario del Hospital de la Axarquía.

Las vacunas también han llegado hasta el municipio malagueño de Estepona. En concreto, Aurelio, 90 años ha sido el primer vacunado en la residencia pública de la Junta de Andalucía.

Andalucía continúa con la campaña de vacunación del COVID-19 con el envío recibido este martes, que consistió en 69.225 dosis. Se reparten en las ocho provincias para continuar con su administración a los primeros grupos de riesgo integrados por personas mayores de residencias, personal sociosanitario y sanitarios de primera línea de COVID-19, como recoge la Estrategia de Vacunación de Andalucía. En Málaga, la distribución es en 15 unidades móviles, nueve centros de Atención Primaria y 13 equipos en hospitales.