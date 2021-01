Málaga registra este sábado 209 positivos y 239 curados

La provincia de Málaga registra este sábado, 2 de enero de 2021, 209 positivos, liderando los contagios en Andalucía, según el recuento diario de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En el acumulado de los datos desde el inicio de la pandemia, ya son 39.064 los positivos detectados en la provincia, que contabiliza este sábado un fallecido y 239 curados. Con los datos de recuperados, la provincia acumula ya 35.557 personas que han superado el Covid-19 y 782 fallecidos a causa del coronavirus.



Respecto a los ingresos, los hospitales malagueño registran 148 pacientes, seis menos que el jueves, 31 de diciembre, de los que 20 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dos más que el jueves.





Más de 1.200 positivos en Andalucía y solo dos fallecidos

Andalucía inicia el año con menos de 900 hospitalizados

Mucha prudencia estos días. Seguimos analizando con los expertos si es necesario o no reforzar las medidas en #Andalucía. Las hospitalizaciones continúan por debajo de 1.000. No nos relajemos, tenemos que seguir sumando esfuerzos para mantener la situación controlada. pic.twitter.com/e4W1047vI9 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 2, 2021

suma este sábado 2 de enero, 173 menos que el mismo día de la semana pasada. La región contabiliza(en), el dato más bajo desde el 13 de septiembre, cuando no se sumó ninguna. Para encontrar un registro similar en los últimos dos meses, hay que remontarse al 1 de noviembre para encontar un día con, cuando se contabilizaron 12 fallecidos. De los 1.237 positivos registrados en Andalucía,es la provincia que más contagios suma con 209, seguida decon 195,con 169,con 168,con 151,con 128,con 111 ycon 108.El recuento de este sábado supone--el 1 de enero no hubo--, pero 173 menos que los 1.410 del anterior sábado día 26.Además de la cifra de curados, la cifra más positiva se encuentra en los hospitales. Y es que los pacientes ingresados porhan bajado este sábado hasta losmenos que el jueves ymenos que hace una semana, de los quese encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuatro menos que el jueves y 30 menos que hace siete días.Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por el presidente de la Junta de Andalucía,, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.Ladesde el jueves es--el día de Año Nuevo no se actualizaron los datos--, después de latras la subida en 45 del martes, en 13 el lunes y en 28 el domingo, tras bajar en 103 entre el sábado y el viernes pasado.Loscontabilizados este sábado son 82 menos que los 975 registrados hace siete días, 1.815 menos que los 2.708 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la primera ola y 2.585 menos que los 3.478 del pico de hospitalizados de la segunda ola el 10 de noviembre.Por su parte, el número debaja en cuatro este sábado, al igual que la bajada del jueves después de disminuir en diez el miércoles, mantenerse sin cambios desde el lunes, bajar en nueve el lunes, en tres el domingo y dos entre el sábado y viernes pasado.Losesta jornada son 30 menos que los 236 hospitalizados en estas unidades hace una semana, 232 menos que los 438 contabilizados el 30 de marzo en el pico máximo de la primera ola y 322 menos que los 528 del pico en UCI de la segunda ola el 18 de noviembre.