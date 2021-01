Francisco de la Torre: «Los malagueños me dicen que esperan que siga, pero no es momento de hablar de ese tema»

«Para que una consulta ciudadana tenga un sentido, eso tiene un costo. ¿Ese costo quién lo paga? ¿Quién lo pide, que son estos dos grupos?», dice el alcalde sobre el rascacielos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tenido un 2020 movido, porque a la crisis sanitaria y económica derivada del coronavirus, que ha azotado con virulencia la ciudad, se han sumado a la agenda temas polémicos como la Torre del Puerto o sus tiras y aflojas con Elías Bendodo. En esta entrevista, repasa los principales temas de actualidad de la capital. Y no despeja la incógnita sobre si será cabeza de cartel en las municipales de 2023.

¿Cómo van a cuadrar las cuentas de 2021? Estamos en un periodo con mucha incertidumbre en el que ha habido un desplome fiscal de 50 millones de euros.

En ello estamos, pendientes de conocer exactamente qué es lo que el Gobierno aprueba; parece que se ha aprobado ya la Ley de Presupuestos, del apoyo al transporte público municipal, para los ayuntamientos que tenemos empresa de transporte público municipal, que como sabe ha recibido este año un desequilibrio mayor por tener menos usuarios, porque había un freno a la movilidad, y sin embargo se mantenía el servicio prácticamente al 100%; ha habido alguna reducción, pero aún así todo eso genera un déficit añadido al que ya era tradicional. A lo largo del año se ha hablado mucho de este tema, se ha hablado de una cifra de 400 millones de euros, que podía crecer más, pero al final no sabemos qué queda, parece que había entre 200, 275 y mil, una cosa muy extraña, una horquilla que a la hora de la Ley de Presupuestos no sé cómo se ha traducido en el propio presupuesto del Estado y eso es lo que queremos saber para hacer el encaje final; lo cerraremos, por supuesto, siempre podemos acudir a créditos lógicamente pensando en inversión, pero inclusive si fuera necesario para tema corriente. Tenemos que procurar que el presupuesto sea potente en el plano social, lo necesario para reactivación, pero muy realista, porque no debemos poner cifras que luego no tengamos seguridad de que se gastan, ya sabe que los procesos de inversión son complejos en las Administraciones Públicas, la Ley de Contratos es complicada, y consume mucho tiempo desde que tú inicias hasta que empiezas. Y no sabemos cómo vamos a quedar en cuanto a techo de gasto, en qué medida nos puede perjudicar para el 22 si en el 21 no tenemos un cumplimiento lo más exacto posible del presupuesto, por tanto en esos términos se está trabajando para poder hacer todo ese cuadrado que no solamente es cuadrar las cuentas, que aparentemente tú puedes cuadrar las cuentas, y queremos que sea muy realista y al mismo tiempo capaz de dar respuesta a estos retos que he comentado, el plano social y el de reactivación económico. Damos por hecho que seguiremos colaborando en el tema de la salud.

¿Cuánto dinero hay que inyectarle a la EMT?

No tengo los datos exactos, pero este año el déficit tradicional está entre 25 y 30 millones de euros. Subirá al menos unos 9 millones más, de ese orden. Es un tema que depende de los propios ajustes y planteamiento que la EMT hace, que es una gestión muy buena la del gerente y el equipo gerencial y también es una empresa en la que se ha creado un clima de entendimiento y relación en el plano laboral y de personal que siempre es bueno a la hora de hacer los esfuerzos de gestión que hay que hacer.

¿Va a haber más ayudas para hosteleros y comerciantes?

Sí, no estoy en condiciones todavía de contestarle pero si es necesario lo haremos, va a depender de cómo funcionan las ayudas que el Gobierno ha anunciado recientemente, qué alcance van a tener, qué agilidad van a tener, cómo funcionan también las de la Junta; si todo eso funciona no tenemos nosotros por qué hacer un esfuerzo que escapa en sí mismo de nuestras obligaciones, pero estaremos en todo lo que sea necesario para hacer que el tejido empresarial se conserve, que no perdamos empresas, eso es fundamental.

Hay vecinos que han criticado la proliferación de viviendas turísticas y la situación del Centro. El otro día se anunció que se iba a hacer una regulación de la vivienda turística vía modificación del PGOU. ¿Se va a limitar el número de pisos vacacionales por barrio?

Todo lo que hagamos ahí lo haremos con el sector del turismo, en general, con el de las viviendas turísticas. Estas viviendas han tenido en un momento de intensidad un efecto colateral no deseado, yo creo que no deseado por nadie, que es elevar la renta, porque su actividad permite pagar el alquiler más alto que el que alquila en larga temporada, uno, dos o tres años, pero no cabe duda de que también ha dinamizado la rehabilitación de muchos edificios en la ciudad, del Centro, pero solo del Centro, y ha permitido tener muchos ingresos a muchas familias, no hay por qué pensar que son grandes inversionistas, muchas veces son personas que complementan sus rentas con ellos, y han jugado el papel de dinamizador del turismo, dando una oferta que a veces los hoteles no dan y que los hoteles también tratan de hacer esa oferta de turismo familiar. Hay que buscar un equilibrio, y que sea siempre de calidad, equilibrio y procurar que no haya efecto colateral negativo; yo creo que eso se ha moderado, los alquileres han bajado moderadamente, pero han bajado, y tenemos que procurar que haya una oferta de viviendas en alquiler, públicas, que estamos haciendo un esfuerzo como sabes, últimamente hemos aprobado el crédito del BEI, casi 500 viviendas, como también privadas de iniciativas en ese sentido.

Daniel Pérez ha anunciado un cambio de postura en relación a la Torre del Puerto y ahora aboga por hacer una consulta ciudadana. ¿Qué le parece ese cambio de criterio? ¿Usted se plantea dar ese paso, como le pide la oposición?

El proyecto tiene ya un avance en sí mismo importante desde el punto de vista de su tramitación, se han hecho unas informaciones públicas largas en el tiempo, se han aportado escritos, alegaciones... se han contestado, se han estudiado, y yo no sé si eso planteado a estas alturas da la imagen de seguridad jurídica que debe dar una ciudad para seguir siendo atractiva para las inversiones. El que se haya mantenido el interés por Málaga en estos meses, años, a pesar de que el proyecto lleva cuatro años en tramitación y el mismo año 20, un año de interrogante, es como un aval para la ciudad, no sé si plantear las cosas así tiene un efecto realmente positivo. Meditaremos sobre ello, pero no lo acabo de ver así de entrada el tema. Creo que lo que hay que hacer es profundizar más, debatir más si se quiere, pero consulta ciudadana, a todos los malagueños... ¿Qué coeficiente de participación debemos de tener? Para que eso tenga un sentido, eso tiene un costo, ¿ese costo quién lo paga? ¿Quién lo pide, que son estos dos grupos? A mí lo que me preocupa es la imagen interrogante, de seguridad jurídica, de freno a la decisión.

¿Teme que el Gobierno eche para atrás el rascacielos en el Consejo de Ministros? Eduardo Zorrilla ya ha anunciado que va a hacer todo lo posible con sus compañeros de Unidas Podemos en Madrid para que este proyecto no salga adelante.

Bueno, hasta ahora lo que Puertos del Estado ha llevado en esta materia en otras ciudades a Consejo de Ministros ha salido adelante, yo confío en que si Puertos del Estado, en principio, parece que lo ve bien, que lo ve interesante para el Puerto, interesante para la ciudad, hay que ver que los intereses de Puerto y ciudad van unidos, y yo creo que es un proyecto que hablando de turismo, y de expectativas para la ciudad, añade un elemento importante, hablamos de turismo de calidad. Es un hotel cinco estrellas gran lujo, de un tamaño en capacidad de alojamiento mayor que el Miramar, de un tamaño para encuentros, convenciones y congresos de alto nivel, de contenido y capacidad de gasto, y situado al lado de una base de cruceros, una estación de cruceros que permitirá jugar también un papel muy interesante para que Málaga sea ciudad base de cruceros; todo eso me parece muy importante para la economía de Málaga. Tiene elementos a favor más que en contra, diría, el punto de vista del impacto ambiental o paisaje, en su momento, la ocupación de la bahía que supuso el muelle 9 fue para mí de más impacto que la verticalidad de este edificio, que se queda en 116 metros, no digo que no sea alto, es alto, pero hay edificios en España más altos que este, un montón, no tratando de competir con él sino de que de una manera proporcionada en relación al lugar en el que se encuentra, utilizando las ventajas de esa ubicación, se capte un proyecto interesante, decir eso por parte del portavoz del grupo socialista parece como que no estuviera convencido, porque si estuvieras convencido de que tiene más ventajas que inconvenientes lo que tienes es que decirlo, no ponerlo en la duda. Dicho esto con todo el respeto a la opinión pública, que yo lo tengo, pero la opinión pública también ha tenido esa oportunidad de alegaciones que han sido analizadas y estudiadas por el Puerto y por nosotros.

¿Qué le parecieron las críticas de Elías Bendodo por el alumbrado navideño? Se lo digo porque la Policía Local demostró con imágenes que no había habido aglomeraciones, al menos el primer fin de semana.

Yo creo que se dejó influir por una foto que podía engañar, es evidente que esa foto que está tomada en el sentido longitudinal de calle Larios inclusive viendo la distancia que hay entre columna y columna de las que existen allí y la gente que hay entre columna y columna se ve que no son tantos. Y las fotos transversales, que es lo que dice si hay aglomeración o no, y las imágenes que nuestras cámaras tienen han demostrado que eso no es así. Por tanto yo creo, lo considero un error gráfico, no puedo entender ni debo entender otra cosa más que simplemente ha errado al apreciar la fotografía.

¿Él ha visto esas fotografías y vídeos de la Policía Local?

No lo sé, pedí que se la enviáramos, no sé si me han hecho caso y se le han enviado o no.

Si las ha visto, ¿rectificará?

Hombre, también las rectificaciones cuando viene al caso pero si las ha visto podrá por lo menos quedarse tranquilo y ver que hacemos las cosas muy bien. Él lo sabe de sobra, que hacemos las cosas muy bien.

¿Cómo valora las encuestas que están dando una mayoría casi absoluta a Vox, Cs y PP a nivel nacional?

No tengo datos para ver. Lo de la encuesta me lo creo. Pero ver cómo eso se puede articular... La clave a nivel nacional es que tenía que haber habido un gran acuerdo, en las últimas elecciones, de los dos grandes partidos clásicos, creo que hubiera sido bueno, pero el PSOE optó por hacer un acuerdo con la izquierda extrema y con los socialistas catalanes, Esquerra, y con el resto de nacionalismos territoriales, lo cual crea problemas de cohesión territorial, nacional, inclusive de puesta en cuestión por parte del propio Gobierno de algo tan importante para todos como es la Constitución, digo por parte, no por todo. Dicho esto, si se vieran esas circunstancias de futuro hemos de procurar que siempre exista un diálogo posible de quien gobierne, en este caso sería el centro derecha, con el centro izquierda, quien en el Gobierno no esté incluido. Yo creo que eso es esencial para la vida de España, el recuperar, no ir al cambio y al enfrentamiento permanente, sino buscar fórmulas de diálogo, de acuerdo, en los grandes temas que nuestro país tiene pendientes. Por ejemplo, la educación.

¿No tendrían que ir estos tres partidos juntos a las generales para tener alguna opción de gobernar?

No estoy en condiciones de contestar sobre ese tema, lo tienen que ver los dirigentes nacionales correspondientes. Primero porque habrá que ver qué es lo que pasa entonces, es evidente que puede tener un premio aritmético, pero puede haber votos que pierdas a su vez si haces ese tipo de operación. No cabe duda de que en el electorado que el PP tiene que tratar de tener de nuevo y buscar, tanto del espacio de Ciudadanos, es bueno que Cs exista, porque tiene a lo mejor una captación de votos que si no está Cs no se capta, qué sé yo, y a su vez luego estará ese diálogo en votantes, PP y Vox, como hacerlo de una manera tal que haya fortalecimiento y no debilitamiento. No sé si la mejor solución es ir juntos o no.

¿Le sigue pareciendo que Casado es el mejor líder del PP en este momento?

Hoy es el líder del PP.

¿Pero le parece que es el mejor posible en este momento?

Es que los partidos tienen sus procedimientos internos de elección, sus momentos para que se presenten los candidatos y de los que se presentaron este es el que ganó, y normalmente el que gana es el que es el mejor.

¿Cómo se encuentra después del percance de salud del confinamiento?

Bien, muy bien, desde el 18 de mayo, antes he aludido a esa fecha, estoy trabajando un montón de horas diarias, he pasado el verano sin vacaciones, no debiera hacerlo, debería tomarme algún día de vacaciones, y llevo pues estos días de Navidad también trabajando mucho.

Hace unos años le pregunté en una entrevista qué le decían los malagueños. Usted dijo que le pedían que siguiera. Eso fue antes de las municipales de mayo del 19. ¿Qué le dicen hoy los malagueños?

Más bien eso. Pero yo siempre les digo que no es el momento de hablar de ese tema. No estoy comentándole a usted, le comento a los malagueños.

¿Los malagueños le siguen pidiendo hoy que continúe?

No hago una encuesta sobre ese tema, pero sí cuando te saludan, te saludan con afecto y dicen que esperan que sigas. Yo sobre este tema estoy centrado en lo que estoy, que es ahora tratar de ayudar a que superemos con salud la crisis actual cuanto antes, que es clave para recuperar la economía y los temas sociales. Y a eso dedico el tiempo, y los temas de Next Generation, y todas estas cuestiones, estoy absorbido 100% y no en reflexionar sobre lo que me está planteando.

Hay quien dice que si usted llega bien, que llegará, el mejor delfín que tiene es usted mismo, que podría repetir en 2023...

Estoy en lo que estoy y no en esa cuestión, como digo a quienes cariñosamente me plantean la expectativa de seguir estoy en el tema donde estamos ahora, que es meter el hombro a fondo para recuperar la ciudad del golpetazo.