El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, afirmó ayer que «desconfía mucho» de la vacuna como solución para mejorar la situación del sector en este 2021, por lo que mantiene las mismas previsiones no muy positivas. En declaraciones a Europa Press, manifestó que la situación de cara a este año «es muy compleja» y prevé que no haya un volumen de turistas suficiente para salvar la temporada de verano, «si la situación no mejora». En este sentido, se mostró desconfiado en el plan de vacunación frente al coronavirus. «Desconfío mucho; ya hay retrasos, comunidades en las que se han puesto tan solo un seis por ciento de las vacunas, y todo ello porque es muy complejo, no hay suficientes medios ni control», dijo.

A ello, Callejón suma el «miedo» en la población y el retraso en la llegada de turistas británicos a abril; por lo que, aunque no da por perdida aún la temporada de verano de este año, «no creo que tengamos el volumen suficiente de ocupación para remontar hasta 2022». En concreto, el presidente de la patronal hotelera ha apuntado a que los datos de Navidad «han continuado en la línea de ruina», con un 80 por ciento de hoteles cerrados y una ocupación que no supera el 15 por ciento, alegando que en estas fechas «se han mantenido los hoteles que ya estaban abiertos».

Es por ello que ha vuelto a apostar por un plan de estrategias establecidas con ayudas a corto plazo y proyectos a medio y largo plazo, como los ya presentados por Aehcos en la Junta de Andalucía para recuperar el turismo en la Costa del Sol; además de continuar con la vacunación, que espera «mejore».

Con esto, aunque el escenario de 2021 es «preocupante», Callejón espera una mejora de la situación económica y sanitaria para remontar los datos en la segunda mitad de este año, aunque ya señala «nunca serán los números de 2019».