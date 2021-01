Colas en el primer día de rebajas en Málaga

El final de la Navidad marca el inicio de las Rebajas de enero, que este año llegan con colas en los principales comercios del Centro. Las restricciones impuestas por la Covid, con limitación de aforo en el interior, ha hecho desaparecer esa imagen de tiendas atestadas de clientes por colas en el exterior y un mayor orden a la hora de buscar las gangas. Media hora antes de la apertura de las tiendas, algunas ya presentaban importantes colas en sus puertas para organizar la entrada.



Esta época de rebajas llega marcada por la incertumbre que genera el impacto de la pandemia y la anunciada tercera ola de contagios tras el final de las fiesta de la Navidad. De hecho, en Andalucía está previsto que el día 10 se revisen las restricciones, en función del incremento de contagios y hospitalizaciones. Todo hace pensar, si se mantienen las cifras de los últimos días, que se ampliarán las limitaciones y está por ver cómo afectarán al desarrollo de las rebajas, que este año llegan a Málaga con una previsión de gasto por encima de la media andaluza.



La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) ha indicado que los malagueños gastarán este año algo menos en rebajas, una media de 92 euros. Por encima, no obstante, de la media andaluza, con 87 euros frente a los 95 del pasado año, lo que representa una caída de más del ocho por ciento.



En un comunicado, señala que textil, calzado y complementos acaparan casi el 75 por ciento de las compras previstas, mientras que la intención de compra online se sitúa ya por encima del 30 por ciento.



Recuerda que las rebajas suponen ya una campaña comercial muy desdibujada porque ya no se producen de manera simultánea en el conjunto de establecimientos. De hecho, indica que muchos comercios iniciaron sus rebajas durante las fiestas navideñas e incluso antes, pues desde 2012 las rebajas están liberalizadas.En este marco, la organización ha presentado un informe sobre la base de una encuesta-sondeo efectuada a través de diversos medios-telefonía, internet, redes sociales- en todas las provincias andaluzas.



En este sentido, apunta a la previsión de que el gasto medio en los hogares andaluces baje alrededor de un ocho por ciento, algo que achaca a la alarma sanitaria de la Covid-19 y la incertidumbre por la crisis económica.



Por provincias, en 2021 serán Granada (96 euros), Sevilla (94 euros), Málaga (92 euros) y Almería (91 euros) las que más prevean gastar en rebajas. Frente a ellas, se encuentran Huelva (76 euros), Jaén (79 euros), Córdoba (81 euros) y Cádiz (86 euros).



Por sectores de gasto, el textil, con 47,75 euros, sigue estando a la cabeza, representando el 54,96 por ciento del gasto previsto, seguido por el calzado y los complementos (16,62 euros), que supone el 19,13 por ciento. Los siguientes sectores de gasto en rebajas serían los relacionados con las compras para el hogar, ocio y tiempo libre (25,90%) y un desembolso medio en Andalucía de 22,50 euros. Además, resalta que el comercio electrónico sigue aumentando su cuota y en estas rebajas de 2021 casi un 30 por ciento de las compras serán online.