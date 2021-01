La borrasca Filomena deja pocas incidencias en Málaga

La borrasca Filomena se ha dejado sentir en Málaga durante esta noche. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Málaga es la provincia andaluza que acumula mayor cantidad de agua a lo largo de esta noche. Sin embargo, las fuentes oficiales no han reportado ninguna incidencia grave por el momento.



El tráfico se ha visto afectado en Mijas, en concreto en el kilómetro 10 de la A-387 por un desprendimiento, así han informado la Jefatura de Tráfico de la provincia de Málaga. Además, el Ayuntamiento de Mijas ha cortado el paso a los accesos al río Fuengirola y el arroyo La Manzanilla. En Málaga capital, la carretera 7051 -la que transita por debajo del aeropuerto- se encuentra con una balsa de agua que no ha modificado el tráfico.



Durante esta noche, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido un aviso en Casares. A las 3 de la mañana una vía de acceso a la urbanización Doña Julia se ha visto afectada por el desprendimiento de un muro, provocando el corte de la calle. A estas horas la vía todavía no se puede transitar, a pesar de que antes de las 10.00 horas de la mañana un tractor ha retirado al acerado los bloques, según informa la Policía Local de Casares. A las 12.00 horas ha llegado una grúa para desplazar bloques fuera del acerado, liberando la entrada y restableciendo el tráfico.







Aterrizaje hoy por la pista 13 de #Málaga, en condiciones de baja visibilidad. La visibilidad ha mejorado ahora y el viento está alineado con la pista con rachas de hasta 35 nudos. pic.twitter.com/rynOJVGFPw — ??Controladores Aéreos ???? (@controladores) January 8, 2021

Elha informado que debido al temporal se han. Además, ha mencionado las condiciones de baja visibilidad presentes, aunque ha mejorado ahora, el viento está alineado con la pista con rachas de hasta. Eso ha provocado algún aterrizaje complicado por la baja visibilidad y el viento.ha comunicado que la borrasca Filomena ha provocado, pues el estado de las infraestructuras y las condiciones meteorológicas obligan a circular con limitaciones de velocidad, sobre todo en el trayecto Madrid - Málaga. En cambio, en el. Por el momento, lossi no ocurre ningún contratiempo.