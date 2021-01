El PSOE asegura que las ayudas a comerciantes y hosteleros aún no han llegado

Daniel Pérez, portavoz del grupo municipal Socialista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa telemática en la que ha asegurado, entre otras muchas cosas, que los cinco millones de euros de ayudas comprometidos por el Ayuntamiento para ayudar a comerciantes y hosteleros aún no han llegado, aunque ya aseguró el Consistorio, en una rueda de prensa ofrecida antes de la llegada de la Navidad, que debía publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, a partir de esa fecha, los empresarios tendrían 20 días hábiles para pedir el dinero (hasta 3.000 euros por negocio).

"No ha llegado la ayuda, no han recibido la ayuda ni comerciantes no hosteleros", ha dicho Pérez, quien ha destacado que "no se ha tramitado el expediente", mientras que otros ayuntamientos, como el de Mijas, sí han entregado ya el dinero a su tejido comercial y hostelero. En su opinión, estos pequeños y medianos empresarios no podrán recibir la ayuda hasta marzo o abril por la tramitación administrativa.

La idea de la ayuda es mantener la liquidez de comercios, restaurantes y bares. Así, si la reducción de la facturación es de entre el 30% y el 40%, las ayudas serán de 2.000 euros; al tramo que va del 40% al 60%, las ayudas se establecen en los 2.500 euros; y más de un 60% de caída en la facturación conllevarán 3.000 euros de ayuda. La disminución de facturación se podrá demostrar con los trimestres del IVA o las facturas. Asimismo, para recibir la ayuda han de estar obligadas al pago por las actividades desarrolladas en el referido establecimiento de la tasa (enero de 2020) o de la prestación patrimonial de carácter público no tributario (desde julio de 2020) por el servicio de recogida de basuras por actividades con una superficie de hasta 300 metros cuadrados y se encuentren al corriente de pago de las mismas.

"No ha habido ni una ayuda para paliar la situación de comerciantes y hosteleros, pero en Mijas se han destinado 12 millones de euros a esto y en Benalmádena, más de 5 millones de euros", ha explicado, para pedir luego a la Junta y al Consistorio que, antes de fijar medidas restrictivas, hablen con los sectores afectados.

Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP y edil de Comercio y Vía Pública, por su parte, ha contestado que "las ayudas que no han llegado son las del Gobierno". "A diferencia de lo que han hecho el resto de países europeos, el Gobierno no asume la necesidad de afrontar ayudas directas y a fondo perdido que ayuden a pymes y autónomos a paliar la situación", ha indicado, para referirse luego a que Pérez "tiene la desvergüenza de exigir al resto de administraciones lo que no exige a su Gobierno".

"Al respecto de las ayudas del Ayuntamiento: si su Gobierno hubiese atendido la petición unánime del municipalismo que solicitaba a la ministra Montero el uso de nuestros remanentes, ya estaría el dinero en el bolsillo de nuestros comercios". "Por cierto, no escuché al señor Perez exigir al Gobierno esta necesidad, todo lo contrario, apoyaba que su partido nos confiscase/robase lo que era de este Ayuntamiento y por tanto, de todos los malagueños. Cuando el Gobierno nos autorizó a usar nuestros ahorros, tardamos 11 días en tramitar el expediente de modificación de crédito", ha indicado.

Pérez de Siles también ha señalado que, "en cuanto el dinero estaba habilitado en las partidas, hemos publicado en la web las bases, que como dije, tenían que remitirse al BOP para su publicación en 20 días. Por tanto, a partir del 1 de febrero, todos los comercios minoristas de la ciudad pueden registrar sus solicitudes. Lo que no podemos es saltarnos la ley y plazos estrictamente administrativos, eso debería de saberlo el señor Pérez, pero insisto, debería ponerse en la piel del comercio malagueño y exigir al Gobierno el paquete de ayudas económicas, al igual que ya han hecho el resto de vecinos europeos, en lugar de intentar maquillar las vergüenzas de la gestión de su partido echando la responsabilidad a las espaldas del resto de administraciones, que, por otra parte, estamos haciendo múltiples esfuerzos más allá de nuestro ámbito competencial".