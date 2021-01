«Tenemos que lograr que el tejido productivo de Málaga conozca bien nuestra Facultad»

Benjamín del Alcázar asume el decanato de la Facultad de Comercio y Gestión con la firme intención de posicionarla en el tejido empresarial malagueño.

¿Cuáles van a ser los puntos fundamentales en los que va a basar su gestión y los retos que afronta la Facultad de Comercio?

Aunque la situación actual provocada por el Covid-19 no sea la más propicia, afrontamos este reto con mucha ilusión y con la esperanza de seguir mejorando esta Facultad en todo lo posible. Pretendemos alcanzar objetivos de mejora de la formación y la empleabilidad de cara a los estudiantes y egresados del centro; queremos conseguir una mayor implicación y vinculación del personal docente y de administración y servicios; apoyar al profesorado en su carrera investigadora y docente y también posicionar la Facultad para fomentar su colaboración y participación hacia el exterior, tanto en el ámbito de la UMA, como hacia el tejido empresarial y socioeconómico de nuestra provincia.

¿Cómo se va a mejorar la formación de los estudiantes para que tengan mayores oportunidades laborales?

Las líneas de trabajo van en tres direcciones. En primer lugar, revisar y renovar los planes de estudio de las distintas titulaciones, procurando una mayor adaptación a la situación profesional y laboral en la actualidad. Al mismo tiempo, queremos implicar al profesorado para fomentar que los contenidos de las materias se adapten todo lo posible a la propia titulación, y una tercera vía es ofrecer actividades y seminarios complementarios que puedan abordar temas de actualidad en cada momento y que puedan ofrecer formación en aspectos que valoren las empresas en su perfil y que quizás, por los continuos cambios del entorno, a veces no entran en los propios esquemas de los planes de estudio.

¿Se van a revisar los planes de estudio del Grado y del Máster oficial?

Sí, este es uno de los principales objetivos de este nuevo equipo decanal. Queremos conseguir una renovación y una actualización de los planes de estudios que contribuyan a la mejora de la formación. En los Grados llevamos ya 10 años desde que se pusieron en marcha y creemos que es necesario abordar una actualización. Este es un proceso largo y complejo, por toda la burocracia que genera, pero daremos los primeros pasos para poner en marcha las actualizaciones de los planes de estudio de los dos Grados, como del Máster en Dirección y Gestión de Marketing Digital.

¿Tiene previsto incluir dobles titulaciones en coordinación con otros centros?

Este es otro de nuestros grandes proyectos. Queremos iniciar conversaciones con los distintos agentes para abordar algunas posibilidades de dobles titulaciones. Por una parte, tenemos pensado conocer la opinión de los estudiantes para conocer sus preferencias, pero también queremos estudiarlo desde una orientación de mercado, analizando posibles perfiles profesionales que el mercado pueda valorar especialmente.

La investigación en el entorno del marketing ¿es una de las asignaturas a superar por la Facultad de Comercio y su profesorado?

Siempre ha existido una importante labor investigadora por parte del profesorado, pero generalmente sus resultados se han asociado a otros centros, en los que estaban «centralizados» sus departamentos y/o áreas. De hecho, el área de Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing), ha desarrollado una importante labor investigadora y una importante transferencia de conocimiento hacia el ámbito empresarial e institucional. Queremos trabajar de manera conjunta con los departamentos y profesorado y que esta Facultad pueda ser el epicentro de la investigación en el área de Marketing e Investigación de Mercados, haciéndolo además de forma multidisciplinar con investigadores de otras áreas afines.

¿Cómo se puede vincular a la Facultad de Comercio y Gestión con el tejido empresarial y productivo de Málaga?

El primer paso es conseguir que este tejido empresarial y productivo conozca mejor nuestra facultad, sus planes de estudio y todas las posibilidades que podemos brindar a las empresas e instituciones que quieran colaborar y participar en los importantes proyectos que pretendemos desarrollar en los próximos años. Con este objetivo, en breve iniciaremos un plan de visitas a empresas relevantes de nuestro entorno, y a diversos colectivos empresariales para que nos conozcan mejor y ofrecerles vías de colaboración, tanto en proyectos formativos, prácticas de empresas y/o potenciales convenios de colaboración para el desarrollo de estudios e investigaciones conjuntas.

En el entorno actual, altamente digitalizado, ¿hacia dónde encamina sus pasos una disciplina como el marketing?

Actualmente ya no tiene sentido hablar de dos orientaciones del marketing diferenciadas, on line y off line, sino que se requiere afrontar las relaciones con el cliente de manera omnicanal, es decir, integrando los distintos medios y soportes para la gestión de estas relaciones de forma complementaria. El marketing debe tener la capacidad para adaptarse e incluso adelantarse a los cambios del entorno, aprovechando las oportunidades que el mismo nos presenta, especialmente, como viene ocurriendo en la última década con la tecnología.

¿Qué tipo de perfil profesional se va a demandar a corto plazo en esta disciplina?

Profesionales del marketing con habilidades y competencias en esta disciplina, pero totalmente complementadas y especializadas en determinados ámbitos de la gestión del marketing con la tecnología y las oportunidades de gestión que la misma está brindando a las empresas, como puede ser, por ejemplo, todo lo relacionado con funciones avanzadas de marketing digital y con algunas de las actividades que su uso está proporcionando, como la toma de decisiones apoyadas en big data, analítica web y en general con los nuevos instrumentos tanto de conocimiento del mercado, como de herramientas de comunicación.