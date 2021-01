El PSOE afirma que los vecinos de Cruz de Humilladero se sienten "engañados" por el alcalde tras implantarse la zona azul

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha denunciado "la sordera política de un alcalde al que le faltan reflejos para gobernar en la ciudad de Málaga, porque no escucha a los vecinos de los barrios, como ha demostrado hoy en Cruz de Humilladero donde comienza a funcionar la zona azul". El líder socialista ha expresado que "ha impuesto la zona azul pese a que los vecinos se sienten engañados y humillados por Paco De la Torre con la instalación de la zona azul en sus calles".

En calle Andarax, en el entorno de calle La Unión, Pérez ha criticado que este lunes 11 de enero "arranca la zona azul en un barrio de trabajadores y de trabajadoras, en un barrio humilde de Málaga, donde por imposición del señor de la Torre se ha saltado a la torera la opinión de residentes y de comerciantes". Según el portavoz del PSOE, "Paco de la Torre ha atropellado los derechos de los vecinos y ha faltado a su palabra, porque a finales de 2019 dijo en una reunión que no iba a aplicar la zona azul sin consenso, además de comprometerse a crear una mesa técnica para buscar alternativas de aparcamiento. No ha cumplido ninguna de esas dos promesas".

Para dar una pincelada gráfica, Daniel Pérez ha puesto el ejemplo de Carmen, una vecina con la que ha hablado minutos antes de atender a los medios de comunicación, que le ha expresado que sus tres hijos que la visitan "tendrán que pagar para ver a su madre. Esta es la realidad que ocurrirá aquí a partir de hoy, la realidad que el alcalde Francisco de la Torre no conoce porque no visita los barrios". Y ha recriminado al primer edil por tener "un afán recaudatorio, no va a solucionar los problemas de aparcamiento, sino a hacer caja con los bolsillos de los vecinos de barrios trabajadores". Finalmente, el portavoz socialista ha defendido "la lucha de los vecinos contra la zona azul, una oposición que secundaremos siempre, porque Paco de la Torre está generando un grave problema de convivencia, en vez de buscar soluciones con un parking público que está a 100 metros y prácticamente vacío todo el año".

Así lo ha manifestado el líder socialista durante una reunión que ha mantenido con representantes de la asociación vecinal La Cooperación junto al concejal socialista Pablo Orellana y una treintena de residentes y comerciantes de la zona. "Desde el Grupo Municipal Socialista siempre vamos a dar nuestro apoyo a los vecinos y a los comerciantes que mayoritariamente han rechazado la implantación de la zona azul, o sistema de alta rotación en estacionamiento, en el entorno de Cruz de Humilladero", más concretamente en calles como Camino de San Rafael, Andarax, Amarguillo, La Unión, Alfambra, Alagán y Antonio Martelo, ha informado el concejal Pablo Orellana.

Orellana ha recriminado a Francisco de la Torre "que prefiere escuchar el sonido de las monedas cayendo dentro del parquímetro antes que las voces de los vecinos y comerciantes que se oponen a la implantación de la zona azul". El edil socialista ha denunciado además que "el SARE en este barrio no va a ser ninguna solución de aparcamiento, porque viven muchísimos vecinos y son muy pocas las plazas que existen en nuestras calles". Orellana ha recriminado a De la Torre que haya mentido con unas recientes obras en la calle Antonio Martelo. "Nos dijo que se harían para crear nuevas bolsas de aparcamiento para los vecinos de la zona. Cuando han rematado, nos sorprende que han pitando de azul las líneas, han reformado una calle para privatizarla", ha agregado. "Es la fiebre de Paco para recaudar dinero en un momento de crisis económica y social".

Por su parte, el portavoz de la asociación de vecinos La Cooperación, Felipe Caras, ha criticado que "la implantación del SARE se ha hecho en Cruz de Humilladero con nocturnidad, porque pintaron de azul e instalaron los parquímetros de madrugada, con las familias durmiendo en sus hogares, para evitar así protestas vecinales". Además, " el señor De la Torre ha faltado nuevamente a su palabra, ya que no ha tenido en cuenta el criterio de los vecinos y comerciantes que están absolutamente en contra de la zona azul. Tampoco se ha convocado la mesa de trabajo que prometió para perfilar una estrategia de movilidad alternativa. Ni ha tenido en cuenta los propios estudios del Ayuntamiento que desaconsejan por completo la implantación del SARE en esta zona", ha zanjado el portavoz vecinal.