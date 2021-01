La plantilla de la cafetería de Parcemasa convoca una huelga de 3 días por su situación laboral

Los trabajadores de la cafetería del cementerio de Parcemasa, han convocado protestas los días 25, 26 y 27 de enero, de 10:00 a 14:00 por la situación que viven desde diciembre de 2019, fecha en la que la empresa GOOD4US asumiese la gestión del negocio.

Las condiciones laborales de la plantilla han empeorado desde que esta empresa se hiciera cargo de la explotación de la cafetería. Tanto es así, que han dejado de percibir la nocturnidad, la compensación de los días festivos trabajados, el plus de distancia, el complemento por incapacidad temporal o la paga extra de Navidad. Asimismo, la empresa entró en ERTE, por lo que el personal que atiende a los clientes no llega al mínimo necesario, no se cubre ninguna baja y algunos trabajadores han tenido que trabajar hasta 17 horas de forma consecutiva.

La gerencia de Parcemasa y el Ayuntamiento de Málaga, organismos de los que depende la cafetería, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas para los trabajadores. Muchos de ellos, además, acusan a las dos instituciones de hacer caso omiso y mirar para otro lado, pues "si no es época de elecciones solo les interesa cobrar el canon". Igualmente, aseguran que si desde el Ayuntamiento de Málaga no se cumple con la obligación, "los 3 días de concentraciones serán solo el principio".