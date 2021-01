UGT advierte del riesgo de multas por el retraso de las citas en la ITV

El sindicato UGT denunció ayer de nuevo los retrasos que se están produciendo en las estaciones de ITV de Andalucía de la empresa pública Veiasa, con demoras en las citas que oscilan entre los dos y los cinco meses en la mayoría de los casos, y avisó a los conductores de que las moratorias que se establecieron en 2020 durante el primer estado de alarma que generó la pandemia dejaron de aplicarse el pasado verano, y sólo benefician a los vehículos afectados en aquel lapso de tiempo. De esta forma, los vehículos cuya ITV ha expirado en estos últimos meses y que están a la espera de pasar la nueva prueba se exponen a posibles multas si circulan, a pesar del perjuicio que les esté ocasionando la demora de la cita.

Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las pólizas de seguros de los vehículos (que son de responsabilidad civil) excluyen en sus condiciones a los que no tienen esta prueba cumplimentada, por lo que se abre la posibilidad de que en un accidente de tráfico originado por un vehículo en estas circunstancias, y dependiendo de las características del siniestro, la compañía aseguradora pudiera negarse a hacerse cargo del mismo, dejando la resolución del caso a expensas de una posible vía judicial.

De entrada, UGT recordó que las multas por circular sin la ITV en vigor son de 200 euros (se quedan en 100 en el caso de pronto pago), mientras que conducir un vehículo con una prueba desfavorable sale a 500 euros. La central dijo que la principal razón de los retrasos en las estaciones es «un déficit de 450 plazas estructurales en las ITV de Andalucía», una situación que se vio agravada por el paro forzoso de varias semanas debido al estado de alarma por el coronavirus. De hecho, tras algunas jornadas de paro en diciembre, el sindicato ha convocado nuevos días de huelga del 25 al 27 de enero en las estaciones para protestar por «la falta de personal y la sobrecarga de trabajo», estando a la espera de reunirse con la Junta para buscar soluciones y firmar un nuevo convenio colectivo.



Multas y seguros

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil consultadas por este periódico afirmaron que cualquier conductor de un vehículo fuera de fecha de ITV puede ser sancionado. Dada la situación de «embudo» que sufren las estaciones debido a la acumulación de trabajo derivado de la pandemia, lo recomendable en estos casos es anticiparse lo más posible a la hora de pedir cita. Y es que, en la práctica, lo normal es que los agentes no sancionen siempre y cuando quede acreditado que la cita se solicitó con un plazo razonable antes de la caducidad de la ITV de un vehículo. «No es lo mismo el caso de un usuario que pide la cita con tiempo, cuando su vehículo todavía está en fecha y le dan cita dos meses después, que otro que ha pedido la cita un día antes de que caduque o con la misma ya caducada», explican.

También recordaron que los seguros no cubren a los vehículos que no tienen la ITV en vigor y que los lectores de matrícula actúan automáticamente.

En relación al tema de los seguros, fuentes de este sector confirmaron que los vehículos con la ITV caducada no deberían circular, al no cumplir los requisitos que marcan de entrada sus pólizas de seguro de accidente. Por eso aconsejan a los propietarios, dadas las excepcionales circunstancias de este último año, adelantar todo lo posible la petición de cita ante la ITV para que, en caso de retrasos, tratar de que el coche quede inmovilizado el menor tiempo posible. Es cierto que aseguradoras y asegurados suelen llegar a acuerdos en ciertos casos antes de tener que acudir a los tribunales, pero las fuentes reiteraron que un coche sin ITV en vigor que origine un accidente (y más si es de consecuencias graves, ya sean materiales o personales) puede ahora mismo originar un conflicto entre ambas partes en torno a quien se hace cargo de los costes. «La recomendación a un conductor a quien le cumple la ITV es que no coja el coche hasta que le pase de nuevo, por mucho que lo necesite y aunque no sea culpa suya que la citas se estén dando con retraso», dijeron.



Plan de choque de la Junta

¿Qué dice a toda esta situación la Junta? Fuentes de la Consejería de Industria explicaron que hay «voluntad de diálogo» con los representantes sindicales de Veiasa para «tratar de encontrar soluciones negociadas a sus reclamaciones y poder firmar un nuevo convenio colectivo, que en la actualidad está sujeto a los correspondientes trámites de autorización».

Mientras tanto, señalaron que se está trabajando «en la reactivación de los concursos de traslado para optimizar la asignación de personal entre estaciones». Además, recordaron que la Junta ha puesto en marcha en los últimos meses un plan de choque para «aliviar la situación generada por la suspensión de actividad durante el estado de alarma».

Así, en Málaga, Veiasa realizó entre junio y noviembre, pese a las dificultades de la pandemia, un total de 484.537 inspecciones (41.515 adicionales con respecto al mismo periodo de 2019). En el conjunto andaluz, fueron 2,5 millones de inspecciones, un 11,4% más (211.000). Según la Consejería, en el plan de choque también se incluye la formalización de más de mil contrataciones desde el reinicio de la actividad a finales de abril. En Málaga se han realizado 331 contratos (154 personas).