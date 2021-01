El nuevo proyecto político de Teresa Rodríguez inicia su andadura en la provincia

"Arreglar lo del sur pasa por construir una alternativa política a las tres derecha que venden a Andalucía o al PSOE andaluz, que es el más corrupto de la historia", aseguran sus dirigentes

El nuevo proyecto político de Teresa Rodríguez ya ha echado a andar en la provincia de Málaga. Tras el enfrentamiento cainita en Podemos y el posterior desenlace que desembocó en la expulsión de los parlamentarios 'teresistas' de Adelante Andalucía, el espacio 'Andalucía no se rinde' celebrará asambleas y constituirá diferentes mesas de debate en toda la geografía malagueña. Se trata de un partido de corte andalucista, ecologista y feminista que, inicialmente, está empleando esta nueva denominación aunque no renuncia al uso exclusivo en futuras elecciones de la marca Adelante, a la que aún siguen representando Izquierda Unida y Podemos.

El colectivo ha sido creado por formaciones como Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista o Defender Andalucía y, en esta provincia, algunas de sus cabezas visibles son el excoordinador provincial de Podemos, Alejandro Serrato, y la parlamentaria andaluza Vanessa García.

El representante de Anticapitalistas, Alejandro Serrato, explicó que "se lanza una asamblea de debate, reflexión y esperanza para llegar un proyecto político y social que no tenga que pedir permiso en Madrid para defender los derechos de los andaluces y andaluzas". "A partir de hoy, vamos a dejar de ponernos de rodilla ante partidos estatales con sede en Andalucía que buscan el interés de esos partidos y no el de los andaluces; al igual que Andalucía no se Rinde, Málaga no se rinde", agregó antes de exponer que este día 16 se celebrarán de forma telemática las asambleas de Málaga capital, la Costa del Sol y la Axarquía. Además, el día 23 de enero tendrán lugar las asambleas comarcales de Ronda, Antequera y Guadalhorce.

Asimismo, la parlamentaria andaluza por Málaga Vanessa García -afín a Teresa Rodríguez- se dirgió a las personas "que más allá de las organizaciones políticas que forman parte de este proceso, sienten que ha llegado la hora de Andalucía". "Ha llegado la hora de pegar un puñetazo sobre la mesa y de usar esta herramienta política, en las elecciones andaluzas firmamos un contrato del que no hemos incumplido ni un punto ni una coma", aseveró García.

A su juicio "arreglar lo del sur pasa por construir una alternativa política a las tres derecha que venden a Andalucía o al PSOE andaluz, que es el más corrupto de la historia". "Es el momento de que los hombres y mujeres andaluzas lleguen con sus voces al Congreso de los Diputados y al Parlamento europeo", apostilló.

Por su parte, la representante de Primavera Andaluza, Charo Rodríguez, hizo "un llamamiento a todos los colectivos políticos, sociales e independienten que entienden a Andalucía como un sujeto político" y los animó a participar en el proyecto 'Andalucía no se rinde'.