El PSOE pide usar el dinero de Semana Santa y Feria para ayudar a los afectados por la pandemia

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha propuesto al equipo de gobierno "destinar del gasto habitual del presupuesto para eventos ya cancelados o que no se van a celebrar por la situación de pandemia, como la Feria, Semana Santa, Carnaval o la noche de San Juan, a la creación de una línea de ayudas para los sectores afectados por estas suspensiones". Este dinero de partidas que no se van a ejecutar servirá además para auxiliar a aquellas familias que peor lo están pasando durante esta pandemia por el Covid-19. De esta forma, "nuestro ayuntamiento podría salir de la parálisis a la que el alcalde lo tiene sometido, porque a día de hoy no se está haciendo prácticamente nada", ha defendido el líder socialista.

El socialista ha insistido en que "las prioridades ahora no son las celebraciones, que todo apunta que tendrán que esperar, sino a las necesidades de los malagueños y malagueñas que peor lo están pasando en estos días. Y qué mejor que ante la suspensión de estos eventos que ese dinero no se pierda como sucedió con las luces de Navidad o la Feria del año pasado y vaya destinado a los afectados por estas suspensiones, como son los artesanos de la Semana Santa, los autónomos, empleados y dueños de bares, comercios o vendedores ambulantes, entre otros.

Pérez ha expresado que "no es momento de actos multitudinarios como el que se celebró en un centro comercial de nuestra provincia, que no permiten aún el control sanitario suficiente durante esta pandemia. Por esto, y viendo ejemplos de otras ciudades como la de Sevilla, no hay que ser un lince para saber que este año probablemente no podamos vivir la Feria como siempre. En previsión por ello, debemos anticiparnos en el presupuesto para usar ese dinero a lo que realmente hace falta: políticas sociales de carácter comunitario que debe llevar a cabo el Ayuntamiento. Debemos tapar las carencias sociales que existen en nuestra ciudad con el dinero que se destinará a eventos que no se van a celebrar con casi total seguridad y nos debemos adelantar", ha exigido el portavoz socialista.

En el mismo orden de cosas, Daniel Pérez ha apuntado que "Málaga aún no tiene Presupuesto, una herramienta imprescindible para combatir las consecuencias negativas del COVID19, pero que el Ayuntamiento no tiene ni siquiera planteado". Es más, "no conocemos tampoco que haya ningún contacto por parte del equipo de gobierno para que se pueda presentar a lo largo del mes de enero. Si no se hace ahora, esto significa que en el mes de febrero tampoco tendremos Presupuesto", ha recriminado el líder socialista.

Por su parte, la concejala Alicia Murillo ha recordado que, "como ya dijimos los socialistas, a nuestra ciudad han llegado antes las vacunas del Covid19 que las ayudas municipales para que comerciantes y hosteleros puedan combatir los efectos negativos de la pandemia por coronavirus". Según la socialista, "el equipo de gobierno lleva un año noqueado mientras otras ciudades han elaborado ya su presupuesto para el año 2021, o han elaborado e incluso pagado planes de reactivación a empresarios autónomos, comercios y pequeñas empresas de su municipio. Aquí, el Ayuntamiento lleva un año noqueado".